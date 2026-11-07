Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP.HCM: Kết nối sức mạnh trong nhiệm kỳ mới

Đại hội là dịp nhìn lại chặng đường hoạt động nhiệm kỳ 2019–2025, đánh giá những kết quả đạt được và xác định phương hướng trong giai đoạn mới, tiếp tục phát huy vai trò kết nối cộng đồng doanh nhân quê Nghệ An, Hà Tĩnh đang sinh sống, làm việc tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam.

Ngày 6/11, Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP.HCM tổ chức Đại hội nhiệm kỳ VI (2026–2031), kết hợp kỷ niệm 22 năm thành lập Hội. Sự kiện có sự tham dự của hơn 500 đại biểu, gồm đại diện lãnh đạo Trung ương, TP.HCM, Nghệ An, Hà Tĩnh cùng đông đảo doanh nhân, doanh nghiệp hội viên và khách mời.

Được thành lập ngày 8/12/2004 theo Quyết định số 6157/QĐ-UB của UBND TP.HCM, Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP.HCM là nơi tập hợp các doanh nhân, doanh nghiệp có quê Nghệ An và Hà Tĩnh, hướng đến mục tiêu liên kết, hợp tác, hỗ trợ nhau trong sản xuất, kinh doanh và phát triển.

Ban Chấp hành nhiệm kỳ VI gồm 41 doanh nhân được bầu

Theo báo cáo tổng kết nhiệm kỳ V (2019–2025), số lượng hội viên tăng từ 305 lên 485 doanh nghiệp. Trong nhiệm kỳ, Hội duy trì các chương trình gặp mặt, giao lưu, giới thiệu sản phẩm, tham quan doanh nghiệp và trao đổi chuyên đề, tạo cơ hội để hội viên tìm kiếm đối tác, chia sẻ kinh nghiệm.

Nội dung kết nối cũng từng bước mở rộng sang các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, thương mại điện tử, quản trị doanh nghiệp và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Năm 2025, chương trình Nghệ Tĩnh Meeting với chủ đề “Trí tuệ nhân tạo - xu thế hay bắt buộc?” thu hút hơn 400 doanh nhân, doanh nghiệp và khách mời.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Hội chú trọng các chương trình an sinh xã hội và hướng về quê hương. Đặc biệt, trong đại dịch COVID-19, Hội đã vận động gần 8 tỷ đồng hỗ trợ gần 8.000 trường hợp khó khăn; phối hợp tổ chức các chuyến bay, chuyến tàu đưa hàng nghìn công dân Nghệ An, Hà Tĩnh từ TP.HCM và các tỉnh phía Nam về quê.

Những năm tiếp theo, Hội tiếp tục duy trì các hoạt động hỗ trợ giáo dục, chăm lo người nghèo, người dân vùng bị thiên tai và trẻ em miền núi. Nhiều chương trình khuyến học, xây dựng trường học, hỗ trợ cơ sở bán trú tại Nghệ An, Hà Tĩnh được triển khai với sự chung tay của doanh nghiệp hội viên và các nhà hảo tâm.

Song song đó, các hoạt động văn hóa, thể thao như Câu lạc bộ Ví Giặm Nghệ Tĩnh, Golf Doanh nhân Nghệ Tĩnh và Câu lạc bộ Pickleball góp phần tăng cường sự gắn kết giữa các hội viên, gìn giữ bản sắc quê hương trong cộng đồng doanh nhân xa xứ.

Nhiệm kỳ mới hướng đến kết nối thực chất

Bước vào nhiệm kỳ VI (2026–2031), Hội xác định tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, chú trọng kết nối kinh doanh thực chất, chia sẻ thông tin và kinh nghiệm quản trị, đồng thời hỗ trợ hội viên thích ứng với yêu cầu chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ và những biến động của thị trường.

Ông Phan Đình Tuệ tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội.

Hội cũng đặt mục tiêu phát huy vai trò cầu nối giữa cộng đồng doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP.HCM với quê hương Nghệ An, Hà Tĩnh; thúc đẩy hợp tác, xúc tiến đầu tư, mở rộng giao thương và duy trì các chương trình an sinh xã hội.



