Dương Tử có 2 bộ phim mới lên sóng trên CCTV với vai chính nhưng đều thất bại về rating

Sao quốc tế 22/05/2026 13:27

Bộ phim “Gia nghiệp” phát sóng trên CCTV-8 liên tục giảm rating: phim khởi đầu với 1,174%, sau nhiều tập trồi sụt thì hiện tại còn 1,166% ở tập 6 (theo thống kê CVB).

“Gia nghiệp” của Dương Tử và “Tình yêu không có thần thoại” của Đường Yên đang là hai tác phẩm đạt rating thấp nhất trên CCTV (Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc) trong năm nay. Điều này khiến nhiều khán giả nghi ngờ khả năng “gánh phim” của Dương Tử.

Theo truyền thông, “Gia nghiệp” thất bại đang ảnh hưởng đến danh tiếng của Dương Tử, đồng thời tác động tới sự phát triển sự nghiệp sau này của cô.

Sau khi “Gia nghiệp” lên sóng, trạng thái và diễn xuất của nữ diễn viên sinh năm 1992 một lần nữa bị “mổ xẻ” toàn diện. Điều đầu tiên bị nhắc tới là gương mặt của cô. Nhiều khán giả chê mặt nữ diễn viên cứng đờ, thậm chí có người nói gương mặt AI còn sinh động hơn Dương Tử. Dù biểu cảm trên mặt phong phú thế nào thì vùng chân mày và trán của cô gần như không chuyển động, không còn tự nhiên.

Về diễn xuất, từ năm 2021, khi các phim ăn khách do Dương Tử đóng chính liên tục lên sóng, đã có người nghi ngờ diễn xuất của cô, cho rằng cô chỉ biết diễn cảm xúc chứ không thật sự khắc họa nhân vật. Ý kiến này gây tranh luận dữ dội, người đồng tình kẻ phản đối.

Đến nay, không ít người xem dùng lại nhận xét này để đánh giá về Dương Tử. Trong “Gia nghiệp”, mỗi khi Dương Tử diễn cảnh cảm xúc kích động, nhiều khán giả lại nhớ tới Khâu Oánh Oánh trong “Hoan lạc tụng” năm 2016. Ngoài ra, khả năng chọn kịch bản của Dương Tử cũng vướng tranh cãi.

“Gia nghiệp” kể về hành trình Lý Trinh do Dương Tử thủ vai bước vào con đường chế mực và chấn hưng ngành sản xuất, buôn bán mực Huy Châu.

Đây lại là mô-típ nữ chính phá bỏ ràng buộc, định kiến và làm những việc vốn do đàn ông đảm nhận - về bản chất không khác bộ phim “Quốc sắc phương hoa” một năm trước. Dường như Dương Tử đang đi vào "lối mòn" vì liên tục nhận phim "đại nữ chủ" xây dựng hình tượng nhân vật na ná nhau.

Theo khán giả, những bộ phim Dương Tử đóng chính vài năm gần đây đều mang cảm giác “hình thức lớn hơn nội dung”. Các phim thường có yếu tố quảng bá di sản văn hóa phi vật thể, phát huy văn hóa truyền thống, nhưng lại quên rằng điều quan trọng nhất của một tác phẩm phim ảnh hay là phải hấp dẫn được khán giả đại chúng theo dõi.

Là một tiểu hoa thế hệ 1990-1995, Dương Tử nay đã 33 tuổi. Giống các mỹ nhân cùng thời, cô cũng bước vào giai đoạn “nút thắt sự nghiệp”, rất cần một giải thưởng để chuyển mình. Thế nhưng, qua nhiều lần được đề cử nữ chính từ Kim Ưng đến Bạch Ngọc Lan, Dương Tử vẫn chưa thể chạm tay đến chiếc cúp danh giá.

