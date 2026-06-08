Bạch Lộc nói về bài học trưởng thành khi chuẩn bị tái xuất với "Mạc Ly"

Trong cuộc phỏng vấn thuộc chuyên mục "Kinh nghiệm sống sau tuổi 18" của truyền thông Trung Quốc, nữ diễn viên sinh năm 1994 lần đầu trải lòng về những thay đổi trong quan điểm sống sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Theo Bạch Lộc, bên cạnh đam mê và trách nhiệm với công việc, việc chăm sóc đời sống cá nhân và sức khỏe tinh thần cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng.

Trước thềm bộ phim mới "Mạc Ly" chính thức lên sóng, diễn viên Bạch Lộc thu hút sự chú ý khi chia sẻ những suy nghĩ về hành trình trưởng thành, cân bằng cuộc sống và công việc trong ngành giải trí đầy áp lực.

Nữ diễn viên cho biết cô từng nhiều lần nhận ra bản thân cần chủ động giảm nhịp độ công việc để tái tạo năng lượng. Với cô, việc liên tục làm việc mà không dành thời gian cho cuộc sống riêng có thể khiến nguồn cảm hứng sáng tạo dần cạn kiệt.

"Có những lúc tôi nhận ra mình cần phải dừng bước lại một chút, cần thời gian để điều chỉnh và nạp lại năng lượng. Nếu cứ liên tục cho đi và cống hiến, nhưng bản thân lại không có cuộc sống riêng, không có cơ hội hấp thụ thêm năng lượng và trải nghiệm, thì những gì tôi có thể mang đến cho mọi người cũng sẽ có giới hạn", Bạch Lộc chia sẻ.

Quan điểm của nữ diễn viên nhanh chóng nhận được sự đồng tình từ đông đảo người hâm mộ. Nhiều khán giả cho rằng đây là góc nhìn thực tế về áp lực mà các nghệ sĩ nổi tiếng phải đối mặt trong môi trường cạnh tranh khốc liệt. Khi lịch trình làm việc dày đặc kéo dài nhiều năm liên tiếp, việc duy trì trạng thái tinh thần tích cực và cân bằng cuộc sống trở thành thách thức không nhỏ đối với bất kỳ ngôi sao nào.

Những năm gần đây, Bạch Lộc được xem là một trong những nữ diễn viên nổi bật nhất của màn ảnh Hoa ngữ. Cô liên tục góp mặt trong nhiều dự án truyền hình đình đám thuộc cả thể loại cổ trang lẫn hiện đại, đồng thời duy trì sức hút mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội. Thành công nối tiếp thành công giúp tên tuổi của cô ngày càng được khẳng định, nhưng cũng đi kèm áp lực lớn về thể chất và tinh thần.

Chính vì vậy, chia sẻ mới của Bạch Lộc được đánh giá không chỉ là câu chuyện cá nhân mà còn phản ánh xu hướng ngày càng được quan tâm trong làng giải trí hiện nay: đề cao sức khỏe tinh thần, cân bằng giữa công việc và đời sống riêng để phát triển sự nghiệp một cách bền vững.

Trong khi đó, người hâm mộ đang háo hức chờ đợi sự trở lại của nữ diễn viên trong "Mạc Ly". Bộ phim sẽ chính thức phát sóng lúc 11 giờ ngày 9-6 (giờ Việt Nam) trên nền tảng WeTV và kênh CCTV8. Với sức hút của Bạch Lộc cùng sự quan tâm dành cho dự án mới, tác phẩm được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những bộ phim Hoa ngữ đáng chú ý nhất mùa hè năm nay.