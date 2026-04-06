Gia đình nói mất liên lạc với Thiện Nhân trong vài tháng qua?

Hậu trường 06/04/2026 11:26

Mới đây, anh trai của Thiện Nhân cho biết trước đây, nữ ca sĩ vẫn thỉnh thoảng gọi điện về hỏi thăm tình hình gia đình. Song vài tháng qua, gia đình hoàn toàn không còn bất kỳ thông tin hay liên lạc nào từ Thiện Nhân.

Tối 5/4, thông qua fanpage Thiện Nhân Entertainment có hơn 80.000 người theo dõi, một người tự nhận là quản lý của ca sĩ này lên tiếng. Người này cho biết tên Minh Phương đồng thời thông báo: “Hiện tại Nhân muốn tập trung cho bản thân và đi theo hạnh nguyện của riêng Nhân. Nhân đang rất khỏe, cuộc sống ổn định không có chuyện gì xảy ra”.

Thông tin gia đình không thể liên lạc với Thiện Nhân trong nhiều tháng qua đang gây xôn xao dư luận. Vào tối 5/4, anh Cầm - anh trai nữ ca sĩ - cho biết trước đây cô vẫn giữ liên lạc với gia đình, song thời gian gần đây hoàn toàn “mất tín hiệu”. Các cuộc gọi đến số cá nhân của Thiện Nhân và quản lý đều không có phản hồi, trong khi trang cá nhân cũng bị khóa, không còn cập nhật mới.

"Những người liên hệ mời show Thiện Nhân gần đây liên hệ qua số quản lý mới nhất của em đều bị chặn ngay sau đó và không liên lạc được. Sau đó, họ liên hệ với gia đình tôi để xin thông tin, nhưng hiện tại chúng tôi không rõ em mình đang ở đâu và tình trạng thế nào. Điều này khiến gia đình rất bất an và lo lắng. Hiện tại người nhà chỉ mong biết em có bình an hay không", anh Cầm cho biết.

Gia đình nói mất liên lạc với Thiện Nhân trong vài tháng qua? - Ảnh 1
Người nhà lo lắng khi không liên lạc được với Thiện Nhân

Theo chia sẻ từ phía gia đình, họ đang nỗ lực tìm kiếm và mong nhận được thông tin về nữ ca sĩ. Anh trai Thiện Nhân bày tỏ hy vọng em gái vẫn bình an và có thể sớm liên lạc trở lại để gia đình yên tâm. Trong trường hợp không có tiến triển, gia đình cho biết sẽ nhờ đến sự hỗ trợ của cơ quan chức năng.

Đây không phải lần đầu tiên chuyện gia đình của Thiện Nhân gây chú ý. Nữ ca sĩ sinh năm 2002, được biết đến rộng rãi khi đăng quang The Voice Kids năm 2014 dưới sự dẫn dắt của Cẩm Ly. Sau đó, cô tiếp tục tham gia Tuyệt đỉnh song ca và giành quán quân năm 2017.

Gia đình nói mất liên lạc với Thiện Nhân trong vài tháng qua? - Ảnh 2
Quản lý cho biết Thiện Nhân đang rất khỏe, cuộc sống ổn định, không có chuyện gì xảy ra

Năm 2022, gia đình cho biết mất liên lạc với Thiện Nhân. Sau đó, nữ ca sĩ cho biết đã chuyển ra sống riêng vì khác biệt quan điểm sống. Cô cũng tiết lộ thông tin yêu đồng giới với người hơn cô 15 tuổi. Tới 2024, được hỏi khi nào lập gia đình, Thiện Nhân tiết lộ: "Nhân đã có gia đình rồi. Mong mọi người luôn ủng hộ, yêu thương Nhân cũng như gia đình nhỏ của Nhân".

Cũng trong thời gian đó, thông qua một video dài 15 phút, Thiện Nhân phủ nhận thông tin cô bỏ nhà đi vì bị cha mẹ phản đối kết hôn. Nữ ca sĩ khẳng định cha mẹ không hề cấm cản việc cô mưu cầu hạnh phúc riêng.

Phản ứng gây chú ý của Phương Oanh khi được khuyên 'em suy nghĩ ít thôi'

Phản ứng gây chú ý của Phương Oanh khi được khuyên 'em suy nghĩ ít thôi'

Mới đây, mạng xã hội không khỏi xôn xao trước đoạn clip ghi lại khoảnh khắc đời thường đầy cuốn hút của diễn viên Phương Oanh.

