Ô tô đang chạy trên đường bất ngờ phát nổ kinh hoàng khiến nhiều mảnh vỡ bay tứ tung

Ngày 6/6, tại huyện Suixi, thành phố Huaibei, tỉnh Anhui, Trung Quốc, một chiếc xe sedan màu vàng bất ngờ phát nổ khi đang lưu thông bình thường. Hình ảnh từ hiện trường cho thấy rất nhiều mảnh vỡ bay tứ tung, một người phụ nữ đang chuẩn bị đi xe máy điện bên vệ đường đã may mắn thoát nạn.

Video 2 giờ 0 phút trước 2 giờ 0 phút trước Bảo Châu | Theo Phụ nữ sức khỏe

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/o-to-ang-chay-tren-uong-bat-ngo-phat-no-kinh-hoang-khien-nhieu-manh-vo-bay-tu-tung-761668.html