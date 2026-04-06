NÓNG: Khởi tố ông chủ vàng Bảo Tín Minh Châu cùng con trai

Đời sống 06/04/2026 20:34

Chiều 6/4, Công an TP Hà Nội tổ chức Hội nghị thông tin về tình hình, kết quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự quý I/2026 và một số vụ án, vụ việc điển hình trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trong đó, Công an Hà Nội cung cấp thông tin 5 vụ án.

Theo thông tin từ VietNamNet, chiều 6/4, Công an TP Hà Nội cho biết Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu hoạt động sản xuất, mua bán, kinh doanh vàng, trang sức do ông Vũ Minh Châu sáng lập. Từ ngày 28/10/2024 đến nay, công ty này thay đổi người đại diện theo pháp luật từ ông Vũ Minh Châu sang bà Phạm Lan Anh.

 

Căn cứ các tài liệu điều tra thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội bước đầu xác định: Trước năm 2024, ông Vũ Minh Châu và con trai là Vũ Minh Tú (Trưởng ban Trợ lý độc lập) đã chỉ đạo các nhân viên bộ phận kế toán sử dụng 2 hệ thống phần mềm để quản lý và kê khai báo cáo thuế, gồm: phần mềm Hivi Gold, Hivi Gold Pro và Excel để quản lý, theo dõi hoạt động kinh doanh thực tế; phần mềm kế toán Misa để kê khai báo cáo thuế.

Từ nửa cuối năm 2024 đến nay, để tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng, ông Châu chỉ đạo Tú và các nhân viên trong công ty xóa toàn bộ dữ liệu trên phần mềm Hivi Gold, Hivi Gold Pro, đồng thời chuyển sang sử dụng hệ thống Excel cùng phần mềm bán hàng Fox AI để quản lý, theo dõi việc mua bán hàng hóa. Dữ liệu được bộ phận kế toán lọc, kiểm tra, tổng hợp lại trước khi đẩy lên phần mềm kế toán Misa để khai báo thuế.

NÓNG: Khởi tố ông chủ vàng Bảo Tín Minh Châu cùng con trai - Ảnh 1
Ông Vũ Minh Châu làm việc với cơ quan công an

 

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, dữ liệu được trích xuất trong giai đoạn 2020 - 2023 trên phần mềm Hivi, doanh thu thực tế của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu từ năm 2020 - 2023 là khoảng 13.700 tỷ đồng, chênh lệch khoảng 9.700 tỷ đồng so với báo cáo thuế.

Việc này gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước khoảng 150 tỷ đồng.

Kết quả khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc, các địa điểm hoạt động của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu và các đối tượng có liên quan đã thu giữ 23,3 tỷ đồng tiền mặt, 7 sổ đỏ, nhiều tài liệu, đồ vật và một số lượng lớn kim loại màu vàng, màu bạc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Vũ Minh Châu, Vũ Minh Tú và 2 nhân viên kế toán về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ các vi phạm, sai phạm của các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

NÓNG: Khởi tố ông chủ vàng Bảo Tín Minh Châu cùng con trai - Ảnh 2
Các bị can tại cơ quan công an

Trước đó, chiều 25/3, cửa hàng vàng bạc, đá quý của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu tại phố Trần Nhân Tông bất ngờ tạm ngừng giao dịch. Cửa cuốn được kéo xuống, lực lượng công an xuất hiện bên trong.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội sau đó xác nhận đơn vị tiến hành làm việc tại đây. Tối cùng ngày, lực lượng công an liên tục mang các thùng tài liệu từ bên trong cửa hàng ra xe chuyên dụng.

NÓNG: Người phẫu thuật thay đổi ngoại hình có thể được xem xét đổi tên

NÓNG: Người phẫu thuật thay đổi ngoại hình có thể được xem xét đổi tên

Bộ Tư pháp vừa có hướng dẫn cụ thể về cách xử lý đối với trường hợp công dân đề nghị thay đổi chữ đệm, tên sau khi can thiệp phẫu thuật thay đổi ngoại hình.

Xem thêm
