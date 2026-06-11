Theo Lý Giai Hàng, thời gian gần đây xuất hiện nhiều tài khoản mạng xã hội đăng tải các video cắt ghép, chỉnh sửa nội dung nhằm tạo ra những hiểu lầm về mối quan hệ giữa anh và vợ là nữ diễn viên Lý Thạnh. Một số bài đăng còn cho rằng nam diễn viên đối xử lạnh nhạt với vợ, khiến hôn nhân của cả hai đứng trước nguy cơ đổ vỡ.

Giữa lúc liên tục vướng phải những tin đồn tiêu cực về đời tư, nam diễn viên Lý Giai Hàng bất ngờ xuất hiện trong một buổi livestream ngắn vào đêm 6/6 để trực tiếp lên tiếng làm rõ sự việc. Xuất hiện trước khán giả với vẻ ngoài gầy gò, mái tóc có phần bù xù và gương mặt lộ rõ dấu hiệu mệt mỏi, ngôi sao của "Tân Hoàn Châu cách cách" khiến nhiều người không khỏi lo lắng. Trong suốt buổi phát sóng, nam diễn viên nhiều lần thể hiện sự chán nản và bức xúc khi nhắc đến những thông tin sai lệch liên quan đến cuộc sống hôn nhân của mình.

Nguồn cơn của những tin đồn này được cho là xuất phát từ chương trình thực tế "Mẹ và vợ" phát sóng năm 2020. Chương trình có sự tham gia của Lý Giai Hàng, Lý Thạnh cùng nữ diễn viên Thành Quả. Nhiều cư dân mạng đã "đào lại" các đoạn video cũ, sau đó cắt ghép theo hướng chỉ giữ lại những khoảnh khắc Lý Giai Hàng xuất hiện cùng Thành Quả, đồng thời loại bỏ các cảnh quay có sự góp mặt của Lý Thạnh.

Từ những hình ảnh bị chỉnh sửa này, một bộ phận khán giả đã đặt nghi vấn nam diễn viên có mối quan hệ đặc biệt với đồng nghiệp và không còn quan tâm đến vợ như trước.

Trước những đồn đoán lan rộng, Lý Giai Hàng khẳng định thông tin trên hoàn toàn không đúng sự thật. Anh cho biết chương trình được thực hiện bởi một ê-kíp đông đảo gồm nhiều thành viên sản xuất, quay phim và biên tập. Tất cả đều có mặt trong quá trình ghi hình và có thể chứng thực những gì thực sự diễn ra.

Nam diễn viên cũng bác bỏ tin đồn anh và Thành Quả từng ở chung phòng trong thời gian tham gia chương trình. Đồng thời, anh nhấn mạnh mối quan hệ giữa mình và Lý Thạnh vẫn rất tốt đẹp, không hề xuất hiện những mâu thuẫn hay rạn nứt như các thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội.

Buổi livestream chỉ kéo dài khoảng hai phút nhưng nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ. Sau khi chia sẻ quan điểm và phủ nhận các tin đồn, Lý Giai Hàng bất ngờ kết thúc phát sóng.

Lý Giai Hàng và Lý Thạnh bén duyên sau khi cùng tham gia bộ phim "Tân Hoàn Châu cách cách" năm 2011. Trong phim, Lý Thạnh đảm nhận vai Tiểu Yến Tử, còn Lý Giai Hàng vào vai Phúc Nhĩ Khang. Cặp đôi công khai tình cảm vào năm 2014, đăng ký kết hôn năm 2015 và chào đón con trai đầu lòng vào giữa năm 2018.

Trong nhiều năm qua, cả hai không ít lần vướng tin đồn ly hôn hoặc bất hòa. Tuy nhiên, vợ chồng nam diễn viên thường chọn cách đáp lại bằng những hành động âm thầm như ủng hộ các dự án nghệ thuật của nhau trên mạng xã hội, qua đó chứng minh tình cảm vẫn bền chặt bất chấp những lời đồn đoán từ bên ngoài.