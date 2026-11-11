Danh tính thi thể nam thanh niên 18 tuổi mất tích, thi thể được tìm thấy dưới sông

Đời sống 11/11/2026 14:12

Sau gần 3 ngày mất liên lạc khi rời nhà đi cùng bạn, thi thể nam thanh niên 18 tuổi được lực lượng chức năng tìm thấy dưới sông, khu vực cầu Diễn Thành, xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Theo thông tin từ VietNamNet, sáng 11/11, ông Nguyễn Văn Lợi, Chủ tịch UBND xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An xác nhận, lực lượng chức năng vừa tìm thấy thi thể nam thanh niên H.X.Q. (18 tuổi) dưới sông, sau 2 ngày mất tích.

Theo thông tin gia đình chia sẻ trên mạng xã hội, khoảng 4h ngày 9/11, Q. rời khỏi nhà. Sau nhiều giờ không thể liên lạc với con, người thân đã nhờ một nhóm hỗ trợ tìm kiếm đăng thông tin lên mạng xã hội.

Sau đó, gia đình nhận được thông tin Q. gặp nạn tại khu vực sông, đoạn qua cầu Diễn Thành nên đã nhờ các thành viên nhóm hỗ trợ đến tìm kiếm.

Danh tính thi thể nam thanh niên 18 tuổi mất tích, thi thể được tìm thấy dưới sông - Ảnh 1
Rất đông người dân theo dõi việc tìm kiếm nạn nhân - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VOV, đến khoảng 8h30 ngày 11/11, lực lượng chức năng cùng các nhóm cứu hộ tìm thấy thi thể em Q. dưới sông.

Gia đình đang phối hợp với lực lượng chức năng hoàn tất các thủ tục cần thiết để đưa em Q. về lo hậu sự. Nguyên nhân và diễn biến vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

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