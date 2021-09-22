Lợi ích của nước ép dưa chuột, 10 công thức hàng đầu để làm nước ép

Hiểu được vấn đề thường gặp , mười công thức nấu nước ép dưa chuột hàng đầu dưới đây có thể giúp ích cho bạn. Các nghiên cứu cho thấy nước ép dưa chuột là một trong những nguồn bù nước tốt nhất. Hydrat hóa thích hợp làm giảm tình trạng viêm trong cơ thể, nguyên nhân gây ra mệt mỏi, bệnh mãn tính và lão hóa sớm.

Bạn có vấn đề về da, huyết áp cao, hoặc bạn tăng cân quá dễ dàng? Nguyên nhân cơ bản của những tình trạng này có thể là do thiếu các vitamin và khoáng chất cần thiết. Điều này có thể làm chậm quá trình trao đổi chất và làm suy giảm hệ thống miễn dịch của bạn.

Những trước tiên chúng ta nên biết giá trị dinh dướng của dưa chuột để hiểu sau hơn về nước ép dưa chuột.

Trong bài viết này tôi sẽ giới thiệu nhiều hơn những gì bạn cần biết về một nước ép dưa chuột tốt cho sức khỏe và sắc đẹp.

Nước ép dưa chuột mang đến những giá trị dinh dưỡng mà bạn ít ngờ đến ảnh: internet

Giá trị dinh dưỡng của dưa chuột

Một khẩu phần dưa chuột -1/2 quả - chứa khoảng 8 calo. Chúng có một lượng nhỏ vitamin K và vitamin A và khoảng 95% là nước. Chúng cũng có một số chất dinh dưỡng thực vật (hóa chất thực vật) được gọi là lignans.

Một quả dưa chuột sống vừa chưa gọt vỏ có những điều sau:

Lượng calo: 30

Tổng chất béo: 0 gram

Carbs: 6 gram

Chất đạm: 3 gam

Chất xơ: 2 gam

Vitamin C: 10% giá trị khuyến nghị hàng ngày (DV)

Vitamin K: 57% DV

Magiê: 9% DV

Kali: 12% DV

Mangan: 9% DV

Lợi ích của nước ép dưa chuột

Dùng để giảm cân hoặc làm đẹp da tốt cho đường huyết là những công dụng được nhắc đến nhiều nhất của nước ép dưa chuột.

Một loại nước ép giảm cân hàng đầu của chị em. ảnh:internet

1. Để giảm cân

Nước ép dưa chuột có thể giúp kiểm soát cân nặng , tất nhiên bạn phải làm một số việc để cải thiện chế độ dinh dưỡng kém và thói quen tập thể dục của mình để có hiệu quả tốt . Tuy nhiên để mang lại hiệu quả cao bạn cần biết công thức để ép đúng. Đó là bởi vì rất nhiều công thức nấu ăn này chứa nhiều đường. Một số nhãn hiệu nước trái cây trong siêu thị thường chứa lượng đường như nước ngọt, do đó bạn cần cân nhắc.

Nếu bạn làm nước ép theo công thức dưới đây và nhớ vận động và ăn uống lành mạnh, nước ép dưa chuột có thể giúp bạn giảm cân nhanh hơn. Đây là những lý do chính tại sao:

Ít calo . Một ly ép dưa chuột có khoảng 39 calo.

Chứa nhiều Kali . Nước ép dưa chuột làm giảm sưng tấy vì nó chứa nhiều kali . Nếu bạn luôn cảm thấy đầy hơi, rất có thể là do có quá nhiều muối và quá ít kali trong máu. Natri gây giữ nước, trong khi kali điều chỉnh natri trong cơ thể bạn . Do đó, thận của bạn có thể làm tốt hơn công việc đào thải lượng nước dư thừa, đồng thời tim của bạn hoạt động tốt hơn trong quá trình này. Điều này giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim và thận.

Cao trong Vitamin C . Nước ép dưa chuột có thể có tới 56% RDI vitamin C. Các nghiên cứu cho thấy mức độ lành mạnh của vitamin C trong cơ thể giúp bạn oxy hóa chất béo nhiều hơn tới 30% khi bạn đang tập thể dục. Như vậy, nước ép dưa chuột có thể tối đa hóa kết quả tập luyện của bạn để bạn có thể giảm cân nhanh hơn.