Các hội viên mới kết nạp tại đại hội

Tại Đại hội, Hội đã kết nạp thêm gần 60 hội viên mới. Ban Chấp hành nhiệm kỳ VI gồm 41 doanh nhân được bầu, ông Phan Đình Tuệ tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội.

Ông Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An

Phát biểu tại chương trình, ông Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, bày tỏ vui mừng trước sự trưởng thành của cộng đồng doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam. Ông đồng thời trân trọng những đóng góp, việc làm nghĩa tình của Hội và các doanh nghiệp hội viên đối với quê hương trong thời gian qua.

Theo ông Võ Trọng Hải, cộng đồng doanh nhân Nghệ Tĩnh đang sinh sống, lập nghiệp ở nhiều địa phương là nguồn lực quý báu về kinh nghiệm, tri thức, quan hệ hợp tác và tình cảm dành cho quê hương.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An mong muốn Hội tiếp tục là mái nhà chung tin cậy của doanh nhân Nghệ Tĩnh, giữ gìn tinh thần đoàn kết, nghĩa tình, đồng thời tăng cường kết nối giữa các thế hệ doanh nhân, nhất là doanh nhân trẻ.

Ông cũng kỳ vọng hoạt động của Hội sẽ ngày càng đi vào chiều sâu, từ những cuộc gặp gỡ, giao lưu có thể hình thành thêm đối tác, đơn hàng, thị trường và cơ hội đầu tư cụ thể. Doanh nghiệp hội viên cần phát huy kinh nghiệm quản trị, ứng dụng công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, qua đó đóng góp cho sự phát triển của doanh nghiệp và địa phương.

Đối với Nghệ An, Hội được kỳ vọng tiếp tục làm cầu nối với các doanh nghiệp tại TP.HCM, hỗ trợ giới thiệu đối tác, tìm kiếm cơ hội đầu tư, tiêu thụ sản phẩm, đào tạo nhân lực và tạo thêm việc làm. Theo ông Võ Trọng Hải, những đóng góp thiết thực không nhất thiết phải bắt đầu từ các dự án lớn mà có thể đến từ một đối tác mới, một đơn hàng, một chương trình đào tạo nghề hay một sáng kiến hữu ích.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An cũng khẳng định địa phương luôn trân trọng, chào đón các doanh nhân, doanh nghiệp về tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư; đồng thời cam kết tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, đồng hành và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc chính đáng của doanh nghiệp.

Trước khi diễn ra Đại hội, sáng 6/11, đoàn 50 doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu của Hội đã tổ chức lễ dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đường Nguyễn Huệ, TP.HCM.

Hoạt động mang ý nghĩa tri ân, đồng thời nhắc nhở mỗi doanh nhân về đạo đức kinh doanh, trách nhiệm với cộng đồng và quê hương, đất nước.

Dịp này, Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP.HCM trao quà Tết vì người nghèo cho ba địa phương gồm TP.HCM, Nghệ An và Hà Tĩnh; đồng thời dành những phần quà riêng hỗ trợ trẻ em miền núi - điểm trường vùng cao tại hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh.

Ghi nhận những đóng góp của Hội và các doanh nghiệp hội viên, UBND TP.HCM tặng Bằng khen cho tập thể và 8 cá nhân; UBND tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen cho tập thể và 22 cá nhân; UBND tỉnh Hà Tĩnh tặng Bằng khen cho tập thể và 18 cá nhân. Liên đoàn Doanh nghiệp TP.HCM tặng Giấy khen cho tập thể và 22 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Sau 22 năm hình thành và phát triển, Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP.HCM tiếp tục hướng đến mục tiêu xây dựng cộng đồng doanh nhân đoàn kết, gắn bó, cùng phát triển. Đại hội nhiệm kỳ VI khép lại với kỳ vọng những kết nối sẽ không chỉ dừng ở giao lưu mà ngày càng chuyển hóa thành cơ hội hợp tác, đóng góp thiết thực cho doanh nghiệp, xã hội và quê hương Nghệ An, Hà Tĩnh.