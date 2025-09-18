'Mỹ nhân Tân Cương' Cổ Lực Na Trát mặc đồ xuyên thấu của nhà mốt Việt

Trong bộ ảnh chụp cho tạp chí thời trang Trung Quốc Rayli số tháng 9, mỹ nhân Tân Cương Cổ Lực Na Trát khoe sắc vóc với trang phục của NTK Huỳnh Thanh Thơ.

Vào ngày 15/9, tạp chí Rayli đăng tải bộ hình của Cổ Lực Na Trát trên ấn phẩm số tháng 9. Diễn viên được chọn làm gương mặt trang bìa ấn bản kỷ niệm 30 năm của tạp chí thời trang và làm đẹp nổi tiếng Trung Quốc.

Người đẹp diện áo đan móc màu đỏ phong cách cut-out thuộc bộ sưu tập Badbiss Thu 2024 của Huỳnh Thanh Thơ.

Áo được làm bằng chất liệu vải len dệt cotton cao cấp. Phần gấu áo đan và đính thủ công tua rua từng sợi len xen kẽ dây hạt đá, pha lê. So với bản gốc, thiết kế của Na Trát được chỉnh sửa kín đáo hơn, tạo ra vẻ ngoài gợi cảm chừng mực. Ngôi sao phối áo cùng nội y ren màu nâu và quần ống loe họa tiết.

Nhà thiết kế cho biết áo do một người thợ đan và ba thợ đính kết, hoàn thiện trong 120 giờ. "Stylist của tạp chí đã trực tiếp liên hệ với studio của tôi tại Thượng Hải để lựa chọn và thử trang phục cho Cổ Lực Na Trát vào tháng 6", Huỳnh Thanh Thơ nói.

Cổ Lực Na Trát, 33 tuổi, là một trong mỹ nữ Tân Cương nổi tiếng làng giải trí Trung Quốc, từng đóng Trạch thiên ký, Võ thần Triệu Tử Long, Hiên viên kiếm, Câu chuyện cảnh sát 2013, Đại Đường Minh Nguyệt, Thập nhị đàm, Chân Tam Quốc vô song, Thần thoại 2.

Từ nhỏ, cô học chuyên ngành múa tại Học viện Nghệ thuật Tân Cương. Người đẹp đắt show quảng cáo, làm đại diện của nhiều thương hiệu thời trang, chụp hình cho Vogue, Elle, Harper’s Bazaar, Marie Claire, khách mời tại các tuần lễ thời trang quốc tế.

Cổ Lực Na Trát gặp sự cố hy hữu trên thảm đỏ, lộ tình hình sức khỏe đáng báo động Sở hữu nhan sắc lai Tây, vóc dáng mảnh mai cùng khí chất nổi bật, Cổ Lực Na Trát là một trong những mỹ nhân Tân Cương đình đám của showbiz Hoa ngữ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/my-nhan-tan-cuong-co-luc-na-trat-mac-o-xuyen-thau-cua-nha-mot-viet-742194.html