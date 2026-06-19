Công an TP.HCM triệt phá hàng loạt đường dây bán kỳ nghỉ lừa đảo hơn 612 tỷ đồng, khởi tố gần 200 người

Theo Công an TP.HCM, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Ban Giám đốc Công an TP.HCM về tăng cường đấu tranh với các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời triển khai đợt cao điểm tổng rà soát, làm sạch địa bàn, các đơn vị nghiệp vụ đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và công an cấp xã rà soát, xác minh các doanh nghiệp có dấu hiệu lợi dụng hoạt động kinh doanh du lịch để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM , ngày 19-6, Công an TP.HCM tổ chức họp báo thông tin về kết quả đấu tranh, triệt xóa các đường dây núp bóng doanh nghiệp để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn mua bán các hợp đồng kỳ nghỉ trên địa bàn thành phố.

Kết quả điều tra ban đầu xác định đây là các đường dây hoạt động có tổ chức, núp bóng doanh nghiệp để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với phương thức, thủ đoạn tinh vi, chuyên nghiệp. Các đối tượng tập trung vào những người có nhu cầu đầu tư sinh lời hoặc mong muốn sở hữu các gói nghỉ dưỡng cao cấp.

Qua công tác nắm tình hình và tiếp nhận đơn tố giác của người dân, từ ngày 10-6-2026, Công an TP.HCM đã đồng loạt kiểm tra nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng.

Công an ập vào kiểm tra nhiều trụ sở công ty lừa đảo mua bán kỳ nghỉ. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM.

Theo thông tin báo Thanh Niên, danh sách các công ty bị "điểm mặt" trong đợt triệt xóa này bao gồm: Công ty TNHH thương mại dịch vụ du lịch, kỳ nghỉ Gia Đình Hạnh Phúc; Công ty cổ phần hội viên Hạng Nhất; Công ty TNHH YTS; Công ty TNHH Yes International; Công ty TNHH dịch vụ du lịch và lữ hành Paradise Travel; Công ty TNHH Invest Trip; Công ty Mariana Bay Group; Công ty Meli Club; Công ty League of Resorts (LORS); Công ty Ravi và Công ty JJ Travel...

Theo hồ sơ từ cơ quan điều tra, các đối tượng đã xây dựng một bộ máy nhân sự bài bản, đầu tư văn phòng quy mô lớn để tạo vỏ bọc hào nhoáng, phân công nhiệm vụ chặt chẽ từ khâu "săn" khách hàng, tư vấn đến chăm sóc khách hàng.

Nguồn dữ liệu cá nhân được các đối tượng thu thập trái phép trên mạng xã hội hoặc mua lại từ các chương trình du lịch trước đó. "Con mồi" mà các đối tượng nhắm đến chủ yếu là những người có điều kiện kinh tế, đặc biệt là người trung niên và cao tuổi.

Sau khi có thông tin, nhân viên telesale sẽ liên tục gọi điện "dội bom", mời khách đến tham dự các chương trình tri ân, nhận quà tặng hoặc voucher du lịch miễn phí. Mục đích thực sự là lôi kéo nạn nhân đến trụ sở công ty, đưa họ vào các buổi giới thiệu sản phẩm kéo dài nhiều giờ đồng hồ để thao túng tâm lý.

Các bị can trong đường dây lừa đảo mua hợp đồng kỳ nghỉ. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM.

Tại đây, nhân viên tư vấn vẽ ra viễn cảnh sinh lời hấp dẫn, cam kết hoàn vốn, hưởng lãi suất cao hoặc hỗ trợ chuyển nhượng hợp đồng với giá "hời". Khi khách hàng xuôi tai, chúng lập tức thúc ép ký kết các hợp đồng đã được chuẩn bị sẵn với vô vàn điều khoản bất lợi, cài cắm nhiều bẫy pháp lý.

Thậm chí, với những khách hàng không đủ tiền mặt, nhân viên công ty còn "nhiệt tình" hướng dẫn vay vốn ngân hàng để nộp tiền ngay tại chỗ. Khi nạn nhân nhận ra bất thường, muốn thanh lý hoặc chuyển nhượng hợp đồng, chúng tiếp tục giở trò vòi vĩnh, yêu cầu đóng thêm hàng loạt "phí lạ" như: phí thủ tục, phí chuyển nhượng, nâng cấp gói, phí thế chân... Bằng cách này, nhiều người lún sâu, tiếp tục nộp tiền với hy vọng "gỡ gạc" nhưng cuối cùng mất trắng.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố 11 vụ án, khởi tố gần 200 bị can là lãnh đạo và nhân viên của các công ty liên quan để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các công ty lừa đảo mua bán kỳ nghỉ hiện đang bị xử lý. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM.

Qua khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ 5.563 hợp đồng các loại. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định tổng số tiền các đối tượng đã chiếm đoạt của các bị hại lên đến hơn 612 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra cũng đã làm việc với hàng trăm bị hại. Trong đó có trường hợp bị chiếm đoạt hơn 8,5 tỷ đồng.

Hiện Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của từng cá nhân liên quan, truy xét dòng tiền và xác minh thêm số lượng bị hại để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Công an TP.HCM đề nghị những người là bị hại của các công ty nêu trên liên hệ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra tại số 47 Thành Thái, phường Diên Hồng; Phòng Cảnh sát hình sự tại số 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh hoặc Phòng Cảnh sát kinh tế tại số 14 Đoàn Như Hài, phường Xóm Chiếu để phối hợp cung cấp thông tin, phục vụ công tác điều tra.

Đồng thời, Công an TP.HCM khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các lời mời gọi đầu tư, sở hữu kỳ nghỉ, mua bán thẻ du lịch hoặc các hình thức cam kết lợi nhuận bất thường; kịp thời trình báo cơ quan công an khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo để được tiếp nhận, xử lý theo quy định.