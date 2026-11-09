Triệu Lộ Tư đón sinh nhật tuổi mới bằng danh phận toàn cầu từ Valentino

Theo thông báo từ Valentino, với vai trò người đại diện toàn cầu, Triệu Lộ Tư sẽ đồng hành cùng thương hiệu trong các hoạt động quảng bá và xuất hiện trong chiến dịch giới thiệu bộ sưu tập mùa xuân năm 2027. Đây được xem là dấu mốc đáng chú ý trong hành trình phát triển sự nghiệp thời trang của nữ diễn viên, đồng thời mở ra cơ hội để cô tiếp cận rộng rãi hơn với thị trường quốc tế.

Ngày 9/11, đúng dịp sinh nhật Triệu Lộ Tư , thương hiệu thời trang cao cấp Valentino chính thức công bố nữ diễn viên trở thành người đại diện toàn cầu. Thông tin nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ, đặc biệt khi thương hiệu lựa chọn ngày đặc biệt của mỹ nhân sinh năm 1998 để công bố cột mốc mới trong mối quan hệ hợp tác.

Việc Valentino công bố danh phận mới của Triệu Lộ Tư đúng ngày sinh nhật khiến người hâm mộ không khỏi phấn khích. Thay vì chỉ nhận được những lời chúc mừng tuổi mới, nữ diễn viên còn đón thêm tin vui trong sự nghiệp. Nhiều khán giả cho rằng cách lựa chọn thời điểm công bố này càng khiến sự kiện trở nên đặc biệt, tạo nên món quà sinh nhật ý nghĩa dành cho người đẹp.

Trong những năm gần đây, Triệu Lộ Tư không chỉ xây dựng được chỗ đứng trong lĩnh vực phim ảnh mà còn từng bước mở rộng sức ảnh hưởng ở mảng thời trang. Nữ diễn viên thường xuyên góp mặt trong các sự kiện, chiến dịch quảng bá và nhận được sự quan tâm mỗi khi xuất hiện với những bộ trang phục đến từ các nhà mốt lớn.

Sở hữu diện mạo trẻ trung, phong cách biến hóa đa dạng cùng lượng người hâm mộ đông đảo, Triệu Lộ Tư được xem là gương mặt có sức ảnh hưởng đáng kể trong nhóm diễn viên trẻ Trung Quốc. Những hoạt động thời trang của cô cũng thường xuyên trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội, góp phần gia tăng độ nhận diện với công chúng quốc tế.

Đáng chú ý, việc đảm nhận vai trò người đại diện toàn cầu của Valentino còn cho thấy hình ảnh của Triệu Lộ Tư đang được mở rộng vượt ra ngoài phạm vi thị trường giải trí Hoa ngữ. Chiến dịch mùa xuân năm 2027 sắp tới được kỳ vọng sẽ tiếp tục đánh dấu sự hiện diện của nữ diễn viên trong lĩnh vực thời trang cao cấp.

Ở tuổi mới, Triệu Lộ Tư có thêm một cột mốc đáng nhớ khi nhận được danh phận mới từ nhà mốt danh tiếng. Với người hâm mộ, ngày 9/11 năm nay vì thế càng trở nên đặc biệt khi niềm vui sinh nhật và tin tức sự nghiệp cùng đến trong một thời điểm.