Ngoại hình thư sinh của 'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy năm 35 tuổi gây bão cõi mạng

Sao quốc tế 20/05/2026 14:41

Khoảng tuổi 35, nam diễn viên Trì Trọng Thụy gây chú ý với diện mạo thư sinh, gương mặt sáng và thần thái điềm đạm được nhiều khán giả nhận xét “đậm chất tài tử cổ điển”.

Những bức ảnh cũ ghi lại khoảnh khắc Trì Trọng Thụy xuất hiện tại chương trình “Tề thiên lạc” - phiên bản đặc biệt của Xuân Vãn dành cho ê-kíp “Tây du ký” năm 1987.

Không cần hiệu ứng hình ảnh hay phong cách tạo hình cầu kỳ, nam diễn viên vẫn nổi bật với bộ vest trắng, mũ fedora đơn giản và gương mặt được khen “môi đỏ răng trắng”, mang vẻ thư sinh đặc trưng của màn ảnh Hoa ngữ thập niên 1980.

Trên các diễn đàn, nhiều khán giả cho rằng khí chất của Trì Trọng Thụy thời trẻ khác biệt với chuẩn “nam thần” hiện nay. Ông không sở hữu vẻ đẹp sắc lạnh mà gây thiện cảm nhờ sự nho nhã, điềm tĩnh và phong thái nhẹ nhàng. Không ít ý kiến nhận xét chính ngoại hình và thần thái này đã giúp ông trở thành một trong những phiên bản Đường Tăng được yêu thích nhất màn ảnh.

Ngoại hình thư sinh của 'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy năm 35 tuổi gây bão cõi mạng - Ảnh 1

Trì Trọng Thụy sinh năm 1952, bước chân vào làng giải trí từ đầu thập niên 1980 qua các tác phẩm như “Đậu khấu hoa khai”, “Bút trung tình” hay “Kim sắc đích vãn thu”. Tuy nhiên, bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp đến vào năm 1984 khi đạo diễn Dương Khiết lựa chọn ông thay thế các diễn viên trước đó để đảm nhận vai Đường Tăng trong “Tây du ký”.

Ở thời điểm ấy, điều kiện ghi hình của đoàn phim vô cùng khó khăn khi phải liên tục di chuyển qua nhiều tỉnh thành. Dù vậy, Trì Trọng Thụy vẫn ghi điểm nhờ thái độ làm việc nghiêm túc và khả năng diễn xuất ổn định. Ông không chỉ thể hiện hình ảnh Đường Tăng hiền lành, từ bi mà còn tham gia lồng tiếng và đảm nhận thêm một số vai phụ khác trong phim.

Ngoại hình thư sinh của 'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy năm 35 tuổi gây bão cõi mạng - Ảnh 2

Sau khi “Tây du ký” phát sóng năm 1986, bộ phim nhanh chóng tạo nên cơn sốt khắp Trung Quốc với tỉ suất người xem kỷ lục. Hình tượng Đường Tăng do Trì Trọng Thụy thể hiện được đánh giá là gần với nguyên tác nhất nhờ vẻ ngoài thư sinh và phong thái đĩnh đạc.

Khi sự nghiệp đang ở giai đoạn đỉnh cao, nam diễn viên kết hôn cùng nữ doanh nhân Trần Lệ Hoa vào năm 1990. Cuộc hôn nhân chênh lệch 11 tuổi từng gây nhiều tranh cãi nhưng cả hai đã gắn bó hơn ba thập kỷ. Sau kết hôn, Trì Trọng Thụy dần rút khỏi làng giải trí để cùng vợ phát triển lĩnh vực văn hóa tử đàn và tham gia điều hành Bảo tàng Tử đàn Trung Quốc.

Hiện ở tuổi ngoài 70, nam nghệ sĩ vẫn thỉnh thoảng xuất hiện trong các sự kiện văn hóa và những chương trình liên quan đến “Tây du ký”.

'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy từ chối khoản thừa kế 'khổng lồ' của vợ

'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy từ chối khoản thừa kế 'khổng lồ' của vợ

Diễn viên Trì Trọng Thụy - nổi tiếng với vai “Đường Tăng” - mới đây được bắt gặp xuất hiện tại một ngôi chùa ở ngoại ô Bắc Kinh, QQ đưa tin. Trong trang phục giản dị, nam diễn viên ngồi lặng lẽ tụng kinh.

Xem thêm
Từ khóa:   Trì Trọng Thụy sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy từ chối khoản thừa kế 'khổng lồ' của vợ

'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy từ chối khoản thừa kế 'khổng lồ' của vợ

'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy đau buồn tiễn biệt vợ trong lễ tang

'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy đau buồn tiễn biệt vợ trong lễ tang

Vì sao 'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy bị mạt sát khi vợ tỷ phú qua đời?

Vì sao 'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy bị mạt sát khi vợ tỷ phú qua đời?

