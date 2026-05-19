Vấp ngã khi đi thang cuốn, người đàn ông tử vong thương tâm khi rất nhiều người đi qua mà không dừng lại giúp đỡ

Người đàn ông 40 tuổi, bị mất thăng bằng khi đang đi xuống thang cuốn tại ga Davis ở Massachusetts, Mỹ. Đoạn clip ghi lại từ camera giám sát cho thấy, hơn chục người đi ngang qua McClusky khi anh đang vật lộn một cách bất lực để thoát ra.

Thiên Thanh | Theo Phụ nữ sức khỏe

