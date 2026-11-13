Sau tiếng nổ lớn, 2 căn nhà ở TP.HCM đổ sập và nhiều người mắc kẹt

Đời sống 13/11/2026 13:07

Đến 12h ngày 13/11, Công an TPHCM đang phong tỏa hiện trường vụ sập nhà trên đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, trưa 13/11, một lãnh đạo UBND phường Tân Thuận (TPHCM) đã xác nhận vụ việc sập nhà trên đường Bùi Văn Ba và cho biết địa phương đang phối hợp với các đơn vị liên quan để xử lý sự cố.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h cùng ngày, người dân sống trên đường Bùi Văn Ba bất ngờ nghe thấy một tiếng động lớn. Chạy ra kiểm tra, họ bàng hoàng phát hiện dãy nhà khoảng 3 căn bị sập đổ, hư hại nặng với nhiều người mắc kẹt bên trong nên trình báo lực lượng chức năng.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng phường Tân Thuận phối hợp cùng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TPHCM đã có mặt phong tỏa hiện trường, căng dây cảnh báo và phân luồng điều tiết giao thông.

Sau tiếng nổ lớn, 2 căn nhà ở TP.HCM đổ sập và nhiều người mắc kẹt - Ảnh 1Sau tiếng nổ lớn, 2 căn nhà ở TP.HCM đổ sập và nhiều người mắc kẹt - Ảnh 2
Hiện trường vụ sập nhà - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ VietNamNet, sống sát hiện trường, ông Long vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại thời điểm xảy ra sự việc. Ông kể, khi đang ở trong nhà, ông bất ngờ nghe một tiếng nổ rất lớn. Chạy vội ra ngoài kiểm tra, ông chứng kiến cảnh tượng tan hoang, gạch đá văng tung tóe. Căn nhà bên cạnh của ông cũng bị ảnh hưởng, hư hại một phần.

Do tuyến đường Bùi Văn Ba có mật độ phương tiện lưu thông lớn vào giờ cao điểm trưa, vụ việc khiến giao thông qua khu vực bị ùn ứ kéo dài.

Đến hơn 12h trưa cùng ngày, các lực lượng chức năng vẫn đang xử lý hiện trường, ứng cứu các nạn nhân bị kẹt trong vụ sập nhà.

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