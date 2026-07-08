Thêm 12 đối tượng bị khởi tố trong đường dây 'mua bán kỳ nghỉ' chiếm đoạt 900 tỷ

Đời sống 08/07/2026 10:57

Mở rộng điều tra vụ án lừa đảo tài sản 'bán hợp đồng kỳ nghỉ', Công an TP.HCM vừa khởi tố 12 bị can tại chi nhánh Công ty TNHH Holidays Việt Nam, gần 10.000 khách hàng đã sập bẫy với tổng số tiền bị chiếm đoạt lên đến 900 tỉ đồng.

Theo thông tin báo VTC News, ngày 7/7, Công an TP.HCM thông tin tiếp tục mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Chi nhánh Công ty TNHH Holidays Việt Nam, đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam 12 người để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Quá trình xác minh, lực lượng chức năng đồng loạt kiểm tra các địa điểm hoạt động của Chi nhánh Công ty TNHH Holidays Việt Nam tại số 5 Lê Quý Đôn (phường Xuân Hòa), số 40A-40B Út Tịch (phường Tân Sơn Nhất) và số 343 Phạm Ngũ Lão (phường Bến Thành, TP.HCM).

Thêm 12 đối tượng bị khởi tố trong đường dây 'mua bán kỳ nghỉ' chiếm đoạt 900 tỷ - Ảnh 1

Các đối tượng tại Chi nhánh Công ty TNHH Holidays Việt Nam vừa bị khởi tố trong vụ án. Ảnh: VTC News. 

Kết quả điều tra bước đầu xác định doanh nghiệp này có dấu hiệu thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc tư vấn, ký kết các hợp đồng kỳ nghỉ với khách hàng.

Theo cơ quan điều tra, đây là vụ án có quy mô đặc biệt lớn, với số lượng bị hại rất nhiều. Các đối tượng được cho là xây dựng quy trình hoạt động bài bản, từ khâu tiếp cận khách hàng, tổ chức hội thảo, tư vấn, ký kết hợp đồng đến việc tiếp tục sử dụng các thông tin gian dối nhằm thuyết phục khách hàng đầu tư thêm tiền để chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin VOV, điều tra bước đầu xác định số tiền các đối tượng chiếm đoạt lên đến khoảng 900 tỷ đồng thông qua gần 10.000 hợp đồng kỳ nghỉ đã được ký kết.

Quá trình điều tra, Cơ quan Công an đã kịp thời áp dụng các biện pháp ngăn chặn, phong tỏa tài sản, ngăn chặn giao dịch đối với tài sản có liên quan đến hành vi phạm tội với tổng giá trị khoảng 130 tỷ đồng, phục vụ công tác điều tra và thu hồi tài sản cho các bị hại.

Thêm 12 đối tượng bị khởi tố trong đường dây 'mua bán kỳ nghỉ' chiếm đoạt 900 tỷ - Ảnh 2
Bị can Nguyễn Danh Thành được xác định giữ vai trò chủ mưu, xây dựng chủ trương, chỉ đạo toàn bộ kịch bản. Ảnh: VTC News. 

Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với 12 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trong đó, đối tượng Nguyễn Danh Thành giữ vai trò chủ mưu, xây dựng chủ trương, chỉ đạo toàn bộ kịch bản bán hàng tại TP.HCM; Đinh Sơn Hải – Giám đốc kinh doanh trực tiếp triển khai hoạt động kinh doanh và chỉ đạo các nhóm quản lý.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của những người có liên quan, xử lý theo quy định pháp luật, đồng thời tập trung áp dụng các biện pháp thu hồi tối đa tài sản bị chiếm đoạt để bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các bị hại.

Công an TP.HCM đề nghị các cá nhân đã ký hợp đồng với Chi nhánh Công ty TNHH Holidays Việt Nam hoặc từng bị lôi kéo bằng phương thức tương tự chủ động liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra để cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ quá trình điều tra, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

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