2. Đối với da

Mặt nạ dưa chuột được chị em truyền tay nhau làm dòng chăm sóc da trị thâm hiệu quả. Riêng nước ép dưa chuột đã được sử dụng để điều trị các vấn đề về da từ bao đời nay. Ví dụ, các lát dưa chuột là một phương pháp chữa trị quầng thâm và da khô tại nhà nổi tiếng và rẻ tiền. Nhưng điều này có thực sự hiệu quả?

Dưới đây là những điều mà chuyên gia thường nói về công dụng làm đẹp da mà dưa chuột mang lại

Chất điện giải . Các chất điện giải của dưa chuột hỗ trợ quá trình hydrat hóa . Và nếu bạn được cung cấp đủ nước, thận của bạn có thể đào thải các chất độc ra ngoài khiến làn da của bạn trở nên đẹp hơn

Chất chống oxy hóa . Nước ép dưa chuột rất giàu chất chống oxy hóa. Các chất chống oxy hóa như vitamin C, magiê, vitamin K và kali, tăng cường hệ thống miễn dịch của bạn vì chúng chống lại chứng viêm. Bên cạnh đó, các chất chống oxy hóa trong nước ép này có thể cải thiện hệ vi khuẩn đường ruột của bạn để các vi khuẩn đường ruột có lợi có thể tiêu diệt các vi khuẩn đường ruột xấu gây táo bón và do đó, kích thích mụn trứng cá nổi lên .

Tất nhiên không có nước ép dưa chuột nào là thần dược cho việc giảm cân hoặc chăm sóc da. Để đạt được hiệu quả như mong muốn thì bạn nên kết hợp với chế độ ăn uống cũng như sinh hoạt thật tốt.

Một số lơi ích khác mà nước ép dưa chuột mang lại cho sức khỏe.

Mang lại những lợi ích sức khỏe mà ít ai biết đến. ảnh: internet.

Ngăn ngừa ung thư

Nước ép dưa leo rất giàu chất chống ô xy hóa như vitamin A và C, lariciresinol, pinoresinol và secoisolariciresinol, giúp ngăn ngừa và chống lại sự phát triển của các tế bào ung thư

Cải thiện lượng đường trong máu và điều hòa huyết áp

Vitamin K trong dưa leo giúp cải thiện lượng đường trong máu, làm tăng độ nhạy insulin, theo các nghiên cứu của Hiệp hội Tiểu đường Mỹ. Nó còn giúp mở rộng các mạch máu, làm giảm căng thẳng trong các mạch máu và điều chỉnh huyết áp. Hơn nữa, nước ép dưa lcác chất lỏng trong cơ thể, theo Your News.

Ngoài ra, hàm lượng kali cao trong dưa leo cũng có thể ngăn ngừa bệnh tiểu. Nồng độ kali thấp làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

Duy trì các chức năng sinh hóa và miễn dịch

Magiê có trong dưa leo cần cho chức năng cơ và thần kinh bình thường, nhịp tim bình thường, xương chắc khỏe và khả năng miễn dịch tốt. Nó cũng đóng vai trò trong chuyển hóa năng lượng và tổng hợp protein.

Ngoài ra, nước ép dưa leo còn có đồng, có thể tăng cường chức năng sinh hóa. Đồng cũng giúp sản xuất các chất dẫn truyền thần kinh và các tế bào hồng cầu khỏe mạnh, cũng như tăng cường các mô liên kết và hệ thống miễn dịch, theo Your News.

Giúp cơ thể giữ nước

Nước ép dưa leo giúp cơ thể giữ nước vì hàm lượng nước cao. Uống nước ép dưa leo cũng giúp loại bỏ độc tố trong cơ thể.

Thúc đẩy tăng trưởng tóc

Nếu bạn muốn tóc khỏe, hãy uống nước ép dưa leo. Dưa leo chứa lượng lớn silicon và lưu huỳnh giúp ngăn rụng tóc và giữ cho tóc khỏe mạnh.

Cách làm nước ép dưa chuột

Nếu đã biết được những lợi ích mà nước ép dưa chuột mang lại bạn có thể tìm hiểu vài công thức ép dưa chuột dưới đây.

1. Công thức giảm cân

Công thức ép dưa chuột giảm cân khá đơn giản và dễ thực hiện.

Để bắt đầu, hãy gọt vỏ một vài quả dưa chuột. Bỏ chúng vào máy ép nước và sử dụng chúng sau khi hoàn thành. Có thể cho thêm vài lát chanh để tăng hương vị nếu bạn thích

Lợi ích của việc thêm nước là bạn sẽ hấp thụ nhiều chất xơ và vi chất dinh dưỡng hơn từ dưa chuột ban đầu. Như vậy, bạn có thể no lâu hơn và cải thiện tiêu hóa.

