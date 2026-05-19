Ngỡ ngàng loại quả mùa hè rẻ như cho lại là "thần dược" bổ tim, sáng mắt, tốt đủ đường mà ít ai ngờ tới

Dinh dưỡng 19/05/2026 05:00

Mướp là một loại thực phẩm quen thuộc trên bàn ăn của mỗi gia đình Việt Nam. Chúng không chỉ được chế biến thành các món ăn hấp dẫn mà còn mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khoẻ.

Mướp là loại thực phẩm quen thuộc trong ẩm thực Việt Nam, nhưng ít ai biết rằng, đằng sau hương vị thanh mát đó là những lợi ích sức khỏe vượt trội. Với hàm lượng dinh dưỡng dồi dào, quả mướp không chỉ giúp làm dịu cơn khát ngày hè mà còn mang lại nhiều giá trị y học đáng kinh ngạc.

Ngỡ ngàng loại quả mùa hè rẻ như cho lại là 'thần dược' bổ tim, sáng mắt, tốt đủ đường mà ít ai ngờ tới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Công dụng của quả mướp

Thúc đẩy sức khỏe tim mạch: Hàm lượng kali và magiê trong mướp đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe tim mạch. Kali giúp điều hòa huyết áp bằng cách cân bằng nồng độ natri, trong khi magiê hỗ trợ nhịp tim và chức năng cơ tim. Ngoài ra, chất xơ trong mướp giúp giảm mức cholesterol bằng cách liên kết với axit mật và làm giảm sự hấp thụ của chúng. Những tác dụng tổng hợp này làm giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch như tăng huyết áp, xơ vữa động mạch và đau tim.

Cải thiện sức khỏe làn da: Mướp hương rất giàu vitamin A và C, cả hai đều cần thiết để duy trì làn da khỏe mạnh. Vitamin A thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào và sửa chữa các mô bị tổn thương, trong khi vitamin C hỗ trợ sản xuất collagen, rất quan trọng cho độ đàn hồi và săn chắc của da. Đặc tính chống oxy hóa của các vitamin này bảo vệ da khỏi lão hóa sớm do tác hại của môi trường và các gốc tự do. Ngoài ra, tác dụng dưỡng ẩm của mướp hương giúp cân bằng độ ẩm cho da.

Ngỡ ngàng loại quả mùa hè rẻ như cho lại là 'thần dược' bổ tim, sáng mắt, tốt đủ đường mà ít ai ngờ tới - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ sức khỏe mắt: Mướp hương chứa beta-carotene, tiền chất của vitamin A, rất quan trọng để duy trì thị lực tốt. Vitamin A giúp bảo vệ bề mặt mắt và hỗ trợ chức năng của võng mạc, giảm nguy cơ mắc các bệnh về mắt như quáng gà và thoái hóa điểm vàng do tuổi tác. Đặc tính chống oxy hóa cũng giúp chống lại stress oxy hóa trong các mô mắt.

Điều chỉnh lượng đường trong máu: Mướp có chỉ số đường huyết thấp và giàu chất xơ, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu bằng cách làm chậm quá trình hấp thụ glucose vào máu. Điều này rất có lợi cho người mắc bệnh tiểu đường hoặc những người có nguy cơ mắc bệnh. Hàm lượng chất xơ cũng cải thiện độ nhạy insulin và hỗ trợ sức khỏe tuyến tụy.

Ngỡ ngàng loại quả mùa hè rẻ như cho lại là 'thần dược' bổ tim, sáng mắt, tốt đủ đường mà ít ai ngờ tới - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tăng cường sức khỏe xương: Mướp hương chứa các khoáng chất quan trọng như canxi, magiê và phốt pho, rất cần thiết cho việc duy trì xương chắc khỏe. Canxi cần thiết cho mật độ xương, trong khi magiê giúp hấp thụ canxi và khoáng hóa xương. Phốt pho cũng đóng vai trò quan trọng trong sự hình thành mô xương. Bổ sung mướp hương vào chế độ ăn uống giúp tăng cường sức khỏe xương, giảm nguy cơ loãng xương và thúc đẩy sức khỏe xương khớp tổng thể.

Ai không nên ăn mướp

Mướp mang lại nhiều tác dụng cho sức khỏe, tuy nhiên, nếu bạn thuộc trong những đối tượng sau đây thì không nên ăn mướp:

Người thuộc thể hàn, tỳ vị yếu: Những người này có hệ tiêu hoá yếu, tính lạnh của mướp có thể làm tăng tình hàn trong cơ thể, dẫn đến các triệu chứng như sưng, đau bụng, tiêu chảy và cảm giác lạnh.

Ngỡ ngàng loại quả mùa hè rẻ như cho lại là 'thần dược' bổ tim, sáng mắt, tốt đủ đường mà ít ai ngờ tới - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Người thể trạng yếu: Việc tiêu thụ mướp có thể làm trầm trọng hơn hoặc gây tổn hại đến sức khoẻ của các bệnh nhân có thể trạng yếu vì công dụng thanh nhiệt, giải độc, hoạt huyệt của mướp.

Người dễ bị tiêu chảy, kết lỵ: Một số người dễ bị tiêu chảy hoặc kiết lỵ có thể không thể tiêu hóa mướp một cách dễ dàng và có thể gặp vấn đề sau khi tiêu thụ chúng, vì mướp chứa nhiều chất xơ và nước, có thể gây ảnh hưởng đến quá trình tiêu hoá của bạn.

4 Công dụng của quả mướp đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

4 Công dụng của quả mướp đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Mướp không chỉ là nguyên liệu quen thuộc trong các món ăn hàng ngày mà còn là một kho tàng dược liệu với nhiều công dụng tuyệt vời. Quả mướp còn là sự lựa chọn tuyệt vời cho những ai muốn duy trì một cơ thể khỏe mạnh, chống lại các dấu hiệu lão hóa sớm.

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