Bạch Lộc đối mặt áp lực dư luận trước ngày ra mắt phim 'Mạc Ly'

Trong gần hai tháng qua, các nền tảng như Weibo, Douyin liên tục xuất hiện những bài đăng liên quan đến Bạch Lộc. Nội dung trải dài từ chuyện hợp đồng quản lý, tài nguyên phim ảnh cho đến các dự án được cho là cô sẽ tham gia sau khi hoàn thành phim 'Mạc Ly'.

Trước thềm lên sóng của bộ phim Mạc Ly, nữ diễn viên Bạch Lộc bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông và mạng xã hội bởi hàng loạt thông tin trái chiều liên quan đến sự nghiệp. Những câu chuyện bên lề liên tục xuất hiện đang phần nào tạo nên áp lực không nhỏ cho nữ diễn viên cũng như ê-kíp sản xuất. Một trong những chủ đề được bàn tán nhiều nhất thời gian qua là thông tin Bạch Lộc gia hạn hợp đồng với công ty quản lý Hoan Ngu Ảnh Thị. Cùng với đó, nhiều blogger giải trí Trung Quốc còn lan truyền tin đồn cho rằng nữ diễn viên được trao quyền ưu tiên lựa chọn các dự án trọng điểm và sẽ trở thành gương mặt được công ty tập trung đầu tư trong thời gian tới. Dù chưa có xác nhận chính thức, những thông tin này vẫn nhanh chóng tạo nên nhiều luồng ý kiến trái chiều trong cộng đồng người hâm mộ.

Không chỉ vậy, tên tuổi của Bạch Lộc còn liên tục được gắn với nhiều dự án phim cổ trang và hiện đại. Trước đây, cô từng được đồn đoán sẽ tham gia các tác phẩm như Cung ngọc, Triều tuyết lục, Thác thế hay Trục Ngọc. Tuy nhiên, phần lớn những dự án này sau đó đều không có sự xuất hiện của nữ diễn viên. Điều này khiến không ít khán giả nhận định rằng việc gắn tên Bạch Lộc vào các dự án chưa được xác nhận đã trở thành hiện tượng quen thuộc trong làng giải trí Hoa ngữ.

Sự xuất hiện dày đặc của các tin đồn cũng vô tình làm phân tán sự quan tâm dành cho Mạc Ly. Thay vì tập trung vào nội dung phim, dàn diễn viên hay quá trình sản xuất, công chúng lại bị cuốn vào những cuộc tranh luận xoay quanh đời sống nghề nghiệp của nữ chính. Đối với người hâm mộ, điều được quan tâm nhất lúc này vẫn là chất lượng của Mạc Ly – dự án được đánh giá là một trong những tác phẩm trọng điểm của Bạch Lộc trong thời gian gần đây. Trước đó, nhiều hình ảnh hậu trường cho thấy nữ diễn viên đã dành nhiều tâm huyết cho vai diễn, thậm chí phải làm việc với lịch trình dày đặc và trong điều kiện sức khỏe không thực sự thuận lợi. Giới truyền thông Trung Quốc cho rằng việc xuất hiện tin đồn trước khi một bộ phim phát sóng là điều không hiếm gặp trong ngành giải trí. Tuy nhiên, thành công của Mạc Ly cuối cùng vẫn sẽ được quyết định bởi chất lượng nội dung, diễn xuất của dàn diễn viên và phản hồi từ khán giả. Nhiều ý kiến cho rằng thay vì bị cuốn theo những tranh cãi trên mạng xã hội, việc chờ đợi bộ phim chính thức ra mắt sẽ là cách đánh giá công bằng nhất đối với nỗ lực của ê-kíp sản xuất cũng như của Bạch Lộc.

Triệu Lộ Tư, Bạch Lộc và làn sóng diễn viên mở rộng hoạt động sang âm nhạc Chủ đề “idol đi đóng phim, diễn viên đi ca hát” đang trở thành tâm điểm thảo luận trên mạng xã hội Weibo sau khi nam diễn viên Trương Bân Bân tiết lộ kế hoạch đầu tư nghiêm túc cho âm nhạc trong thời gian tới.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bach-loc-oi-mat-ap-luc-du-luan-truoc-ngay-ra-mat-phim-mac-ly-761475.html