Tết vẫn đẹp, dáng vẫn xinh nhờ thói quen uống trà đơn giản này

Chọn thực phẩm 17/02/2026 16:30

Bên cạnh việc kiểm soát chế độ ăn uống, bạn nên sử dụng thêm những loại trà giảm cân dưới đây mỗi ngày để duy trì thân hình thon gọn sau Tết.

Trà xanh

Trà xanh là một trong những loại trà tốt nhất cho sức khỏe. Loại thảo mộc tự nhiên này rất giàu chất chống oxy hóa có thể hỗ trợ chức năng não, giảm cân và giảm viêm trong hệ đường ruột. 

Trà xanh có chứa caffeine, vì vậy bạn nên uống chúng vào buổi sáng thay thế cà phê để tăng cường sự tập trung, đồng thời hạn chế hấp thụ chất béo xấu.

Tết vẫn đẹp, dáng vẫn xinh nhờ thói quen uống trà đơn giản này - Ảnh 1
Trà xanh có tác dụng giảm cân hết sức hiệu quả - Ảnh: Internet

Trà đen

Trà đen rất giống trà xanh vì chứa caffein tự nhiên có thể là thức uống buổi sáng tuyệt vời. Loại trà này cũng giúp giảm lượng đường trong máu, hạn chế hấp thụ chất béo xấu và cải thiện sức khỏe đường ruột. Không những thế, trà đen còn có tác dụng giảm lượng cholesterol giúp giảm cân nhanh chóng mà vẫn đảm bảo đến sức khỏe.

Tết vẫn đẹp, dáng vẫn xinh nhờ thói quen uống trà đơn giản này - Ảnh 2
Trà đen đốt cháy mỡ thừa, giảm cholesterol và ngăn ngừa tăng cân hiệu quả - Ảnh: Internet

Trà gừng

Trà gừng có tác dụng chống viêm, ngăn ngừa căng thẳng trong cơ thể tuyệt vời. Loại trà này cũng giúp cải thiện tiêu hóa và trao đổi chất hỗ trợ thanh lọc cơ thể cũng như ngăn ngừa tích trữ mỡ thừa.

Trà gừng sẽ phát huy tối đa tác dụng khi bạn uống chúng sau bữa ăn, đặc biệt là bữa trưa.

Tết vẫn đẹp, dáng vẫn xinh nhờ thói quen uống trà đơn giản này - Ảnh 3
Trà gừng cải thiện tiêu hóa giúp giảm cân, ngăn ngừa tích trữ mỡ thừa - Ảnh: Internet

Chăm chỉ uống các loại trà giảm cân, ngăn ngừa tích tụ chất béo trong cơ thể trên mỗi ngày, chắc chắn, bạn sẽ giữ được vóc dáng thon gọn qua dịp Tết này.

 

 

