Bạch Lộc hoá công chúa cổ tích, khoe nhan sắc 'gây bão' cõi mạng

Sao quốc tế 22/05/2026 22:07

Với tạo hình tựa công chúa cùng thần thái nhẹ nhàng nhưng cuốn hút, nữ diễn viên Bạch Lộc nhanh chóng nhận về nhiều lời khen từ người hâm mộ.

Mới đây, Bạch Lộc tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội khi tung ra loạt ảnh mới mang phong cách cổ điển, sang trọng. Với tạo hình tựa công chúa cùng thần thái nhẹ nhàng nhưng cuốn hút, nữ diễn viên nhanh chóng nhận về nhiều lời khen từ người hâm mộ.

 

Trong bộ ảnh, Bạch Lộc diện thiết kế váy dạ hội ánh kim với phần đính kết cầu kỳ, tôn lên vóc dáng thanh mảnh và bờ vai gợi cảm. Tông màu champagne kết hợp cùng chất liệu lấp lánh giúp tổng thể tạo hình vừa thanh lịch vừa mang cảm giác huyền ảo. Kiểu tóc búi thấp cùng lớp trang điểm trong trẻo càng làm nổi bật những đường nét mềm mại trên gương mặt nữ diễn viên.

Bạch Lộc hoá công chúa cổ tích, khoe nhan sắc 'gây bão' cõi mạng - Ảnh 1Bạch Lộc hoá công chúa cổ tích, khoe nhan sắc 'gây bão' cõi mạng - Ảnh 2

Điểm khiến nhiều khán giả chú ý nằm ở thần thái ngày càng trưởng thành của Bạch Lộc. Không cần biểu cảm cầu kỳ, nữ diễn viên vẫn tạo được sức hút nhờ ánh mắt nhẹ nhàng và phong cách tạo dáng tinh tế. Nhiều ý kiến cho rằng loạt ảnh lần này giúp cô mang dáng dấp của một "công chúa bước ra từ truyện cổ tích".

Cộng đồng mạng dành nhiều lời khen cho nhan sắc của Bạch Lộc. Không ít khán giả nhận xét nữ diễn viên đang bước vào giai đoạn thăng hạng cả về ngoại hình lẫn khí chất. Sự kết hợp giữa nét đẹp mong manh và thần thái sang trọng giúp cô dễ dàng nổi bật giữa dàn mỹ nhân Hoa ngữ hiện nay.

Bạch Lộc hoá công chúa cổ tích, khoe nhan sắc 'gây bão' cõi mạng - Ảnh 3Bạch Lộc hoá công chúa cổ tích, khoe nhan sắc 'gây bão' cõi mạng - Ảnh 4Bạch Lộc hoá công chúa cổ tích, khoe nhan sắc 'gây bão' cõi mạng - Ảnh 5

Thời gian gần đây, Bạch Lộc duy trì độ phủ sóng ổn định nhờ liên tục xuất hiện trong các dự án phim truyền hình và hoạt động thời trang. Cô được đánh giá là một trong những gương mặt nổi bật của thế hệ diễn viên trẻ khi sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo cùng khả năng biến hóa đa dạng trong nhiều hình tượng khác nhau.

Từ những vai diễn cổ trang đến hiện đại, Bạch Lộc đều cho thấy khả năng thích nghi linh hoạt. Chính điều đó giúp nữ diễn viên không chỉ giữ được sức hút trên màn ảnh mà còn trở thành cái tên được nhiều thương hiệu và tạp chí săn đón.

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Đây là dự án lấy nhân vật nữ làm trung tâm với tên của Bạch Lộc được xếp đầu tiên trong danh sách diễn viên. Bạch Lộc sẽ thủ vai Diệp Ly - nữ chính trong câu chuyện báo thù và quyền mưu.

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