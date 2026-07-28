Vợ mất chưa lâu đã rước phụ nữ khác về nhà và sự thật đằng sau lại khiến ai cũng rơi nước mắt

Tâm sự 28/07/2026 15:24

Tôi nhất định phải tìm hiểu cho ra lẽ việc này, nếu đúng thì tôi sẽ giành quyền nuôi cháu, không thể để con của chị gái ở với người cha như thế. Tôi quyết định thuê nhà trọ gần nhà anh rể để tối lén qua xem thế nào.

Tôi chỉ có một chị gái, cả hai thân thiết yêu thương nhau từ nhỏ đến lớn. Bởi thế, những ngày này thấy cảnh gia đình chị mà tôi đau thắt ruột gan. Chị cũng chỉ mới làm mẹ được chưa tròn tháng, vậy mà đã vội ra đi không lời tạm biệt con. Trong nhà tôi chẳng ai nói được lời nào, bàng hoàng đến mức thinh lặng.

Chị tôi lấy chồng 2 năm mới sinh con, cuộc sống với chồng tôi thấy cũng rất hạnh phúc. Vì lúc nào hai người xuất hiện tôi cũng thấy anh rể rất chăm sóc, yêu thương chị tôi. Lúc biết vợ mất sớm, anh rể như người mất hồn suốt mấy ngày. Anh bơ vơ bên con nhỏ khát sữa khiến ai cũng chạnh lòng xót xa.

Vậy mà hôm nay, chưa tròn 1 tháng ngày chị tôi mất thì tôi đã nghe một tin động trời về anh rể. Người hàng xóm cạnh nhà chị tôi thì thầm kể với tôi rằng cứ tối đến là cô ấy lại thấy một người phụ nữ lạ trong nhà chị tôi. Tôi nghe tôi đã cảm thấy tức giận khôn cùng, tràn trề thất vọng về chồng của chị mình.

Vợ mất chưa lâu đã rước phụ nữ khác về nhà và sự thật đằng sau lại khiến ai cũng rơi nước mắt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi nhất định phải tìm hiểu cho ra lẽ việc này, nếu đúng thì tôi sẽ giành quyền nuôi cháu, không thể để con của chị gái ở với người cha như thế. Tôi quyết định thuê nhà trọ gần nhà anh rể để tối lén qua xem thế nào.

Tầm 9 giờ hơn, đúng thật là có người phụ nữ lạ trong nhà của chị tôi. Tôi vừa xót xa vừa căm phẫn, lập tức vào xem người phụ nữ đó là ai.

Anh rể vừa mở cửa là tôi chạy vội vào trong xem, nhưng tìm khắp nơi cũng không thấy ai. Anh rể thấy dáng vẻ dáo dác của tôi thì hỏi:

“Em tìm gì vậy?”.

“Anh là đàn ông kiểu gì mà vợ mất sớm chưa được một tháng đã dẫn người phụ nữ khác về? Anh nói thật đi, có phải lúc chị tôi sống anh cặp bồ bên ngoài không? Đâu? Người đàn bà đó đâu?”.

Anh rể tôi ban đầu tỏ vẻ kinh ngạc nhưng sau thì như hiểu ra điều gì rồi gật đầu, đi vào trong lấy ra một thứ trên tay. Hóa ra là một chiếc váy chị tôi hay mặc ở nhà và một bộ tóc giả. Anh ấy nói:

“Thằng nhóc nhà anh nhỏ vậy thôi mà bám hơi mẹ lắm. Anh cứ phải mặc bộ đồ của mẹ nó vào, đội tóc giả ra dáng mẹ nó thì nó mới chịu yên đi ngủ”.

Nghe anh nói thế mà tôi lại khóc thương gia đình của chị gái mình. Tôi thấy mình quá đáng khi mắng chửi anh vợ mất sớm chưa bao lâu đã làm chuyện xằng bậy. Chưa nguôi nỗi đau mất vợ, anh đã lâm vào cảnh gà trống nuôi con khổ cực. Tôi càng muốn giúp anh chăm sóc cháu nhiều hơn, cũng mong chị tôi sống khôn thác thiêng, phù trợ cho chồng con khỏe mạnh, ngày sau yên bình.

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Hôm đó, chồng tôi về nhà ăn cơm rồi lại nói ra ngoài đi tăng ca. Khi chồng vừa ra khỏi cửa thì tôi tức tốc bám theo ngay. Đêm trời tối tôi chỉ dám đi xa xa chồng, nhưng vẫn cố gắng theo dấu anh.

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Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

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