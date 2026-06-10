Bạch Lộc và Lý Thần trong Keep Running gây tranh luận về phí quảng bá du lịch

Sao quốc tế 10/06/2026 17:30

Chương trình tạp kỹ chủ lực của đài Chiết Giang (Trung Quốc) Keep Running lại vướng vào một làn sóng tranh cãi mới. Lần này không còn là vấn đề liên quan đến một thành viên cụ thể như ồn ào của Bạch Lộc, Lý Thần hay Phạm Thừa Thừa, mà là cả ê-kíp chương trình bị chỉ trích.

Trong tập phát sóng mới nhất của Keep Running, chương trình ghi hình tại thành phố An Dương, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) đã bất ngờ vướng vào nhiều tranh cãi từ phía khán giả. Một cư dân mạng địa phương phản ánh rằng ê-kíp sản xuất đã để người hâm mộ giẫm đạp lên thảm cỏ trong quá trình ghi hình, đồng thời sau khi kết thúc hoạt động còn để lại rác thải tại khu vực quay hình, gây ảnh hưởng đến cảnh quan địa phương.

Không dừng lại ở đó, phiên bản phát sóng chính thức của chương trình cũng bị chỉ ra lỗi kỹ thuật khi quảng bá địa điểm An Dương nhưng lại sử dụng nhầm hình ảnh thuộc thành phố Hàm Đan (Hà Bắc), làm dấy lên tranh luận về quy trình biên tập và kiểm duyệt nội dung.

Bạch Lộc và Lý Thần trong Keep Running gây tranh luận về phí quảng bá du lịch - Ảnh 1

Bên cạnh các vấn đề liên quan đến hình ảnh, trên mạng xã hội còn xuất hiện nhiều bài đăng đặt nghi vấn về mô hình hợp tác giữa Keep Running và các địa phương. Một số ý kiến cho rằng chương trình thường thu phí quảng bá từ cơ quan văn hóa - du lịch địa phương khi đến ghi hình, nhưng lại không thực hiện quảng bá tương xứng với số tiền đã nhận.

Theo các nguồn truyền thông, hiện chưa có bằng chứng xác thực cho thấy Keep Running thu phí quảng bá từ thành phố An Dương. Tuy nhiên, nhiều tài liệu công khai từng ghi nhận các cơ quan văn hóa - du lịch tại một số địa phương như Giang Sơn (Chiết Giang), Sùng Lễ (Hà Bắc) hay Tân Xương (Chiết Giang) đã chi từ vài triệu đến hơn 8 triệu NDT cho chương trình trong các đợt hợp tác quảng bá du lịch.

Thậm chí, những năm trước, mức chi phí quảng bá của một số địa phương dành cho chương trình từng được ghi nhận ở mức cao hơn, tạo nên nhiều tranh luận xoay quanh tính minh bạch và hiệu quả truyền thông của các hợp tác này.

Bạch Lộc và Lý Thần trong Keep Running gây tranh luận về phí quảng bá du lịch - Ảnh 2

Trước làn sóng chỉ trích, nhà sản xuất Keep Running đã lên tiếng xin lỗi vào ngày 8.6, thừa nhận sai sót trong việc sử dụng tư liệu hình ảnh ở tập 7 mùa 14, dẫn đến việc đưa nhầm cảnh quay không thuộc An Dương. Ê-kíp cho biết đã nhanh chóng chỉnh sửa nội dung trên các nền tảng phát sóng.

Tuy nhiên, lời xin lỗi này vẫn chưa làm dịu dư luận khi chương trình chưa đề cập rõ ràng đến tranh cãi về chi phí quảng bá. Hiện tại, nhiều ý kiến công chúng kêu gọi tạm dừng phát sóng và đề nghị cơ quan chức năng điều tra toàn diện mô hình hợp tác quảng bá du lịch của các chương trình truyền hình thực tế.

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