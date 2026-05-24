Các ca sĩ Ngọc Sơn, Duy Mạnh bất ngờ công khai xét nghiệm ma túy

Hậu trường 24/05/2026 12:42

Loạt nghệ sĩ Việt liên tiếp bị khởi tố liên quan đến hành vi “tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” như Miu Lê, Long Nhật, Sơn Ngọc Minh, Chi Dân… gây sốc với dư luận.

Thời gian qua, Công an TPHCM và các tỉnh, thành tấn công mạnh vào tội phạm ma túy. Có nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như ca sĩ Miu Lê, ca sĩ Long Nhật và ca sĩ Sơn Ngọc Minh bị bắt.

Tuy nhiên, trong một số vụ việc, khi cơ quan chức năng chưa công bố kết quả điều tra, diễn biến tố tụng, cộng đồng mạng thường “réo” tên nhiều nghệ sĩ khiến họ bị ảnh hưởng đến cuộc sống, công việc.

Do đó, nhà chức trách khuyến cáo người dân khi tiếp nhận thông tin trên mạng cần sàng lọc kỹ lưỡng; nên theo dõi thông tin, phát ngôn từ các cơ quan có chuyên môn, tránh trường hợp tiếp nhận thông tin sai lệch, gây ảnh hưởng đến cuộc sống, công việc của những người không liên quan.

Ca sĩ Ngọc Sơn vướng nhiều đồn đoán về biểu hiện lạ trong một số video, gây tranh cãi trên mạng xã hội suốt những ngày qua. Trước áp lực dư luận, chiều 22/5, nam danh ca đã chủ động đến Bệnh viện Gia Định (TPHCM) để xét nghiệm ma túy nhằm làm rõ sự việc. Kết quả cho thấy anh âm tính với tất cả các chất ma túy. Sau đó, Ngọc Sơn công khai giấy xét nghiệm trước truyền thông để khẳng định sự trong sạch.

Các ca sĩ Ngọc Sơn, Duy Mạnh bất ngờ công khai xét nghiệm ma túy - Ảnh 1
Ca sĩ Ngọc Sơn khoe tờ giấy xét nghiệm âm tính với ma túy

Ca sĩ Duy Mạnh cũng bị nhắc tên, nghi ngờ, đồn đoán trong nhiều bài đăng. Vì vậy, tối 22.5 giọng ca 7X đã chủ động tự test ma túy tổng hợp tại nhà và đăng tải kết quả lên trang cá nhân. Hình ảnh cho thấy que thử xuất hiện 2 vạch, được hiểu là âm tính theo hướng dẫn sử dụng thông thường.

Đến chiều 23/5, nam ca sĩ cho biết anh đang ở TPHCM sau khi biểu diễn và sẽ tiếp tục thực hiện thêm một lần test khác để đảm bảo kết quả chính xác. Đồng thời, Duy Mạnh cũng dự định đến Công an TP Hải Phòng để tiến hành xét nghiệm lại cho chắc chắn.

Các ca sĩ Ngọc Sơn, Duy Mạnh bất ngờ công khai xét nghiệm ma túy - Ảnh 2Các ca sĩ Ngọc Sơn, Duy Mạnh bất ngờ công khai xét nghiệm ma túy - Ảnh 3
Nam ca sĩ Duy Mạnh công khai que thử hiện kết quả âm tính

Trước đó, vào sáng 22/5, khi Công an TPHCM thông báo sẽ công khai thêm các trường hợp sử dụng trái phép chất ma túy, nhiều nghệ sĩ đã chủ động đăng tải hình ảnh hoặc lên tiếng để khẳng định mình “an toàn”, không liên quan đến các tin đồn trên mạng xã hội.

Nhiều nghệ sĩ khác liên tục đăng tải hình ảnh, cập nhật lịch trình để khẳng định “không bị bắt”.

Nữ chính phim 'Thỏ ơi!!' của Trấn Thành thi Miss Grand Vietnam 2026

Nữ chính phim 'Thỏ ơi!!' của Trấn Thành thi Miss Grand Vietnam 2026

Thông tin rapper Pháo thi Miss Grand Vietnam đang nhận được sự quan tâm từ nhiều khán giả.

Xem thêm
Từ khóa:   ca sĩ Ngọc Sơn Duy Mạnh sao Việt xét nghiệm ma túy

TIN MỚI NHẤT

Sau khi chồng mất, vợ bất ngờ được trao tay căn hộ 3 tỷ, biết được sự thật đằng sau mà hận chồng thấu xương

Sau khi chồng mất, vợ bất ngờ được trao tay căn hộ 3 tỷ, biết được sự thật đằng sau mà hận chồng thấu xương

Tâm sự gia đình 30 phút trước
Trước khi mất mẹ đòi đưa 10 cây vàng cho vợ cũ khi biết được lý do tôi bàng hoàng tột độ

Trước khi mất mẹ đòi đưa 10 cây vàng cho vợ cũ khi biết được lý do tôi bàng hoàng tột độ

