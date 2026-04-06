Gia đình nói mất liên lạc với Thiện Nhân trong vài tháng qua?

Hậu trường 06/04/2026 11:26

Mới đây, anh trai của Thiện Nhân cho biết trước đây, nữ ca sĩ vẫn thỉnh thoảng gọi điện về hỏi thăm tình hình gia đình. Song vài tháng qua, gia đình hoàn toàn không còn bất kỳ thông tin hay liên lạc nào từ Thiện Nhân.

Tối 5/4, thông qua fanpage Thiện Nhân Entertainment có hơn 80.000 người theo dõi, một người tự nhận là quản lý của ca sĩ này lên tiếng. Người này cho biết tên Minh Phương đồng thời thông báo: “Hiện tại Nhân muốn tập trung cho bản thân và đi theo hạnh nguyện của riêng Nhân. Nhân đang rất khỏe, cuộc sống ổn định không có chuyện gì xảy ra”.

Thông tin gia đình không thể liên lạc với Thiện Nhân trong nhiều tháng qua đang gây xôn xao dư luận. Vào tối 5/4, anh Cầm - anh trai nữ ca sĩ - cho biết trước đây cô vẫn giữ liên lạc với gia đình, song thời gian gần đây hoàn toàn “mất tín hiệu”. Các cuộc gọi đến số cá nhân của Thiện Nhân và quản lý đều không có phản hồi, trong khi trang cá nhân cũng bị khóa, không còn cập nhật mới.

"Những người liên hệ mời show Thiện Nhân gần đây liên hệ qua số quản lý mới nhất của em đều bị chặn ngay sau đó và không liên lạc được. Sau đó, họ liên hệ với gia đình tôi để xin thông tin, nhưng hiện tại chúng tôi không rõ em mình đang ở đâu và tình trạng thế nào. Điều này khiến gia đình rất bất an và lo lắng. Hiện tại người nhà chỉ mong biết em có bình an hay không", anh Cầm cho biết.

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Người nhà lo lắng khi không liên lạc được với Thiện Nhân

Theo chia sẻ từ phía gia đình, họ đang nỗ lực tìm kiếm và mong nhận được thông tin về nữ ca sĩ. Anh trai Thiện Nhân bày tỏ hy vọng em gái vẫn bình an và có thể sớm liên lạc trở lại để gia đình yên tâm. Trong trường hợp không có tiến triển, gia đình cho biết sẽ nhờ đến sự hỗ trợ của cơ quan chức năng.

Đây không phải lần đầu tiên chuyện gia đình của Thiện Nhân gây chú ý. Nữ ca sĩ sinh năm 2002, được biết đến rộng rãi khi đăng quang The Voice Kids năm 2014 dưới sự dẫn dắt của Cẩm Ly. Sau đó, cô tiếp tục tham gia Tuyệt đỉnh song ca và giành quán quân năm 2017.

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Quản lý cho biết Thiện Nhân đang rất khỏe, cuộc sống ổn định, không có chuyện gì xảy ra

Năm 2022, gia đình cho biết mất liên lạc với Thiện Nhân. Sau đó, nữ ca sĩ cho biết đã chuyển ra sống riêng vì khác biệt quan điểm sống. Cô cũng tiết lộ thông tin yêu đồng giới với người hơn cô 15 tuổi. Tới 2024, được hỏi khi nào lập gia đình, Thiện Nhân tiết lộ: "Nhân đã có gia đình rồi. Mong mọi người luôn ủng hộ, yêu thương Nhân cũng như gia đình nhỏ của Nhân".

Cũng trong thời gian đó, thông qua một video dài 15 phút, Thiện Nhân phủ nhận thông tin cô bỏ nhà đi vì bị cha mẹ phản đối kết hôn. Nữ ca sĩ khẳng định cha mẹ không hề cấm cản việc cô mưu cầu hạnh phúc riêng.

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