'Gia nghiệp' không đi vào lối mòn với tình tiết Dương Tử cải trang nam

Sao quốc tế 20/05/2026 16:19

Trong những tập mới phát sóng, nhân vật Trinh Nương do Dương Tử thủ vai đã mặc quần áo của anh trai để trà trộn vào xưởng chế mực học việc. Ban đầu, không ít khán giả cho rằng phim tiếp tục đi theo mô-típ quen thuộc của dòng phim cổ trang Trung Quốc, nơi nữ chính chỉ cần thay đổi trang phục là có thể dễ dàng sống giữa một tập thể đàn ông mà không bị phát hiện.

Tuy nhiên, diễn biến sau đó lại khiến nhiều người bất ngờ. Chỉ ít phút sau khi Trinh Nương xuất hiện tại xưởng mực, nhân vật này nhanh chóng bị nghi ngờ thân phận. Một số nhân vật trong phim lập tức nhận ra sự khác biệt của cô so với đàn ông thời cổ đại.

Chi tiết này được đánh giá cao vì phản ánh phần nào bối cảnh lịch sử thực tế. Theo phân tích của nhiều khán giả Trung Quốc, phụ nữ thời phong kiến thường có vóc dáng nhỏ hơn nam giới, làn da sáng và dáng đi khác biệt do ảnh hưởng từ trang phục, nếp sống. Ngoài ra, nam giới trưởng thành thời xưa đa phần đều để râu, trong khi Trinh Nương lại có khuôn mặt quá trắng trẻo và không có râu ria.

Bài viết đang gây chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc cho rằng chính những khác biệt này khiến việc nữ cải trang nam trong đời thực khó có thể qua mắt người khác như nhiều bộ phim từng xây dựng trước đây.

Không ít khán giả đánh giá ê-kíp "Gia nghiệp" đã lựa chọn cách kể chuyện hợp lý hơn thay vì cố tình “giảm IQ” toàn bộ nhân vật chỉ để phục vụ kịch bản. Việc Trinh Nương nhanh chóng bị nghi ngờ giúp bộ phim giữ được tính logic, đồng thời tạo cảm giác chân thực hơn cho câu chuyện.

Diễn xuất của Dương Tử trong phân đoạn này cũng nhận nhiều lời khen. Nữ diễn viên thể hiện sự lúng túng, căng thẳng và non nớt của nhân vật khi cố gắng che giấu thân phận giữa môi trường toàn nam giới. Nhiều ý kiến cho rằng đây là một trong những điểm sáng đáng chú ý của phim ở giai đoạn đầu phát sóng.

Trên các diễn đàn phim ảnh, khán giả nhận xét "Gia nghiệp" đang có cách tiếp cận tương đối khác biệt so với nhiều dự án cổ trang thần tượng hiện nay. Thay vì chỉ tập trung vào yếu tố lãng mạn hay tạo hình đẹp mắt, phim cố gắng xây dựng các tình tiết hợp lý hơn với bối cảnh lịch sử.

Dù vậy, vẫn có ý kiến cho rằng việc cải nam trang trong phim cổ trang vốn là mô-típ quen thuộc mang tính giải trí, khó đòi hỏi tính thực tế tuyệt đối. Tuy nhiên, cách xử lý của "Gia nghiệp" phần nào giúp bộ phim nhận thêm thiện cảm từ khán giả yêu thích dòng phim cổ trang nghiêm túc.

Sau 5 tập phát sóng, "Gia nghiệp" tiếp tục duy trì sức thảo luận trên mạng xã hội, trong đó diễn xuất của Dương Tử là một trong những chủ đề được nhắc đến nhiều nhất.

Sau nhiều tranh luận trước giờ lên sóng, bộ phim cổ trang "Gia nghiệp" (42 tập) đang trở thành tâm điểm chú ý của màn ảnh Hoa ngữ. Tác phẩm đánh dấu màn kết hợp giữa Dương Tử và Hàn Đông Quân được nhận xét có cú "lội ngược dòng" đáng chú ý khi liên tục ghi nhận thành tích khả quan chỉ sau một đêm phát sóng.

