Giá vàng hôm nay, ngày 22/5/2026: Vàng SJC trong nước 'neo' trên 162 triệu đồng

Hôm nay, ngày 22/5/2026 giá vàng trong nước đứng yên ở mức trên 162 triệu đồng.

Theo thông tin báo Thanh Niên, sáng nay (22/5), giá vàng miếng được Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giữ nguyên chiều mua vào 159,4 triệu đồng/lượng và bán ra 162,4 triệu đồng. Tương tự, vàng nhẫn tại Công ty SJC cũng đứng yên khi vẫn mua vào 158,9 triệu đồng, bán ra 161,9 triệu đồng. Tuy nhiên, nếu so với một ngày trước, mỗi lượng vàng miếng cũng như vàng nhẫn đã giảm gần 1 triệu đồng.

Nhiều công ty khác đang mua bán vàng miếng SJC và vàng nhẫn cùng giá như Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) mua vào 159,4 triệu đồng, bán ra 162,4 triệu đồng; Công ty Phú Quý cũng mua vào 159,4 triệu đồng, bán ra 162,4 triệu đồng...

Giá vàng trong nước neo mức trên 162 triệu đồng/lượng.

Theo thông tin báo Người Lao Động, khoảng 6 giờ ngày 22/5 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế giao dịch ở mức 4.544 USD/ounce, tăng 54 USD so với mức thấp nhất trong phiên đêm qua là 4.490 USD/ounce.

Tuy nhiên, nếu so với mức giá cùng thời điểm hôm qua là 4.543 USD/ounce, giá vàng hôm nay gần như đi ngang.

Theo các nhà phân tích, sức nóng của giá vàng hôm nay đến từ hai yếu tố chính: giá dầu thô giảm mạnh và lợi suất trái phiếu Mỹ đi xuống. Những động thái này đã bù đắp phần nào cho sức mạnh của đồng USD, giúp vàng vẫn giữ được sức hút nhà đầu tư.

Tuy vậy, eo biển Hormuz tiếp tục là điểm nóng địa chính trị ảnh hưởng đến cả thị trường năng lượng, lãi suất và kim loại quý. Sự giảm bớt phần nào phí bảo hiểm rủi ro sau thông tin Mỹ và Iran đang tiến gần hơn đến một thỏa thuận. Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định Eo biển Hormuz phải là tuyến đường thủy quốc tế, không bị thu phí.

Hiện tại, giá dầu thô ổn định quanh mức 96,3 USD/thùng. Sự suy yếu của giá năng lượng đã kéo cổ phiếu ngành dầu khí đi xuống nhưng lại hỗ trợ tích cực cho thị trường chứng khoán chung.

Tổng thể, thị trường vàng hiện đang được hỗ trợ từ giá dầu thô giảm, lãi suất trái phiếu Mỹ hạ nhiệt còn 4,6%. Điều này cũng góp phần làm dịu bớt lo ngại lạm phát, tác động đến lãi suất ngân hàng có thể làm cho giá vàng biến động khó lường.

