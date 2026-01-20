“Ngọc minh trà cốt” là bộ phim cổ trang do Hầu Minh Hạo và Cổ Lực Na Trát đóng chính, đang lên sóng và thu hút sự quan tâm lớn của khán giả. Trên bảng xếp hạng độ hot của Maoyan (ứng dụng theo dõi và đánh giá phim nổi tiếng uy tín tại Trung Quốc), bộ phim liên tục giữ vững vị trí quán quân, vượt qua nhiều đối thủ phát sóng cùng thời điểm như “Phá kén” (La Vân Hi), “Chuyện lớn nơi thị trấn nhỏ” (Triệu Lệ Dĩnh) hay “Yết hí” (Lư Dục Hiểu - Trần Tinh Húc).

Cùng với sức hút của tác phẩm, mức thù lao của dàn diễn viên cũng trở thành chủ đề được bàn luận. Theo thông tin được đăng tải trên Sohu, do chi phí sản xuất của “Ngọc minh trà cốt” ở mức khá thấp, không bằng các dự án trước đó mà hai diễn viên chính từng tham gia như “Tiêu dao” hay “Phó sơn hải”, nên cát-xê của họ cũng bị điều chỉnh giảm xuống.