Một vài mẹo bạn có thể áp dụng.

Thêm một ít nước chanh vắt hoặc nước ép quả mọng vào hỗn hợp nếu bạn đang chiến đấu với cảm lạnh. Sử dụng nước ép dưa chuột để thay thế một trong các bữa ăn của bạn nếu bạn muốn cắt giảm lượng calo nạp vào cơ thể nhiều hơn. Có thể sử dụng trước bữa ăn để giảm bớt thức ăn. Thêm một ít bột ớt vào hỗn hợp vì capsaicin trong ớt làm tăng quá trình trao đổi chất và oxy hóa chất béo của bạn .

2. Công thức cho làn da đẹp hơn

Bạn có thể sử dụng nước ép dưa chuột để cải thiện tình trạng da hiện có hoặc để ngăn ngừa lão hóa sớm. Tận dụng bả nước ép dưa chuột để làm mặt nạ cũng là cách mà nhiều chị em áp dụng.

Ví dụ, thêm một ít mật ong, nước cốt chanh và bã cà phê vào hỗn hợp này có thể tạo ra một loại mặt nạ hoàn hảo. Đây còn là công thức tẩy tế bào chết mà nhiều chị em áp dụng.

Sử dụng như một nước giải khát và tăng hương vị cho món nước ép . Ví dụ, nếu các vấn đề về da của bạn là do tiêu hóa không tốt và bạn thích ăn ngọt, bạn có thể thích kết hợp nước ép dưa chuột với nước ép cà rốt hoặc mơ.

Ngoài ra, nếu các vấn đề về da của bạn được kích hoạt bởi căng thẳng hoặc tình trạng miễn dịch tiềm ẩn, bạn có thể thích kết hợp nước ép dưa chuột và nước ép quả mọng để có thêm chất chống oxy hóa.

Mẹo chuyên nghiệp:

Nếu bạn có vấn đề về da, đừng thêm đường vào nước trái cây của bạn. Nó có thể không tốt hoặc tăng cân Nếu bạn muốn hạn chế lượng calo nạp vào cơ thể, hãy trộn nước ép dưa chuột với nước ép cần tây , chanh hoặc quả mọng nước, cà rốt,....

3. Nước ép dưa chuột không cần máy

Nếu không có máy xay, bạn vẫn có thể thưởng thức một cốc nước ép dưa chuột thơm ngon. Gọt sạch vỏ dưa chuột, sau đó bạn bào mỏng nó ra. Tất cả những gì bạn cần là một cái chảo và một ít nước để đun sôi những miếng dưa chuột đã bào. Hỗn hợp cần sôi ít nhất mười phút. Để nguội trước khi thưởng thức nước dưa chuột mới pha.

Mẹo chuyên nghiệp:

Thêm các loại gia vị như gừng, bạc hà hoặc quế nếu bạn muốn cải thiện tiêu hóa. Hãy cân nhắc một ít bột ớt nếu bạn muốn tăng cường trao đổi chất nhanh chóng và thích đồ uống cay. Làm lạnh nước ép dưa chuột của bạn để bạn có một thức uống lành mạnh mỗi ngày trong tuần.

Công thức nấu nước ép dưa chuột ngon và dễ dàng

1. Công thức tốt nhất: Nước ép dưa chuột tốt cho sức khỏe

Nước ép dưa chuột lành mạnh này cho thấy sự hỗ trợ tuyệt vời trong việc thanh lọc cơ thể một cách đơn giản. Nước ép này có thể được giữ nguyên hoặc được trộn với các nước ép rau củ khác để tăng hương vị.

2. Nước ép dưa chuột cần tây

Nhấp một ngụm nước ép dưa chuột cần tây có thể là một cách tuyệt vời để bắt đầu ngày mới. Bạn nên ép dưa chuột trước, sao đó ép cần tây một lượng vừa phải, sao đó cho từ từ nước ép cần tây và đến khi cảm nhận vừa uống.

Thành phần:

Dưa chuột 1-2 trái cắt thành miếng

Táo xanh ½ trái ( có thể sử dụng các loại táo khác thay thế)

2 nhánh nhỏ cần tây

gừng

6 lá bạc hà

3 muỗng canh đường

1 1/2 muỗng canh nước cốt chanh

2 cốc đá

Hướng dẫn:

Cho dưa chuột, táo, cần tây, lá bạc hà, gừng vào máy ép để ép lấy nước. Thu nước trái cây vào bình đựng. Thêm đường và nước cốt chanh, và khuấy đều. Để phục vụ, chia thức uống thành 4 ly, đầy đá và trang trí bằng lá bạc hà.

