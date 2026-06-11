Một nữ diễn viên nổi tiếng cầu cứu giữa đêm trên mạng xã hội

Sao quốc tế 11/06/2026 11:15

Giữa đêm 6/6, Lý Giai Hàng bất ngờ xuất hiện trên livestream với vẻ ngoài có phần gầy gò, hốc hác, tóc lòa xòa.

Giữa lúc liên tục vướng phải những tin đồn tiêu cực về đời tư, nam diễn viên Lý Giai Hàng bất ngờ xuất hiện trong một buổi livestream ngắn vào đêm 6/6 để trực tiếp lên tiếng làm rõ sự việc. Xuất hiện trước khán giả với vẻ ngoài gầy gò, mái tóc có phần bù xù và gương mặt lộ rõ dấu hiệu mệt mỏi, ngôi sao của "Tân Hoàn Châu cách cách" khiến nhiều người không khỏi lo lắng. Trong suốt buổi phát sóng, nam diễn viên nhiều lần thể hiện sự chán nản và bức xúc khi nhắc đến những thông tin sai lệch liên quan đến cuộc sống hôn nhân của mình.

Theo Lý Giai Hàng, thời gian gần đây xuất hiện nhiều tài khoản mạng xã hội đăng tải các video cắt ghép, chỉnh sửa nội dung nhằm tạo ra những hiểu lầm về mối quan hệ giữa anh và vợ là nữ diễn viên Lý Thạnh. Một số bài đăng còn cho rằng nam diễn viên đối xử lạnh nhạt với vợ, khiến hôn nhân của cả hai đứng trước nguy cơ đổ vỡ.

Một nữ diễn viên nổi tiếng cầu cứu giữa đêm trên mạng xã hội - Ảnh 1

Nguồn cơn của những tin đồn này được cho là xuất phát từ chương trình thực tế "Mẹ và vợ" phát sóng năm 2020. Chương trình có sự tham gia của Lý Giai Hàng, Lý Thạnh cùng nữ diễn viên Thành Quả. Nhiều cư dân mạng đã "đào lại" các đoạn video cũ, sau đó cắt ghép theo hướng chỉ giữ lại những khoảnh khắc Lý Giai Hàng xuất hiện cùng Thành Quả, đồng thời loại bỏ các cảnh quay có sự góp mặt của Lý Thạnh.

Từ những hình ảnh bị chỉnh sửa này, một bộ phận khán giả đã đặt nghi vấn nam diễn viên có mối quan hệ đặc biệt với đồng nghiệp và không còn quan tâm đến vợ như trước.

Trước những đồn đoán lan rộng, Lý Giai Hàng khẳng định thông tin trên hoàn toàn không đúng sự thật. Anh cho biết chương trình được thực hiện bởi một ê-kíp đông đảo gồm nhiều thành viên sản xuất, quay phim và biên tập. Tất cả đều có mặt trong quá trình ghi hình và có thể chứng thực những gì thực sự diễn ra.

Nam diễn viên cũng bác bỏ tin đồn anh và Thành Quả từng ở chung phòng trong thời gian tham gia chương trình. Đồng thời, anh nhấn mạnh mối quan hệ giữa mình và Lý Thạnh vẫn rất tốt đẹp, không hề xuất hiện những mâu thuẫn hay rạn nứt như các thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội.

Buổi livestream chỉ kéo dài khoảng hai phút nhưng nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ. Sau khi chia sẻ quan điểm và phủ nhận các tin đồn, Lý Giai Hàng bất ngờ kết thúc phát sóng.

Một nữ diễn viên nổi tiếng cầu cứu giữa đêm trên mạng xã hội - Ảnh 2

Lý Giai Hàng và Lý Thạnh bén duyên sau khi cùng tham gia bộ phim "Tân Hoàn Châu cách cách" năm 2011. Trong phim, Lý Thạnh đảm nhận vai Tiểu Yến Tử, còn Lý Giai Hàng vào vai Phúc Nhĩ Khang. Cặp đôi công khai tình cảm vào năm 2014, đăng ký kết hôn năm 2015 và chào đón con trai đầu lòng vào giữa năm 2018.

Trong nhiều năm qua, cả hai không ít lần vướng tin đồn ly hôn hoặc bất hòa. Tuy nhiên, vợ chồng nam diễn viên thường chọn cách đáp lại bằng những hành động âm thầm như ủng hộ các dự án nghệ thuật của nhau trên mạng xã hội, qua đó chứng minh tình cảm vẫn bền chặt bất chấp những lời đồn đoán từ bên ngoài.

Huỳnh Hiểu Minh gây chú ý khi trúng tuyển chương trình tiến sĩ ở tuổi 48

Huỳnh Hiểu Minh gây chú ý khi trúng tuyển chương trình tiến sĩ ở tuổi 48

Huỳnh Hiểu Minh trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông Trung Quốc khi chính thức có tên trong danh sách nghiên cứu sinh tiến sĩ dự kiến trúng tuyển năm 2026 của Học viện Hý kịch Thượng Hải.

Xem thêm
Từ khóa:   Lý Giai Hàng sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Huỳnh Hiểu Minh gây chú ý khi trúng tuyển chương trình tiến sĩ ở tuổi 48

Huỳnh Hiểu Minh gây chú ý khi trúng tuyển chương trình tiến sĩ ở tuổi 48

Bạch Lộc bị tố can thiệp đoàn phim Mạc Ly, thực hư ra sao?

Bạch Lộc bị tố can thiệp đoàn phim Mạc Ly, thực hư ra sao?

Những hành động trong Keep Running cho thấy dàn cast và Bạch Lộc không hề mâu thuẫn

Những hành động trong Keep Running cho thấy dàn cast và Bạch Lộc không hề mâu thuẫn

Keep Running vướng nghi vấn dàn xếp tranh cãi liên quan Phạm Thừa Thừa, Bạch Lộc

Keep Running vướng nghi vấn dàn xếp tranh cãi liên quan Phạm Thừa Thừa, Bạch Lộc

Bạch Lộc và Lý Thần trong Keep Running gây tranh luận về phí quảng bá du lịch

Bạch Lộc và Lý Thần trong Keep Running gây tranh luận về phí quảng bá du lịch

Tiêu Chiến được đồng nghiệp khen ngợi nhờ loạt phẩm chất nổi bật

Tiêu Chiến được đồng nghiệp khen ngợi nhờ loạt phẩm chất nổi bật

TIN MỚI NHẤT

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích

Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?