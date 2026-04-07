Vợ tỷ phú của 'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy qua đời, để lại khối tài sản hàng tỷ USD

Sao quốc tế 07/04/2026 15:51

Gia đình Trần Lệ Hoa vừa đăng tải bản cáo phó cho biết nữ tỷ phú qua đời tại Bắc Kinh lúc 20h50 ngày 5/4, hưởng thọ 85 tuổi.

Ngày 7/4, Tập đoàn Quốc tế Phú Hoa phát đi thông báo chính thức về việc Trần Lệ Hoa - vợ của "Đường Tăng" Trì Trọng Thụy - qua đời tại Bắc Kinh, hưởng thọ 85 tuổi sau thời gian điều trị bệnh nhưng không qua khỏi.

Theo thống kê do Hurun công bố năm nay, bà Trần Lệ Hoa sở hữu khối tài sản ước tính khoảng 47 tỉ nhân dân tệ (tương đương hơn 6,8 tỉ USD), xếp thứ 12 trong danh sách những nữ tỷ phú tự thân giàu nhất thế giới. Hoạt động kinh doanh chủ lực của bà tập trung vào lĩnh vực bất động sản và phát triển Bảo tàng gỗ Tử đàn.

Vợ tỷ phú của 'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy qua đời, để lại khối tài sản hàng tỷ USD - Ảnh 1

Trong giới tỷ phú, Trần Lệ Hoa luôn là cái tên nổi bật và có tầm ảnh hưởng lớn. Năm 2016, bà từng giữ vị trí người phụ nữ giàu nhất Trung Quốc. Thành công của bà gắn liền với việc xây dựng Changan Club - một tổ hợp cao cấp tọa lạc gần quảng trường Thiên An Môn (Bắc Kinh), chính thức đi vào hoạt động từ năm 1996.

Sự ra đi của nữ doanh nhân nổi tiếng nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận, đặc biệt là những đồn đoán xoay quanh khối tài sản khổng lồ bà để lại và phần thừa kế của người chồng thứ hai - ông Trì Trọng Thụy.

Trì Trọng Thụy được biết đến là một trong những diễn viên từng thủ vai Đường Tam Tạng trong phiên bản kinh điển của “Tây Du Ký”. Năm 1988, ông gặp bà Trần Lệ Hoa - khi đó là một nữ doanh nhân thành đạt (47 tuổi) đã trải qua một lần đổ vỡ hôn nhân và có 3 người con, đồng thời sở hữu khối tài sản trị giá hàng trăm triệu USD.

Vợ tỷ phú của 'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy qua đời, để lại khối tài sản hàng tỷ USD - Ảnh 2

Trong khi đó, Trì Trọng Thụy ở tuổi 36, là diễn viên nổi tiếng và vẫn độc thân. Sự chênh lệch 11 tuổi cùng khác biệt lớn về hoàn cảnh sống và vị thế xã hội khiến mối quan hệ của họ từng vấp phải nhiều hoài nghi từ dư luận, với không ít ý kiến cho rằng, nam diễn viên “kết hôn vì tiền”.

Sau khi kết hôn, Trì Trọng Thụy rút lui khỏi làng giải trí để toàn tâm hỗ trợ sự nghiệp của vợ, khiến câu chuyện “Đường Tam Tạng lấy nữ tỉ phú” từng trở thành đề tài bàn tán suốt một thời gian dài. Dẫu vậy, họ đã cùng nhau gắn bó hơn ba thập kỷ, xây dựng một cuộc hôn nhân bền chặt kéo dài 36 năm.

Sau khi bà Trần Lệ Hoa qua đời, một nhà báo từng có dịp phỏng vấn bà 3 lần đã đăng tải bài viết tưởng niệm, khắc họa hình ảnh một nữ doanh nhân nhân hậu, giàu lòng yêu văn hóa. Theo chia sẻ, bà và Trì Trọng Thụy đến với nhau từ niềm đam mê chung dành cho Kinh kịch và duy trì một cuộc hôn nhân hòa thuận, tôn trọng lẫn nhau suốt hơn 30 năm. Do yếu tố tuổi tác, cả hai không có con chung sau khi kết hôn.

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Cuộc sống của Trì Trọng Thụy rẽ sang hướng khác sau khi ông kết hôn với nữ doanh nhân bất động sản nổi tiếng Trần Lệ Hoa. Chuyện tình của họ gây chú ý bởi khoảng cách tuổi tác 11 năm cùng sự chênh lệch lớn về địa vị xã hội.

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