3. Nước ép dưa chuột và chanh.

Với vị thanh mát và chua nhẹ thơm nhẹ sự kết hợp nào giữa dưa chuột và chanh sẽ rất đáng để thử.

Thành phần:

Dưa chuột 1-2 quả

3 muỗng canh đường

1/2 muỗng canh nước cốt chanh

6 lá húng quế

2 cốc đá

Hướng dẫn:

Cho dưa chuột và lá bạc hà vào máy ép trái cây để chắt lấy nước cốt, chắt lấy phần nước cốt cho vào bình đựng. Thêm đường và nước cốt chanh, và khuấy đều. Đổ đầy đá vào bình đựng và giao bóng.

4. Nước ép dưa chuột dưa hấu

Bạn sẽ tạo ra một ly nước ép thanh mát . Hỗn hợp này chứa rất nhiều vitamin C giúp làm tươi trẻ cơ thể, thư giãn tuyệt vời.

Thành phần:

Dưa chuột 1-2 quả, bỏ hạt và cắt thành miếng

Nước ép dưa hấu, từ dưa hấu tươi khoảng 1 miếng ăn.

1 thìa cà phê nước cốt chanh

1 muỗng canh đường

4 muỗng canh bạc hà

2 cốc đá

Hướng dẫn:

Cho dưa chuột và dưa hấu vào máy ép trái cây. Cho nước dưa chuột, nước cốt chanh và đường vào bình đựng. Khuấy đều. Để phục vụ, chia thức uống thành 4 ly, đầy đá. Trang trí với lá bạc hà tươi.

5. Nước ép dưa chuột dứa.

Nước ép dưa chuột dứa này mang đến một bầu không khí nhiệt đới cho những ngày hè nóng nực. Với bạc hà, chanh, dứa và dưa chuột kết hợp với nhau, bạn sẽ có một thức uống buổi sáng vô cùng sảng khoái.

Thành phần:

Dưa chuột 1-2 quả, không hạt

Nước ép dứa khoảng ¼ trái

½ muỗng cà phê nước cốt chanh

2 muỗng canh đường

6 lá bạc hà

2 cốc đá

Hướng dẫn:

Cho dứa và dưa chuột vào máy ép trái cây. Chuyển nước trái cây vào một bình lớn. Thêm nước cốt chanh và đường vào nước cốt. Dùng thìa khuấy đều cho đến khi tan hết đường. Đổ nước trái cây vào các ly phục vụ có đầy đá viên. Trang trí với những lát dứa tươi và lá bạc hà.

6. Nước ép dưa chuột táo.

Tạo ra một lý nước ép vừa tăng hương vị vừa thanh mát với táo và chanh. Quá tuyệt vời để thưởng thức trong những ngày hè.

Thành phần:

1 trái táo, cắt nhỏ

3 chén dưa chuột, cắt nhỏ

1/2 muỗng cà phê nước cốt chanh

Hướng dẫn:

Chế biến táo và dưa chuột trong máy xay sinh tố. Tiếp tục cho nước cốt chanh vào trộn đều với nhau. Chia nước trái cây vào từng ly và phục vụ ngay lập tức.

7. Nước ép dưa chuột cà rốt

Đã bao giờ bạn tạo ra một công thức nước ép như thế này chưa? Nếu chưa thì bạn rất có thể đã bỏ qua một công thức nước ép thơm ngon nhất hiện nay.

Thành phần:

4 củ cà rốt

1 quả táo xanh

1 quả dưa chuột

Một núm gừng

½ thìa nước cốt chanh

Hướng dẫn:

Rửa và rửa sạch mọi thứ. Gọt vỏ dưa chuột, chanh và táo xanh. Cho tất cả nguyên liệu vào máy ép trái cây. Thêm đá hoặc đường.

8. Nước ép dưa chuột gừng

Thanh mát và chút cay the đến từ gừng mang đến cảm giác mới lạ. Nước ép này được sử dụng vào sáng khá tốt.

Thành phần:

1 quả dưa chuột, cắt nhỏ

4 muỗng cà phê gừng tươi nạo sợi

1 1/2 muỗng canh mật ong

1 cốc nước lạnh

Hướng dẫn:

Bạn có thể cho gừng ép chung với dưa chuột, hoặc có thể băm nhỏ gừng cho vào sau.

