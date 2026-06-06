Bạch Lộc đối mặt áp lực dư luận trước ngày ra mắt phim 'Mạc Ly'

Sao quốc tế 06/06/2026 11:33

Trong gần hai tháng qua, các nền tảng như Weibo, Douyin liên tục xuất hiện những bài đăng liên quan đến Bạch Lộc. Nội dung trải dài từ chuyện hợp đồng quản lý, tài nguyên phim ảnh cho đến các dự án được cho là cô sẽ tham gia sau khi hoàn thành phim "Mạc Ly".

Trước thềm lên sóng của bộ phim Mạc Ly, nữ diễn viên Bạch Lộc bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông và mạng xã hội bởi hàng loạt thông tin trái chiều liên quan đến sự nghiệp. Những câu chuyện bên lề liên tục xuất hiện đang phần nào tạo nên áp lực không nhỏ cho nữ diễn viên cũng như ê-kíp sản xuất.

Một trong những chủ đề được bàn tán nhiều nhất thời gian qua là thông tin Bạch Lộc gia hạn hợp đồng với công ty quản lý Hoan Ngu Ảnh Thị. Cùng với đó, nhiều blogger giải trí Trung Quốc còn lan truyền tin đồn cho rằng nữ diễn viên được trao quyền ưu tiên lựa chọn các dự án trọng điểm và sẽ trở thành gương mặt được công ty tập trung đầu tư trong thời gian tới. Dù chưa có xác nhận chính thức, những thông tin này vẫn nhanh chóng tạo nên nhiều luồng ý kiến trái chiều trong cộng đồng người hâm mộ.

Bạch Lộc đối mặt áp lực dư luận trước ngày ra mắt phim 'Mạc Ly' - Ảnh 1

Không chỉ vậy, tên tuổi của Bạch Lộc còn liên tục được gắn với nhiều dự án phim cổ trang và hiện đại. Trước đây, cô từng được đồn đoán sẽ tham gia các tác phẩm như Cung ngọc, Triều tuyết lục, Thác thế hay Trục Ngọc. Tuy nhiên, phần lớn những dự án này sau đó đều không có sự xuất hiện của nữ diễn viên. Điều này khiến không ít khán giả nhận định rằng việc gắn tên Bạch Lộc vào các dự án chưa được xác nhận đã trở thành hiện tượng quen thuộc trong làng giải trí Hoa ngữ.

Sự xuất hiện dày đặc của các tin đồn cũng vô tình làm phân tán sự quan tâm dành cho Mạc Ly. Thay vì tập trung vào nội dung phim, dàn diễn viên hay quá trình sản xuất, công chúng lại bị cuốn vào những cuộc tranh luận xoay quanh đời sống nghề nghiệp của nữ chính.

Bạch Lộc đối mặt áp lực dư luận trước ngày ra mắt phim 'Mạc Ly' - Ảnh 2

Đối với người hâm mộ, điều được quan tâm nhất lúc này vẫn là chất lượng của Mạc Ly – dự án được đánh giá là một trong những tác phẩm trọng điểm của Bạch Lộc trong thời gian gần đây. Trước đó, nhiều hình ảnh hậu trường cho thấy nữ diễn viên đã dành nhiều tâm huyết cho vai diễn, thậm chí phải làm việc với lịch trình dày đặc và trong điều kiện sức khỏe không thực sự thuận lợi.

Giới truyền thông Trung Quốc cho rằng việc xuất hiện tin đồn trước khi một bộ phim phát sóng là điều không hiếm gặp trong ngành giải trí. Tuy nhiên, thành công của Mạc Ly cuối cùng vẫn sẽ được quyết định bởi chất lượng nội dung, diễn xuất của dàn diễn viên và phản hồi từ khán giả. Nhiều ý kiến cho rằng thay vì bị cuốn theo những tranh cãi trên mạng xã hội, việc chờ đợi bộ phim chính thức ra mắt sẽ là cách đánh giá công bằng nhất đối với nỗ lực của ê-kíp sản xuất cũng như của Bạch Lộc.

Triệu Lộ Tư, Bạch Lộc và làn sóng diễn viên mở rộng hoạt động sang âm nhạc

Triệu Lộ Tư, Bạch Lộc và làn sóng diễn viên mở rộng hoạt động sang âm nhạc

Chủ đề “idol đi đóng phim, diễn viên đi ca hát” đang trở thành tâm điểm thảo luận trên mạng xã hội Weibo sau khi nam diễn viên Trương Bân Bân tiết lộ kế hoạch đầu tư nghiêm túc cho âm nhạc trong thời gian tới.

