Săn lùng rau tiến vua vì giòn ngon là một, biết đến 5 công dụng dưỡng nhan, giữ dáng này lại là mười

Dinh dưỡng 21/05/2026 11:15

Rau tiến vua là một loại rau rất giàu dưỡng chất tốt cho cơ thể. Loại rau này mang đến hương vị giòn dai lạ miệng khi ăn nên cũng rất được nhiều người yêu thích. Không những vậy, loại rau này còn có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe.

Rau tiến vua còn có tên gọi khác là rau cần biển hoặc công sôi. Rau thường mọc ở ven biển, thân lá mềm, dài, kích cỡ bằng ngón tay út. Hiện nay, rau tiến vua chủ yếu được bán ở dạng khô, tức là sau khi thu hoạch, rau đã được sơ chế sạch, sấy khô và đóng thành túi. Trước khi ăn, bạn ngâm rau trong nước ấm khoảng 2 - 3 tiếng, rau sẽ nở to ra. Cuối cùng, để ráo, cắt thành miếng vừa ăn và chế biến như bình thường.

Săn lùng rau tiến vua vì giòn ngon là một, biết đến 5 công dụng dưỡng nhan, giữ dáng này lại là mười - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Công dụng của rau tiến vua đối với sức khỏe 

Bổ sung dinh dưỡng: Rau tiến vua giàu dinh dưỡng thiết yếu cho cơ thể, có thể kể đến như: Protein, pectin, các axit amin, vitamin, sắt, kẽm, canxi, carotene, kali, natri, phốt pho cùng nhiều nguyên tố vi lượng khác

Tốt cho sức khỏe tim mạch: Theo phân tích của Viện Khoa học Trung Quốc, rau tiến vua chứa đến 20 loại khoáng chất và axit amin thiết yếu. Do đó, ăn rau tiến vua thường xuyên có thể làm giảm nguy cơ mắc các bệnh lý về tim mạch như: Đau tim, nhồi máu cơ tim, đột quỵ và thiếu máu não.

Nâng cao sức khỏe hệ tiêu hóa: Trong sách Đông y Trung Quốc, rau tiến vua có công dụng thanh nhiệt, giải độc,... Đây cũng là nguồn cung cấp chất xơ dồi dào, có khả năng hỗ trợ tiêu hóa, ngăn ngừa chứng khó tiêu và táo bón.

Săn lùng rau tiến vua vì giòn ngon là một, biết đến 5 công dụng dưỡng nhan, giữ dáng này lại là mười - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Làm đẹp da: Một trong những lý do hàng đầu khiến cho rau tiến vua được nhiều chị em phụ nữ yêu thích là công dụng làm đẹp da, đẩy lùi lão hóa. Hàm lượng vitamin E lớn trong loại rau này chính là bí quyết để phái đẹp có được làn da mịn màng, trắng sáng. Không những vậy, những chất dinh dưỡng có trong rau tiến vua còn có khả năng làm mờ nếp nhăn nên rất phù hợp với phụ nữ ở độ tuổi trung niên.

Phòng chống ung thư: Chất dinh dưỡng quý giá nhất có trong rau tiến vua chính là phytonutrients. Đây là hợp chất có tác dụng ngăn chặn sự hình thành và phát triển của các khối u bên trong cơ thể, đặc biệt là các khối u ác tính ở vú, dạ dày và tá tràng.

Những món ngon từ rau tiến vua

Rau tiến vua xào thịt bò: Rau tiến vua xào thịt bò là món ăn phù hợp với người bận rộn vì thời gian chế biến khá nhanh, chỉ khoảng 30 phút. Thịt bò sau khi rửa sạch, cắt miếng vừa ăn sẽ được ướp với dầu hào khoảng 15 phút cho thấm vị. Rau tiến vua ngâm nở mềm, cà rốt sơ chế sạch và cắt khúc, tỏi đập dập. Sau đó, phi thơm tỏi, xào thịt bò đến khi săn lại rồi cho rau và cà rốt vào đảo đều, nêm nếm vừa ăn. Thành phẩm có thịt bò mềm đậm vị, rau giòn ngon, thích hợp dùng cùng cơm nóng.

Săn lùng rau tiến vua vì giòn ngon là một, biết đến 5 công dụng dưỡng nhan, giữ dáng này lại là mười - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Rau tiến vua xào tôm và mực: Ngoài thịt bò, rau tiến vua kết hợp với tôm và mực cũng tạo nên món ăn thơm ngon, hấp dẫn. Rau sau khi cắt khúc được ngâm khoảng 40-50 phút cho nở mềm rồi rửa sạch, để ráo. Tôm bóc vỏ, rút chỉ lưng; mực làm sạch và cắt khoanh vừa ăn. Phi thơm hành khô, cho rau tiến vua vào xào trước khoảng 4-5 phút, sau đó thêm tôm và mực vào đảo đều, nêm gia vị vừa ăn rồi xào thêm vài phút trước khi tắt bếp.

Gỏi rau tiến vua tôm thịt: Gỏi rau tiến vua tôm thịt là món ăn thanh mát, thường dùng kèm bánh phồng tôm giòn. Trong lúc ngâm rau cho nở mềm, bạn sơ chế tôm và thịt heo, sau đó luộc chín riêng. Nước trộn gỏi được pha từ nước mắm, đường, nước tắc, tỏi băm và ớt tùy khẩu vị. Cuối cùng, trộn đều rau với nước sốt, thêm tôm và thịt để nguyên liệu thấm vị. Với giá trị dinh dưỡng cao và cách chế biến đa dạng, rau tiến vua ngày càng xuất hiện nhiều trong bữa ăn gia đình.

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