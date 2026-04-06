Tài xế ô tô bị hành khách tấn công, phải nhập viện cấp cứu

Đời sống 06/04/2026 15:02

Một người đàn ông đã dùng hung khí tấn công một tài xế ô tô công nghệ và sau đó bị người dân khống chế bàn giao cho lực lượng chức năng.

Theo thông tin từ VTC News, vào khoảng 10h ngày 6/4, tại khu vực Linh Đàm, phường Hoàng Liệt (TP Hà Nội) xảy ra một vụ xô xát nghiêm trọng giữa tài xế ô tô và hành khách, khiến tài xế bị thương.

Cụ thể, mâu thuẫn phát sinh ngay trong xe giữa hai bên. Chỉ ít phút sau, hành khách bất ngờ dùng dao tấn công tài xế. Hậu quả, nạn nhân bị thương và nhanh chóng được đưa đi cấp cứu.

Tài xế ô tô bị hành khách tấn công, phải nhập viện cấp cứu - Ảnh 1
Hiện trường vụ việc - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ VietNamNet, lãnh đạo UBND phường Hoàng Liệt xác nhận vụ việc, đồng thời cho biết người gây ra vụ tấn công có biểu hiện không bình thường. Rất may, tài xế đã được đưa đi cấp cứu kịp thời và hiện không nguy hiểm đến tính mạng.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

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Từ khóa:   Tài xế ô tô công nghệ tin moi mâu thuẫn

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