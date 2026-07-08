Theo quyết định, việc thu hồi, hủy bỏ được thực hiện do trích lục khai tử được đăng ký trên cơ sở thông tin, tài liệu không đúng sự thật, vi phạm quy định của Luật Hộ tịch năm 2014.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, liên quan đến vụ giả chết để trục lợi bảo hiểm xảy ra tại phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa, ông Lê Quang Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh này, đã ký quyết định thu hồi, hủy bỏ trích lục khai tử số 09, đăng ký ngày 8/6/2020, do UBND phường Phú Sơn, thị xã Bỉm Sơn (nay là phường Quang Trung) cấp cho bà Nguyễn Thị Thu (SN 1984).

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, tháng 12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Thu và Trần Thị Thập (SN 1955, mẹ ruột Thu), cùng trú tại tổ dân phố 3 Phú Sơn, phường Quang Trung, để điều tra về tội Gian lận trong kinh doanh bảo hiểm.

UBND tỉnh Thanh Hóa giao UBND phường Quang Trung thu hồi, hủy bỏ trích lục khai tử đã cấp; cập nhật, điều chỉnh, hủy bỏ thông tin liên quan trên Hệ thống đăng ký, quản lý hộ tịch dùng chung của Bộ Tư pháp theo quy định.

Theo cơ quan điều tra, năm 2020, Thu mua 4 hợp đồng bảo hiểm. Do biết bản thân mắc bệnh ung thư, Thu bàn bạc với mẹ dựng kịch bản giả chết nhằm trục lợi tiền bảo hiểm.

Sáng 7/6/2020, Thu uống thuốc ngủ, giả bị ngã trong nhà tắm để tạo các vết trầy xước trên mặt, sau đó lên giường nằm bất động. Hai mẹ con thuê thầy cúng tổ chức khâm liệm trước khi người thân, hàng xóm đến.

Đến nửa đêm cùng ngày, Thu bí mật rời khỏi nhà, đến nơi ở của thầy cúng lẩn trốn. Một đám tang sau đó được tổ chức như thật, với đông đảo người thân, bạn bè đến viếng và đưa đi an táng tại nghĩa trang.

Sau lễ an táng, bà Thập đến UBND phường Phú Sơn (cũ) làm thủ tục khai tử cho con gái với nguyên nhân tử vong là đột tử và được cấp trích lục khai tử. Từ giấy tờ này, bà liên hệ các công ty bảo hiểm để làm thủ tục nhận hơn 1 tỷ đồng tiền bồi thường.

Sau khi nhận tiền bảo hiểm, Thu sử dụng số tiền này để đầu tư bất động sản và lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Đến giữa tháng 12/2025, Thu bất ngờ trở về địa phương làm thủ tục đề nghị hủy đăng ký khai tử, qua đó vụ việc bị bại lộ.