Chia chất lỏng vào các ly nhỏ. Làm lạnh và phục vụ. Có thể cho thêm mật ong hoặc đường nếu thích.

9. Nước ép táo dưa chuột cần tây

Nó chỉ cung cấp 76 calo cho mỗi khẩu phần, với hương vị thanh mát và khá dễ uống đây là công thức mà bạn có thể tham khảo sử dụng.

Thành phần:

1 quả dưa chuột, gọt vỏ

3 quả táo

2 quả cam, gọt vỏ

2 nhánh cần tây

1/2 quả chanh, gọt vỏ

Gừng tươi núm 1 inch

mùi tây

Hướng dẫn:

Rửa tất cả các thành phần và rửa sạch. Cho tất cả nguyên liệu vào máy ép trái cây. Thêm đường nếu thích.

Bạn làm nước ép dưa chuột như thế nào ?

Câu hỏi thường gặp

1. Nước ép này có tốt cho bạn không

Tốt nhưng không có nghĩa là một phương pháp chữa bệnh thần kỳ hay thần dược.

Ví dụ, chúng tôi đã thảo luận về bằng chứng y tế rằng nước ép dưa chuột có thể giúp bạn đốt cháy nhiều mỡ bụng nhanh hơn nhờ chứa nhiều vitamin C, chất điện giải và chất chống oxy hóa.

Tuy nhiên, những chất dinh dưỡng này chỉ hoạt động nếu bạn tuân theo một lối sống lành mạnh.

Ngoài việc hỗ trợ giảm cân và giải quyết các vấn đề về da, nước ép dưa chuột còn có rất nhiều lợi ích khác.

Theo Healthline , dưa chuột rất giàu chất dinh dưỡng giúp bạn khỏe mạnh. Bột dưa chuột cũng đã được chứng minh là cải thiện hoạt động chống oxy hóa của cơ thể chống lại các gốc tự do gây ra bệnh mãn tính.

Hơn nữa, dưa chuột có thể điều chỉnh lượng đường trong máu của bạn và cải thiện tiêu hóa của bạn.

Không có bất kỳ tác dụng phụ nào của nước ép dưa chuột, miễn là bạn tiêu thụ nó một cách điều độ như một phần của chế độ ăn uống lành mạnh.

Ví dụ, một số người muốn giảm cân nhanh có thể bắt đầu thay thế nhiều bữa ăn của họ bằng nước ép dưa chuột. Mặc dù có rất nhiều bằng chứng khoa học về việc nhịn ăn và giảm cân, nhưng trước tiên bạn nên thảo luận với bác sĩ về mọi thứ. Hãy nhớ rằng nước dưa chuột dư thừa có thể dẫn đến tiêu chảy, đau đầu và buồn nôn nếu bạn không nhận được tất cả các chất dinh dưỡng cần thiết.

2. Thời điểm tốt nhất để uống nó là gì?

Thời điểm thích hợp để uống nước ép dưa chuột tùy thuộc vào mục đích của bạn.

Bạn nên bắt đầu uống nước trái cây khoảng 30 phút trước khi ăn sáng nếu muốn giảm đầy hơi và tăng mức năng lượng.

Hãy nhớ uống một ngụm nước trái cây bất cứ lúc nào trong ngày nếu bạn muốn tăng cường hệ thống miễn dịch của mình.

Nếu bạn muốn giữ đủ nước, hãy nhớ uống nước trái cây trong hoặc sau khi tập luyện.

Cuối cùng, uống nước trái cây sau bữa tối có thể giúp tăng cường trao đổi chất và giảm lượng đường trong máu sau bữa ăn.

3. Điều Gì Xảy Ra Khi Bạn Uống Nó?

Khi bạn uống nước ép dưa chuột, cơ thể bạn sẽ được cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng giúp cơ thể khỏe mạnh. Các vitamin và khoáng chất của nó giúp cơ thể bạn tràn đầy năng lượng. Chúng ổn định lượng đường của bạn, giảm lượng đường trong máu và giúp vi khuẩn có lợi cho đường ruột của bạn phát triển mạnh.

Những vi chất dinh dưỡng này đẩy nhanh quá trình trao đổi chất của bạn, giúp bạn giảm cân nhiều hơn và cải thiện sức khỏe làn da của bạn.

Nước ép dưa chuột cũng làm giảm táo bón và giúp thận của bạn hoạt động hiệu quả hơn để cơ thể được giải độc tốt.

Nguồn tổng hợp internet và các tạp chí sức khỏe hàng đầu Thế Giới.