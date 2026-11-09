Cổ Lực Na Trát thay đổi quan điểm, cởi mở hơn với chuyện yêu người kém tuổi

Sao quốc tế 09/11/2026 14:13

Cổ Lực Na Trát mới đây thu hút sự chú ý khi chia sẻ quan điểm về chuyện tình cảm với người kém tuổi. Nữ diễn viên cho biết cách đây khoảng hai năm, cô vẫn chưa thể chấp nhận việc hẹn hò với người nhỏ tuổi hơn. Tuy nhiên, suy nghĩ hiện tại đã có nhiều thay đổi. Khi được hỏi về khả năng bắt đầu một mối quan hệ như vậy, cô thẳng thắn thừa nhận bản thân đã trở nên cởi mở hơn.

Cổ Lực Na Trát mới đây thu hút sự chú ý khi chia sẻ quan điểm về chuyện tình cảm với người kém tuổi. Nữ diễn viên cho biết cách đây khoảng hai năm, cô vẫn chưa thể chấp nhận việc hẹn hò với người nhỏ tuổi hơn. Tuy nhiên, suy nghĩ hiện tại đã có nhiều thay đổi. Khi được hỏi về khả năng bắt đầu một mối quan hệ như vậy, cô thẳng thắn thừa nhận bản thân đã trở nên cởi mở hơn.

Đáng chú ý, Cổ Lực Na Trát hài hước cho biết cô cũng không rõ lý do, chỉ đơn giản là đến một thời điểm nào đó, bản thân đột nhiên thay đổi suy nghĩ. Ngồi bên cạnh, Ngụy Đại Huân lập tức trêu chọc rằng nữ diễn viên đã lớn tuổi hơn nên mới có quan điểm khác trước. Màn tương tác tự nhiên giữa hai nghệ sĩ khiến khán giả thích thú. Cô cũng tiết lộ khoảng cách tuổi tác trong vòng 5 năm vẫn có thể chấp nhận được.

Cổ Lực Na Trát thay đổi quan điểm, cởi mở hơn với chuyện yêu người kém tuổi - Ảnh 1

Chia sẻ này nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội Trung Quốc. Trước đây, Cổ Lực Na Trát thường được biết đến là người có những tiêu chuẩn riêng trong chuyện tình cảm. Vì vậy, sự thay đổi lần này khiến công chúng không khỏi tò mò. Dù vậy, đây chỉ là quan điểm cá nhân của nữ diễn viên, không đồng nghĩa với việc cô đang công khai một mối quan hệ mới.

Bên cạnh chuyện tình cảm, nhan sắc của Cổ Lực Na Trát tiếp tục là tâm điểm chú ý. Tại sự kiện Vogue Forces of Fashion cuối tháng 10, cô xuất hiện với diện mạo nổi bật, nhận được nhiều lời khen. Những khoảnh khắc hậu trường bên Bạch Lộc, Mạnh Tử Nghĩa và Dương Siêu Việt cũng được chia sẻ rộng rãi.

Cổ Lực Na Trát thay đổi quan điểm, cởi mở hơn với chuyện yêu người kém tuổi - Ảnh 2

Đến Weibo Vision Conference ngày 31/10, nữ diễn viên tiếp tục gây ấn tượng với hai tạo hình đối lập. Bộ váy trắng đính lông vũ mang đến vẻ thanh thoát, trong khi trang phục vàng hở lưng tôn lên nét quyến rũ. Đặc biệt, màn livestream tẩy trang của cô cũng thu hút sự quan tâm khi diện mạo sau khi bỏ lớp trang điểm được nhận xét không có nhiều khác biệt.

Ngoài hình ảnh lộng lẫy tại các sự kiện, Cổ Lực Na Trát còn chia sẻ những khoảnh khắc đời thường như tự tay gói sủi cảo, ăn lẩu và nghỉ ngơi sau lịch trình bận rộn. Trong sự nghiệp, cô đang tham gia phim điệp chiến Tỉnh Lại, đóng cùng Âu Hào, Phùng Thiệu Phong và Giang Sơ Ảnh.

Ở tuổi 34, Cổ Lực Na Trát tiếp tục duy trì sức hút nhờ hoạt động nghệ thuật, nhan sắc và những chia sẻ cá nhân. Sự thay đổi trong quan điểm tình cảm cũng cho thấy cô ngày càng thoải mái hơn khi nhìn nhận các mối quan hệ trong cuộc sống.

Nhan sắc Cổ Lực Na Trát gây sốt khi diện sườn xám, khí chất đẹp mê mẩn

Nhan sắc Cổ Lực Na Trát gây sốt khi diện sườn xám, khí chất đẹp mê mẩn

Cổ Lực Na Trát đang trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc nhờ loạt tạo hình sườn xám ấn tượng. Những bộ trang phục ôm sát giúp tôn lên vóc dáng thanh mảnh cùng đường cong mềm mại của nữ diễn viên, trong khi cách trang điểm và tạo hình mang đậm hơi hướng hoài cổ khiến cô được ví như mỹ nhân bước ra từ thời Dân Quốc.

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