Chiều 8/11, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an TP Huế) cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể bé trai 7 tuổi bị đuối nước tại phường Hóa Châu.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, chiều 8/11, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an TP Huế) cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể bé trai 7 tuổi bị đuối nước tại phường Hóa Châu.

Nạn nhân được xác định là cháu N.Đ.Đ.K. (SN 2019).



Lực lượng chức năng tìm kiếm bé trai mất tích dưới kênh nước - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, khoảng 10h cùng ngày, cháu K. đạp xe trên tuyến đường bê tông qua thôn Kim Đôi, phường Hóa Châu. Khi đi ngang khu vực trạm bơm điện Quảng Thành, cháu không may ngã xe, rơi xuống kênh nước.

Đáng chú ý, khu vực xảy ra tai nạn có đường bê tông chạy sát mép kênh nhưng không có lan can bảo vệ.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 2 phối hợp với Đội Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông huy động lực lượng, phương tiện tổ chức tìm kiếm.

Đến khoảng 14h20 cùng ngày, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể cháu bé.

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