Tâm sự gia đình 45 phút trước
Mẹ chồng liên tục bóng gió chuyện huyết thống, con dâu phản ứng không ai ngờ

Mẹ chồng liên tục bóng gió chuyện huyết thống, con dâu phản ứng không ai ngờ

Tâm sự 56 phút trước
Bị chê con không giống bố, vợ trẻ làm một việc khiến cả nhà cứng họng

Bị chê con không giống bố, vợ trẻ làm một việc khiến cả nhà cứng họng

Tâm sự 57 phút trước
Ly hôn 3 năm, tình cờ gặp lại vợ cũ trong đám cưới bạn thân, nghe cô ấy hỏi một câu mà tôi chỉ biết bưng mặt khóc

Ly hôn 3 năm, tình cờ gặp lại vợ cũ trong đám cưới bạn thân, nghe cô ấy hỏi một câu mà tôi chỉ biết bưng mặt khóc

Tâm sự 1 giờ 0 phút trước
Biết lý do con gái 6 tuổi cãi nhau với bạn cùng lớp, tôi âm thầm điều tra phát hiện sự thật về chồng

Biết lý do con gái 6 tuổi cãi nhau với bạn cùng lớp, tôi âm thầm điều tra phát hiện sự thật về chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 15 phút trước
Đêm nào vợ cũng lấy gối che mặt khi gần gũi, câu trả lời cuối cùng khiến chồng nghẹn người

Đêm nào vợ cũng lấy gối che mặt khi gần gũi, câu trả lời cuối cùng khiến chồng nghẹn người

Tâm sự 1 giờ 15 phút trước
Hãnh diện cưới được vợ ngoan, chú rể tái mặt khi đoàn khách lạ xuất hiện ngày cưới

Hãnh diện cưới được vợ ngoan, chú rể tái mặt khi đoàn khách lạ xuất hiện ngày cưới

Tâm sự 1 giờ 16 phút trước
Mặc kệ vợ ôm con về ngoại vì nghĩ "vợ xấu cần gì giữ", gã chồng chết đứng khi nghe tin báo lúc rạng sáng

Mặc kệ vợ ôm con về ngoại vì nghĩ "vợ xấu cần gì giữ", gã chồng chết đứng khi nghe tin báo lúc rạng sáng

Tâm sự 1 giờ 30 phút trước
Cú điện thoại ngắn ngủi trong đêm tân hôn khiến chú rể chết lặng rời khỏi phòng cưới

Cú điện thoại ngắn ngủi trong đêm tân hôn khiến chú rể chết lặng rời khỏi phòng cưới

Tâm sự 1 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 24/5/2026: Người mua đang lỗ 9 triệu đồng chỉ sau 2 tuần

Giá vàng hôm nay, ngày 24/5/2026: Người mua đang lỗ 9 triệu đồng chỉ sau 2 tuần

Tử vi tuần mới từ 25 đến 31/5/2026, 3 con giáp Quý Nhân trợ vận, tài chính vững vàng, của cải ngập kho, hồng phúc lan tỏa

Tử vi tuần mới từ 25 đến 31/5/2026, 3 con giáp Quý Nhân trợ vận, tài chính vững vàng, của cải ngập kho, hồng phúc lan tỏa

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 24/5/2026, 3 con giáp phất lên giàu sang, làm ăn thuận lợi, Thần Tài theo sát phù trợ trên từng đường đi nước bước

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 24/5/2026, 3 con giáp phất lên giàu sang, làm ăn thuận lợi, Thần Tài theo sát phù trợ trên từng đường đi nước bước

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đan Trường nói về thông tin "90% nghệ sĩ dùng chất cấm để thăng hoa trong nghệ thuật"

Đan Trường nói về thông tin "90% nghệ sĩ dùng chất cấm để thăng hoa trong nghệ thuật"

Nữ chính phim 'Thỏ ơi!!' của Trấn Thành thi Miss Grand Vietnam 2026

Nữ chính phim 'Thỏ ơi!!' của Trấn Thành thi Miss Grand Vietnam 2026

Chân dung ca sĩ Sơn Ngọc Minh vừa bị bắt tạm giam vì ma tuý cùng Long Nhật

Chân dung ca sĩ Sơn Ngọc Minh vừa bị bắt tạm giam vì ma tuý cùng Long Nhật

Cuộc sống của NSƯT Thành Lộc không vợ con, yêu nhiều người không thành ở tuổi U70

Cuộc sống của NSƯT Thành Lộc không vợ con, yêu nhiều người không thành ở tuổi U70

Lương Thế Thành và Thúy Diễm chuẩn bị đón con thứ hai sau 10 năm kết hôn

Lương Thế Thành và Thúy Diễm chuẩn bị đón con thứ hai sau 10 năm kết hôn

Sức khỏe của Hồng Nhung ra sao sau hơn 1 năm mắc ung thư vú?

Sức khỏe của Hồng Nhung ra sao sau hơn 1 năm mắc ung thư vú?