Xem thêm
Từ khóa:   Bạch Lộc sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Triệu Lộ Tư, Bạch Lộc và làn sóng diễn viên mở rộng hoạt động sang âm nhạc

Triệu Lộ Tư, Bạch Lộc và làn sóng diễn viên mở rộng hoạt động sang âm nhạc

Mạnh Tử Nghĩa tiếp tục vướng tranh cãi tại 'Keep Running' sau lùm xùm của Bạch Lộc

Mạnh Tử Nghĩa tiếp tục vướng tranh cãi tại 'Keep Running' sau lùm xùm của Bạch Lộc

Bộ phim 'xếp kho' của Bạch Lộc bất ngờ được phát sóng sau 9 năm

Bộ phim 'xếp kho' của Bạch Lộc bất ngờ được phát sóng sau 9 năm

Giữa ồn ào, diễn viên Bạch Nguyệt Phạn Tinh lên tiếng bênh vực Bạch Lộc

Giữa ồn ào, diễn viên Bạch Nguyệt Phạn Tinh lên tiếng bênh vực Bạch Lộc

Lý Thần mờ nhạt trước dàn sao Bạch Lộc, Mạnh Tử Nghĩa ở Keep Running

Lý Thần mờ nhạt trước dàn sao Bạch Lộc, Mạnh Tử Nghĩa ở Keep Running

Chương trình giải trí có Bạch Lộc gây tranh cãi khi phản hồi việc rating giảm

Chương trình giải trí có Bạch Lộc gây tranh cãi khi phản hồi việc rating giảm

TIN MỚI NHẤT

Vừa nhìn qua đã bắt chia tay bạn trai, 1 tháng sau tôi rối rít cảm ơn mẹ vì quyết định này

Vừa nhìn qua đã bắt chia tay bạn trai, 1 tháng sau tôi rối rít cảm ơn mẹ vì quyết định này

Tâm sự Eva 39 phút trước
Chê thông gia quê mùa chật nhà, mẹ chồng tái mặt trước câu đáp trả cực gắt

Chê thông gia quê mùa chật nhà, mẹ chồng tái mặt trước câu đáp trả cực gắt

Tâm sự 54 phút trước
Khinh nhà thông gia đi xe máy cùi rước dâu, mẹ chồng tái mặt trước câu nói của bố cô dâu

Khinh nhà thông gia đi xe máy cùi rước dâu, mẹ chồng tái mặt trước câu nói của bố cô dâu

Tâm sự 1 giờ 9 phút trước
Chê thông gia quê mùa lên chật nhà, mẹ chồng tái mặt trước câu đáp trả cực gắt

Chê thông gia quê mùa lên chật nhà, mẹ chồng tái mặt trước câu đáp trả cực gắt

Tâm sự 1 giờ 24 phút trước
Muốn có cả vợ lẫn bồ, chồng tưởng êm xuôi ngày cả hai đi đẻ thì gặp biến cố không ngờ

Muốn có cả vợ lẫn bồ, chồng tưởng êm xuôi ngày cả hai đi đẻ thì gặp biến cố không ngờ

Ngoại tình 1 giờ 39 phút trước
Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm xa cách, người chồng giật mình trước câu nói lúc nửa đêm

Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm xa cách, người chồng giật mình trước câu nói lúc nửa đêm

Tâm sự 1 giờ 54 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Xe bồn va chạm với xe máy khiến 3 người tử vong thương tâm

Xe bồn va chạm với xe máy khiến 3 người tử vong thương tâm

Video 2 giờ 9 phút trước
Đòi bỏ 10 năm nghĩa vợ chồng để theo nhân tình, người chồng ngã ngửa khi xem vật này

Đòi bỏ 10 năm nghĩa vợ chồng để theo nhân tình, người chồng ngã ngửa khi xem vật này

Tâm sự 2 giờ 24 phút trước
Trước đêm ra tòa, vợ nghẹn ngào thấy chồng thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé

Trước đêm ra tòa, vợ nghẹn ngào thấy chồng thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé

Tâm sự 2 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích

Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?