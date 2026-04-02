Cổ Lực Na Trát gây tranh luận về trang phục khi xuất hiện tại sự kiện thời trang

Cổ Lực Na Trát nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện tại một sự kiện thời trang ở Thượng Hải mới đây.

Trong sự kiện mới đây, Cổ Lực Na Trát nhanh diện trang phục tông đen ôm sát, tôn trọn đường cong cơ thể. Thiết kế áo lụa bóng với phần cổ cao ôm sát, kết hợp chân váy chất liệu bóng, giúp tổng thể vừa kín đáo vừa gợi cảm, đặc biệt làm nổi bật vòng eo thon gọn. Bên cạnh những lời khen dành cho thần thái và vóc dáng, tạo hình này cũng làm dấy lên tranh cãi trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều bài đăng cho rằng Cổ Lực Na Trát quá táo bạo khi theo đuổi mốt không nội y tại một sự kiện đông người, đồng thời nhận định hiệu ứng từ chất liệu trang phục dễ tạo cảm giác phản cảm.

Bên cạnh đó, cũng có khán giả đặt câu hỏi liệu đây là lựa chọn cá nhân hay định hướng hình ảnh từ phía đội ngũ quản lý nhằm tạo hiệu ứng truyền thông. Song, không ít ý kiến cũng cho rằng đây là lựa chọn mang tính thời trang, giúp Cổ Lực Na Trát thể hiện hình ảnh hiện đại và tự tin.

Cổ Lực Na Trát sinh năm 1992 tại Tân Cương, là diễn viên người Trung Quốc gốc Duy Ngô Nhĩ, tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Cô được biết đến qua các dự án như Hiên Viên Kiếm: Thiên Chi Ngân, Trạch Thiên Ký, Phong Khởi Nghê Thường, đồng thời là gương mặt quen thuộc tại các sự kiện thời trang nhờ ngoại hình nổi bật. Về đời tư, nữ diễn viên từng vướng bê bối ngoại tình với nam diễn viên Từ Khai Sính trong thời gian anh hẹn hò Trương Thiên Ái. Sau đó, Na Trát lên tiếng giải thích trong thời gian hẹn hò, Từ Khải Sính khẳng định đã chia tay Trương Thiên ái. Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Cổ Lực Na Trát cũng nhiều lần trở thành tâm điểm tranh luận vì phong cách thời trang gợi cảm, với các thiết kế ôm sát hoặc cắt xẻ táo bạo, làm dấy lên ý kiến trái chiều về ranh giới giữa tính thời trang và sự phù hợp trong không gian công cộng.

Ngỡ ngàng tiền thù lao của Cổ Lực Na Trát không bằng một nửa Hầu Minh Hạo “Ngọc minh trà cốt” là bộ phim cổ trang do Hầu Minh Hạo và Cổ Lực Na Trát đóng chính, đang lên sóng và thu hút sự quan tâm lớn của khán giả.

