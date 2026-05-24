Các ca sĩ Ngọc Sơn, Duy Mạnh bất ngờ công khai xét nghiệm ma túy

Hậu trường 24/05/2026 12:42

Loạt nghệ sĩ Việt liên tiếp bị khởi tố liên quan đến hành vi “tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” như Miu Lê, Long Nhật, Sơn Ngọc Minh, Chi Dân… gây sốc với dư luận.

Thời gian qua, Công an TPHCM và các tỉnh, thành tấn công mạnh vào tội phạm ma túy. Có nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như ca sĩ Miu Lê, ca sĩ Long Nhật và ca sĩ Sơn Ngọc Minh bị bắt.

Tuy nhiên, trong một số vụ việc, khi cơ quan chức năng chưa công bố kết quả điều tra, diễn biến tố tụng, cộng đồng mạng thường “réo” tên nhiều nghệ sĩ khiến họ bị ảnh hưởng đến cuộc sống, công việc.

Do đó, nhà chức trách khuyến cáo người dân khi tiếp nhận thông tin trên mạng cần sàng lọc kỹ lưỡng; nên theo dõi thông tin, phát ngôn từ các cơ quan có chuyên môn, tránh trường hợp tiếp nhận thông tin sai lệch, gây ảnh hưởng đến cuộc sống, công việc của những người không liên quan.

Ca sĩ Ngọc Sơn vướng nhiều đồn đoán về biểu hiện lạ trong một số video, gây tranh cãi trên mạng xã hội suốt những ngày qua. Trước áp lực dư luận, chiều 22/5, nam danh ca đã chủ động đến Bệnh viện Gia Định (TPHCM) để xét nghiệm ma túy nhằm làm rõ sự việc. Kết quả cho thấy anh âm tính với tất cả các chất ma túy. Sau đó, Ngọc Sơn công khai giấy xét nghiệm trước truyền thông để khẳng định sự trong sạch.

Các ca sĩ Ngọc Sơn, Duy Mạnh bất ngờ công khai xét nghiệm ma túy - Ảnh 1
Ca sĩ Ngọc Sơn khoe tờ giấy xét nghiệm âm tính với ma túy

Ca sĩ Duy Mạnh cũng bị nhắc tên, nghi ngờ, đồn đoán trong nhiều bài đăng. Vì vậy, tối 22.5 giọng ca 7X đã chủ động tự test ma túy tổng hợp tại nhà và đăng tải kết quả lên trang cá nhân. Hình ảnh cho thấy que thử xuất hiện 2 vạch, được hiểu là âm tính theo hướng dẫn sử dụng thông thường.

Đến chiều 23/5, nam ca sĩ cho biết anh đang ở TPHCM sau khi biểu diễn và sẽ tiếp tục thực hiện thêm một lần test khác để đảm bảo kết quả chính xác. Đồng thời, Duy Mạnh cũng dự định đến Công an TP Hải Phòng để tiến hành xét nghiệm lại cho chắc chắn.

Các ca sĩ Ngọc Sơn, Duy Mạnh bất ngờ công khai xét nghiệm ma túy - Ảnh 2Các ca sĩ Ngọc Sơn, Duy Mạnh bất ngờ công khai xét nghiệm ma túy - Ảnh 3
Nam ca sĩ Duy Mạnh công khai que thử hiện kết quả âm tính

Trước đó, vào sáng 22/5, khi Công an TPHCM thông báo sẽ công khai thêm các trường hợp sử dụng trái phép chất ma túy, nhiều nghệ sĩ đã chủ động đăng tải hình ảnh hoặc lên tiếng để khẳng định mình “an toàn”, không liên quan đến các tin đồn trên mạng xã hội.

Nhiều nghệ sĩ khác liên tục đăng tải hình ảnh, cập nhật lịch trình để khẳng định “không bị bắt”.

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Từ khóa:   ca sĩ Ngọc Sơn Duy Mạnh sao Việt xét nghiệm ma túy

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