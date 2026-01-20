Ngỡ ngàng tiền thù lao của Cổ Lực Na Trát không bằng một nửa Hầu Minh Hạo

Sao quốc tế 20/01/2026 17:30

“Ngọc minh trà cốt” là bộ phim cổ trang do Hầu Minh Hạo và Cổ Lực Na Trát đóng chính, đang lên sóng và thu hút sự quan tâm lớn của khán giả.

“Ngọc minh trà cốt” là bộ phim cổ trang do Hầu Minh Hạo và Cổ Lực Na Trát đóng chính, đang lên sóng và thu hút sự quan tâm lớn của khán giả. Trên bảng xếp hạng độ hot của Maoyan (ứng dụng theo dõi và đánh giá phim nổi tiếng uy tín tại Trung Quốc), bộ phim liên tục giữ vững vị trí quán quân, vượt qua nhiều đối thủ phát sóng cùng thời điểm như “Phá kén” (La Vân Hi), “Chuyện lớn nơi thị trấn nhỏ” (Triệu Lệ Dĩnh) hay “Yết hí” (Lư Dục Hiểu - Trần Tinh Húc).

Cùng với sức hút của tác phẩm, mức thù lao của dàn diễn viên cũng trở thành chủ đề được bàn luận. Theo thông tin được đăng tải trên Sohu, do chi phí sản xuất của “Ngọc minh trà cốt” ở mức khá thấp, không bằng các dự án trước đó mà hai diễn viên chính từng tham gia như “Tiêu dao” hay “Phó sơn hải”, nên cát-xê của họ cũng bị điều chỉnh giảm xuống.

Ngỡ ngàng tiền thù lao của Cổ Lực Na Trát không bằng một nửa Hầu Minh Hạo - Ảnh 1

Theo đó, Hầu Minh Hạo nhận mức thù lao 7 triệu tệ (khoảng 26,4 tỉ đồng), thấp hơn 1 triệu tệ (khoảng 3,7 tỷ đồng) so với Tiêu Dao - bộ phim anh hợp tác cùng Đàm Tùng Vận. Dù vậy, đây vẫn là mức cát-xê cao nhất trong toàn bộ ê-kíp.

Trong khi, Cổ Lực Na Trát chỉ nhận khoảng 3 triệu tệ (khoảng 11,3 tỉ đồng), chưa bằng một nửa so với 8 triệu tệ (khoảng 30 tỉ đồng) mà cô từng nhận khi đóng phim “Phó sơn hải” cùng Thành Nghị.

Ngỡ ngàng tiền thù lao của Cổ Lực Na Trát không bằng một nửa Hầu Minh Hạo - Ảnh 2Ngỡ ngàng tiền thù lao của Cổ Lực Na Trát không bằng một nửa Hầu Minh Hạo - Ảnh 3

Về phía dàn diễn viên phụ, nam diễn viên Triệu Dịch Khâm (vai Yến Bạch Lâu) và nữ diễn viên Trương Nam (vai Vinh Quân Thư) đều nhận mức thù lao khoảng 800.000 tệ (khoảng 3 tỉ đồng).

Đáng chú ý, nam diễn viên Tào Tuấn từng ghi dấu ấn qua các bộ phim như “Vô ưu độ”, “Phàm nhân tu tiên truyện” và “Sơn hà chẩm”, nhờ được đạo diễn Vu Chính đánh giá cao, đã góp mặt với vai khách mời Tiết Thụ Ngọc (anh trai Lục Giang Lai) và nhận cát-xê 1,2 triệu tệ (4,5 tỉ đồng).

'Mỹ nhân Tân Cương' Cổ Lực Na Trát mặc đồ xuyên thấu của nhà mốt Việt

'Mỹ nhân Tân Cương' Cổ Lực Na Trát mặc đồ xuyên thấu của nhà mốt Việt

Trong bộ ảnh chụp cho tạp chí thời trang Trung Quốc Rayli số tháng 9, mỹ nhân Tân Cương Cổ Lực Na Trát khoe sắc vóc với trang phục của NTK Huỳnh Thanh Thơ.

