NÓNG: Người phẫu thuật thay đổi ngoại hình có thể được xem xét đổi tên

Đời sống 06/04/2026 17:24

Bộ Tư pháp vừa có hướng dẫn cụ thể về cách xử lý đối với trường hợp công dân đề nghị thay đổi chữ đệm, tên sau khi can thiệp phẫu thuật thay đổi ngoại hình.

Theo thông tin từ Văn hóa, Công văn 105/HCTP-HT ngày 14.1.2026 của Cục Hành chính tư pháp (Bộ Tư pháp) đã làm rõ hướng xử lý đối với trường hợp công dân đề nghị thay đổi chữ đệm, tên sau khi can thiệp phẫu thuật thay đổi ngoại hình.

Nội dung Công văn 105/HCTP-HT tập trung xác định rõ cơ sở pháp lý hiện hành và phạm vi giải quyết của cơ quan có thẩm quyền.

Theo quy định của Bộ luật Dân sự, cá nhân có quyền xác định lại giới tính (Điều 36) và chuyển đổi giới tính (Điều 37). Trong đó, việc xác định lại giới tính là trường hợp can thiệp y học do giới tính bị khuyết tật bẩm sinh hoặc chưa định hình chính xác về mặt sinh học; trường hợp này đã có căn cứ pháp lý để thực hiện thay đổi thông tin hộ tịch theo Nghị định số 88/2008/NĐ-CP.

NÓNG: Người phẫu thuật thay đổi ngoại hình có thể được xem xét đổi tên - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Theo thông tin từ báo An ninh thủ đô, đối với trường hợp chuyển đổi giới tính, do dự thảo Luật Chuyển đổi giới tính hiện vẫn chưa được thông qua nên chưa có cơ sở pháp lý để thực hiện việc đăng ký thay đổi hộ tịch theo điểm e khoản 1 Điều 28 Bộ luật Dân sự cho các trường hợp này.

Tuy nhiên, Công văn nhấn mạnh rằng, riêng đối với việc thay đổi chữ đệm, tên, nếu người có yêu cầu chứng minh được việc thay đổi là xác đáng, cụ thể như việc sử dụng tên cũ gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến danh dự, quyền và lợi ích hợp pháp của mình, phù hợp với quy định tại điểm a khoản 1 Điều 28 Bộ luật Dân sự, thì Sở Tư pháp sẽ hướng dẫn cơ quan đăng ký hộ tịch có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi chữ đệm, tên theo đúng quy định pháp luật...

Như vậy, theo hướng dẫn tại Công văn 105/HCTP-HT, mặc dù hiện nay chưa có cơ sở pháp lý để thay đổi hộ tịch trong trường hợp chuyển đổi giới tính, nhưng người đã phẫu thuật thay đổi ngoại hình vẫn có thể được xem xét thay đổi chữ đệm, tên nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện theo Bộ luật Dân sự và thực hiện đúng trình tự, thẩm quyền theo quy định.

Xe khách chở nhiều thợ lặn gặp nạn ở Bình Thuận, 4 người tử vong, 10 người bị thương

Xe khách chở nhiều thợ lặn gặp nạn ở Bình Thuận, 4 người tử vong, 10 người bị thương

Ôtô khách 28 chỗ chở nhóm lao động gặp nạn khi xuống dốc gần hồ Bàu Trắng, cách Phan Thiết khoảng 60 km, làm 3 người tử vong, nhiều người bị thương, chiều 6/4.

Xem thêm
Từ khóa:   phẩu thuật thẩm mỹ tin moi đổi tên

TIN MỚI NHẤT

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tâm sự gia đình 4 giờ 25 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 55 phút trước
Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Ngoại tình 6 giờ 55 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 5 phút trước
Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Tâm sự 7 giờ 25 phút trước
Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tâm sự 7 giờ 55 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 10 phút trước
Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Tâm sự gia đình 8 giờ 25 phút trước
Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Tâm sự gia đình 8 giờ 55 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Vào hang chơi đúng lúc mưa lớn, 3 người bị mắc kẹt suốt hai ngày

Vào hang chơi đúng lúc mưa lớn, 3 người bị mắc kẹt suốt hai ngày

Danh tính nhóm mạo danh bác sĩ gây mê, hút mỡ cho khách hàng tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic

Danh tính nhóm mạo danh bác sĩ gây mê, hút mỡ cho khách hàng tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong