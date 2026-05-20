Ngoại hình thư sinh của 'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy năm 35 tuổi gây bão cõi mạng

Không cần hiệu ứng hình ảnh hay phong cách tạo hình cầu kỳ, nam diễn viên vẫn nổi bật với bộ vest trắng, mũ fedora đơn giản và gương mặt được khen “môi đỏ răng trắng”, mang vẻ thư sinh đặc trưng của màn ảnh Hoa ngữ thập niên 1980.

Những bức ảnh cũ ghi lại khoảnh khắc Trì Trọng Thụy xuất hiện tại chương trình “Tề thiên lạc” - phiên bản đặc biệt của Xuân Vãn dành cho ê-kíp “Tây du ký” năm 1987.

Trên các diễn đàn, nhiều khán giả cho rằng khí chất của Trì Trọng Thụy thời trẻ khác biệt với chuẩn “nam thần” hiện nay. Ông không sở hữu vẻ đẹp sắc lạnh mà gây thiện cảm nhờ sự nho nhã, điềm tĩnh và phong thái nhẹ nhàng. Không ít ý kiến nhận xét chính ngoại hình và thần thái này đã giúp ông trở thành một trong những phiên bản Đường Tăng được yêu thích nhất màn ảnh.

Trì Trọng Thụy sinh năm 1952, bước chân vào làng giải trí từ đầu thập niên 1980 qua các tác phẩm như “Đậu khấu hoa khai”, “Bút trung tình” hay “Kim sắc đích vãn thu”. Tuy nhiên, bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp đến vào năm 1984 khi đạo diễn Dương Khiết lựa chọn ông thay thế các diễn viên trước đó để đảm nhận vai Đường Tăng trong “Tây du ký”.

Ở thời điểm ấy, điều kiện ghi hình của đoàn phim vô cùng khó khăn khi phải liên tục di chuyển qua nhiều tỉnh thành. Dù vậy, Trì Trọng Thụy vẫn ghi điểm nhờ thái độ làm việc nghiêm túc và khả năng diễn xuất ổn định. Ông không chỉ thể hiện hình ảnh Đường Tăng hiền lành, từ bi mà còn tham gia lồng tiếng và đảm nhận thêm một số vai phụ khác trong phim.

Sau khi “Tây du ký” phát sóng năm 1986, bộ phim nhanh chóng tạo nên cơn sốt khắp Trung Quốc với tỉ suất người xem kỷ lục. Hình tượng Đường Tăng do Trì Trọng Thụy thể hiện được đánh giá là gần với nguyên tác nhất nhờ vẻ ngoài thư sinh và phong thái đĩnh đạc.

Khi sự nghiệp đang ở giai đoạn đỉnh cao, nam diễn viên kết hôn cùng nữ doanh nhân Trần Lệ Hoa vào năm 1990. Cuộc hôn nhân chênh lệch 11 tuổi từng gây nhiều tranh cãi nhưng cả hai đã gắn bó hơn ba thập kỷ. Sau kết hôn, Trì Trọng Thụy dần rút khỏi làng giải trí để cùng vợ phát triển lĩnh vực văn hóa tử đàn và tham gia điều hành Bảo tàng Tử đàn Trung Quốc.

Hiện ở tuổi ngoài 70, nam nghệ sĩ vẫn thỉnh thoảng xuất hiện trong các sự kiện văn hóa và những chương trình liên quan đến “Tây du ký”.