Vợ tỷ phú của 'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy qua đời, để lại khối tài sản hàng tỷ USD

Vợ tỷ phú của 'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy qua đời, để lại khối tài sản hàng tỷ USD

Tiết lộ nguyên tắc hôn nhân kỳ lạ của 'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy bên vợ tỷ phú

Tiết lộ nguyên tắc hôn nhân kỳ lạ của 'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy bên vợ tỷ phú

Dù vợ là tỷ phú, 'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy vẫn làm môi giới bất động sản ở tuổi 73

Dù vợ là tỷ phú, 'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy vẫn làm môi giới bất động sản ở tuổi 73

TIN MỚI NHẤT

Choáng váng phát hiện chồng ngoại tình với người giúp việc, vợ đau lòng hơn khi anh tiết lộ lý do rơi vào 'tròng' của người đàn bà lớn tuổi

Choáng váng phát hiện chồng ngoại tình với người giúp việc, vợ đau lòng hơn khi anh tiết lộ lý do rơi vào 'tròng' của người đàn bà lớn tuổi

Tâm sự 15 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 21/5/2026, Thần Tài trao tiền tỷ, 3 con giáp tay trái chạm vàng, tay phải vét bạc thiên hạ, vạn sự hanh thông ngoài mong đợi

Kể từ ngày mai, thứ Năm 21/5/2026, Thần Tài trao tiền tỷ, 3 con giáp tay trái chạm vàng, tay phải vét bạc thiên hạ, vạn sự hanh thông ngoài mong đợi

Tâm linh - Tử vi 22 phút trước
Từ nay đến Rằm tháng 4 âm lịch, 3 con giáp TÀI LỘC tích lũy trong tay, KIẾM TIỀN nhiều như nước, thoát nạn tam tai nên giàu ú ụ

Từ nay đến Rằm tháng 4 âm lịch, 3 con giáp TÀI LỘC tích lũy trong tay, KIẾM TIỀN nhiều như nước, thoát nạn tam tai nên giàu ú ụ

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp trúng đậm giàu to, phất lên ầm ầm, tiền vàng ngập tràn, vận may sáng chói trong 10 ngày cuối tháng 5 dương lịch

Chúc mừng 3 con giáp trúng đậm giàu to, phất lên ầm ầm, tiền vàng ngập tràn, vận may sáng chói trong 10 ngày cuối tháng 5 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Mưa lớn gây đổ tường vào phòng ngủ, hai cháu bé nhập viện cấp cứu

Mưa lớn gây đổ tường vào phòng ngủ, hai cháu bé nhập viện cấp cứu

Đời sống 1 giờ 36 phút trước
Ngu Thư Hân 'gây sốc' khi tự bỏ tiền để dự sự kiện quốc tế

Ngu Thư Hân 'gây sốc' khi tự bỏ tiền để dự sự kiện quốc tế

Sao quốc tế 1 giờ 40 phút trước
Ngoại hình thư sinh của 'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy năm 35 tuổi gây bão cõi mạng

Ngoại hình thư sinh của 'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy năm 35 tuổi gây bão cõi mạng

Sao quốc tế 1 giờ 44 phút trước
Từ nay đến cuối tháng 5/2026, 3 con giáp như thỏi nam châm hút tiền, tài vận vượng phát, lộc lá đầy nhà, giàu sang Phú Quý

Từ nay đến cuối tháng 5/2026, 3 con giáp như thỏi nam châm hút tiền, tài vận vượng phát, lộc lá đầy nhà, giàu sang Phú Quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Đúng 7h30 sáng ngày mai, thứ Năm 21/5/2026, 3 con giáp đại lộc tiền vào như nước, của nả nhiều không đếm xuể, sung túc sang giàu

Đúng 7h30 sáng ngày mai, thứ Năm 21/5/2026, 3 con giáp đại lộc tiền vào như nước, của nả nhiều không đếm xuể, sung túc sang giàu

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Nữ diễn viên không chuyên sinh năm 2004 Lý Tư Đồng bất ngờ làm nên kỳ tích

Nữ diễn viên không chuyên sinh năm 2004 Lý Tư Đồng bất ngờ làm nên kỳ tích

Sao quốc tế 2 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Bắt ca sĩ Long Nhật và ca sĩ Sơn Ngọc Minh vì liên quan ma túy

NÓNG: Bắt ca sĩ Long Nhật và ca sĩ Sơn Ngọc Minh vì liên quan ma túy

Tử vi thứ Năm 21/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tài lộc vượng phát, sự nghiệp hanh thông, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn không ngừng

Tử vi thứ Năm 21/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tài lộc vượng phát, sự nghiệp hanh thông, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn không ngừng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/5/2026: Thế giới đảo chiều sụt giảm, vàng SJC giảm 1,5 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/5/2026: Thế giới đảo chiều sụt giảm, vàng SJC giảm 1,5 triệu đồng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

'Gia nghiệp' không đi vào lối mòn với tình tiết Dương Tử cải trang nam

'Gia nghiệp' không đi vào lối mòn với tình tiết Dương Tử cải trang nam

Ngu Thư Hân 'gây sốc' khi tự bỏ tiền để dự sự kiện quốc tế

Ngu Thư Hân 'gây sốc' khi tự bỏ tiền để dự sự kiện quốc tế

Nữ diễn viên không chuyên sinh năm 2004 Lý Tư Đồng bất ngờ làm nên kỳ tích

Nữ diễn viên không chuyên sinh năm 2004 Lý Tư Đồng bất ngờ làm nên kỳ tích

Bộ phim 'xếp kho' của Bạch Lộc bất ngờ được phát sóng sau 9 năm

Bộ phim 'xếp kho' của Bạch Lộc bất ngờ được phát sóng sau 9 năm

Lý Thần mờ nhạt trước dàn sao Bạch Lộc, Mạnh Tử Nghĩa ở Keep Running

Lý Thần mờ nhạt trước dàn sao Bạch Lộc, Mạnh Tử Nghĩa ở Keep Running

Vì sao Dương Dương được khen là 'Triển Chiêu trời chọn' trong phim mới?

Vì sao Dương Dương được khen là 'Triển Chiêu trời chọn' trong phim mới?