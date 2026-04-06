'Cô tiên từ thiện' Trúc Phương vướng lao lý sau đêm tiệc sinh nhật bạn, lộ diện chồng hờ đồng phạm

Đời sống 06/04/2026 13:08

'Cô tiên từ thiện' Nguyễn Đỗ Trúc Phương bị truy tố về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, khung hình phạt từ 7 -15 năm tù.

Theo thông tin từ VnExpress, Viện KSND TPHCM đã hoàn tất cáo trạng truy tố 227 bị can trong chuyên án VN10, vụ án liên quan đến việc 4 nữ tiếp viên hàng không bị lợi dụng vận chuyển trái phép chất ma túy, phát hiện tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất vào tháng 3/2023.

Trong số các bị can, Nguyễn Đỗ Trúc Phương (thường gọi “cô tiên từ thiện”, 32 tuổi) và Vũ Hải Anh (quốc tịch Mỹ, bạn trai của Phương) bị truy tố về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

'Cô tiên từ thiện' Trúc Phương vướng lao lý sau đêm tiệc sinh nhật bạn, lộ diện chồng hờ đồng phạm - Ảnh 1
Nguyễn Đỗ Trúc Phương lúc bị bắt - Ảnh: VnExpress

Theo thông tin từ báo Dân trí, dựa vào cáo trạng, rạng sáng 17/3/2024, lực lượng chức năng kiểm tra hành chính một căn nhà tại TP Thủ Đức (cũ), TPHCM, phát hiện 10 người đang sử dụng ma túy (4 người tại phòng khách, 6 người ở tầng 2). Tang vật thu giữ gồm nhiều bình kim loại, dụng cụ sử dụng ma túy và một lượng nhỏ chất ma túy.

Kết quả xét nghiệm cho thấy 6/10 người dương tính với ma túy, trong đó có Nguyễn Đỗ Trúc Phương và Vũ Hải Anh.

Theo kết quả điều tra, Trúc Phương và Vũ Hải Anh sống chung như vợ chồng. Ngày 15/3/2024, cả hai dự định tổ chức sinh nhật cho một người bạn tên T. tại nơi ở (TP Thủ Đức cũ).

Trong quá trình ăn uống, Phương và Hải Anh đã chuẩn bị các bình khí cười và chất ma túy. Sau đó, Phương rủ những người còn lại lên phòng hát karaoke để sử dụng ma túy thì bị lực lượng chức năng phát hiện.

Quá trình điều tra cũng cho thấy, Trúc Phương đã hai lần nhờ Phạm Văn Duy Bảo mua ma túy về sử dụng. Ngoài ra, từ cuối năm 2021, Phương nhiều lần đặt mua ma túy của Trần Thành Trung để sử dụng.

Đối với Vũ Hải Anh, bị can không thừa nhận việc cùng Trúc Phương tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy vào ngày 16/3/2024. Tuy nhiên, căn cứ lời khai của Trúc Phương phù hợp với lời khai của các đối tượng liên quan và phù hợp với vật chứng thu giữ, cơ quan điều tra xác định có đủ cơ sở để xử lý theo quy định pháp luật.

Xem thêm
Từ khóa:   Cô tiên từ thiện tin moi Nguyễn Đỗ Trúc Phương

TIN MỚI NHẤT

Tâm linh - Tử vi 14 phút trước
Video 24 phút trước
Đời sống 28 phút trước
Sao quốc tế 33 phút trước
Tâm sự 42 phút trước
Sao quốc tế 44 phút trước
Tâm sự gia đình 48 phút trước
Video 54 phút trước
Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Sao quốc tế 1 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