Xem thêm
Từ khóa:   Thiện Nhân ca sĩ Thiện Nhân sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 7/4/2026, 3 con giáp tài vận lên hương, dễ đổi đời giàu có, sự nghiệp thăng hoa, vét cạn tiền của thiên hạ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 7/4/2026, 3 con giáp tài vận lên hương, dễ đổi đời giàu có, sự nghiệp thăng hoa, vét cạn tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 15 phút trước
Xe trộn xi măng lao khỏi cầu vượt, rơi xuống đất khi đang vào cua, tài xế nhập viện trong tình trạng nguy kịch

Xe trộn xi măng lao khỏi cầu vượt, rơi xuống đất khi đang vào cua, tài xế nhập viện trong tình trạng nguy kịch

Video 25 phút trước
Xe khách chở nhiều thợ lặn gặp nạn ở Bình Thuận, 4 người tử vong, 10 người bị thương

Xe khách chở nhiều thợ lặn gặp nạn ở Bình Thuận, 4 người tử vong, 10 người bị thương

Đời sống 29 phút trước
Nam diễn viên khiến khán giả 'sốc nặng' khi phát hiện đã qua đời 15 năm

Nam diễn viên khiến khán giả 'sốc nặng' khi phát hiện đã qua đời 15 năm

Sao quốc tế 34 phút trước
Vừa đặt bút ký đơn ly hôn gã chồng bội bạc, tôi ngỡ ngàng khi thấy người này đứng đợi trước cửa với bó hoa trên tay

Vừa đặt bút ký đơn ly hôn gã chồng bội bạc, tôi ngỡ ngàng khi thấy người này đứng đợi trước cửa với bó hoa trên tay

Tâm sự 42 phút trước
Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Phi Vũ gây tranh cãi vì 'không hợp đôi'

Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Phi Vũ gây tranh cãi vì 'không hợp đôi'

Sao quốc tế 45 phút trước
Định đến "vạch mặt" kẻ thứ ba, tôi bỗng khựng lại khi thấy mặt con riêng của chồng và quyết định buông bỏ tất cả

Định đến "vạch mặt" kẻ thứ ba, tôi bỗng khựng lại khi thấy mặt con riêng của chồng và quyết định buông bỏ tất cả

Tâm sự gia đình 49 phút trước
Đi kéo lưới, người đánh cá bắt gặp rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét bị mắc kẹt trong

Đi kéo lưới, người đánh cá bắt gặp rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét bị mắc kẹt trong

Video 55 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Ba 7/4/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Kể từ ngày mai, thứ Ba 7/4/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Ngô Cẩn Ngôn khiến công chúng sửng sốt trước diện mạo mới của mình

Ngô Cẩn Ngôn khiến công chúng sửng sốt trước diện mạo mới của mình

Sao quốc tế 1 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đừng ăn vừng đen tùy tiện nếu bạn đang gặp phải những vấn đề sức khỏe này

Đừng ăn vừng đen tùy tiện nếu bạn đang gặp phải những vấn đề sức khỏe này

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 6/4/2026, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng Hồng Phúc, Phú Quý giàu sang

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 6/4/2026, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng Hồng Phúc, Phú Quý giàu sang

Tử vi thứ Ba 7/4/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Ba 7/4/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chân dung nữ diễn viên nổi tiếng bị ghét nhất phim giờ vàng hiện tại

Chân dung nữ diễn viên nổi tiếng bị ghét nhất phim giờ vàng hiện tại

Phản ứng gây chú ý của Phương Oanh khi được khuyên 'em suy nghĩ ít thôi'

Phản ứng gây chú ý của Phương Oanh khi được khuyên 'em suy nghĩ ít thôi'

Tròn 1 năm Quang Linh Vlogs bị bắt, chị gái lên tiếng: 'Em mình đã sai và đã trả giá...'

Tròn 1 năm Quang Linh Vlogs bị bắt, chị gái lên tiếng: 'Em mình đã sai và đã trả giá...'

Hồng Phượng phản bác tin NSƯT Kim Tử Long không dự giỗ Vũ Linh vì mâu thuẫn

Hồng Phượng phản bác tin NSƯT Kim Tử Long không dự giỗ Vũ Linh vì mâu thuẫn

Bảo Anh lần đầu “nói thật” 3 năm làm mẹ đơn thân: Từng tự trừng phạt mình

Bảo Anh lần đầu “nói thật” 3 năm làm mẹ đơn thân: Từng tự trừng phạt mình

Làm dâu hào môn, hiện Đặng Thu Thảo sở hữu bao nhiêu bất động sản?

Làm dâu hào môn, hiện Đặng Thu Thảo sở hữu bao nhiêu bất động sản?