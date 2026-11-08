Phú Thọ: 3 người tử vong sau vụ va chạm giữa hai xe máy

Đời sống 08/11/2026 09:50

Hai xe máy đi ngược chiều xảy ra va chạm trên tỉnh lộ 317G, đoạn qua thôn 5 Yến Mao, xã Tu Vũ, tỉnh Phú Thọ, khiến 3 người tử vong. Trong đó, 2 nạn nhân tử vong tại chỗ.

Theo thông tin báo Lao Động, trưa 7.11, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Nguyễn Văn Đức - Chủ tịch UBND xã Tu Vũ, tỉnh Phú Thọ xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 3 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 5h30 sáng cùng ngày tại Km22+980, tỉnh lộ 317G thuộc địa phận thôn 5 Yến Mao, xã Tu Vũ.

Phú Thọ: 3 người tử vong sau vụ va chạm giữa hai xe máy - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Báo Lao Động. 

Tại thời điểm trên, trên xe môtô mang BKS 19L1-296.57 (chưa xác định được người điều khiển) có anh T.V.N (SN 2009) và anh N.T.T (SN 2008) - cùng trú tại thôn 5 Yến Mao, xã Tu Vũ di chuyển theo hướng xã Thanh Thủy đi xã Yên Sơn đã va chạm với xe môtô BKS: 27Z1-155.75 do anh Đ.M.H (SN 1990) ở thôn Đề Ngã, xã Yên Sơn điều khiển đi theo hướng ngược chiều.

Theo thông tin báo Tiền Phong, cú va chạm giữa hai xe khiến anh N và anh T tử vong tại hiện trường. Anh Hiệp bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế khu vực Thanh Thủy nhưng không qua khỏi.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an xã Tu Vũ phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Phú Thọ bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông, khám nghiệm và điều tra nguyên nhân tai nạn.

Hiện Phòng Cảnh sát giao thông và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Phú Thọ đang phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định.

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