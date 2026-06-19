Những hành trình yêu thương chưa bao giờ dừng lại

Đời sống 19/06/2026 09:00

Nhiều năm qua, nhiều em nhỏ là con liệt sĩ công an, con cán bộ chiến sĩ công an mồ côi vẫn luôn nhận được sự quan tâm và đồng hành từ những tấm lòng sẻ chia. Không chỉ hỗ trợ vượt qua khó khăn trước mắt, hành trình ấy còn tiếp thêm động lực để các em vững vàng hướng tới tương lai.

Hành trình sẻ chia

Tại trụ sở Báo An ninh Thủ đô, những em nhỏ là con liệt sĩ công an, con cán bộ chiến sĩ công an mồ côi cùng gia đình đã có dịp gặp gỡ đại diện Báo An ninh Thủ đô và Tập đoàn Tân Hiệp Phát. Cuộc gặp là dịp trao gửi những phần quà động viên và tiếp nối sự đồng hành dành cho các em.

Hoạt động ý nghĩa này nằm trong hành trình gần 30 năm Báo An ninh Thủ đô hỗ trợ con liệt sĩ công an, con cán bộ chiến sĩ công an mồ côi có hoàn cảnh khó khăn thông qua Quỹ “Bầu ơi thương lấy bí cùng”, góp phần tiếp thêm động lực để các em vững bước trưởng thành.

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Đại diện báo An ninh Thủ đô cùng Tân Hiệp Phát trao quà hỗ trợ gia đình các em

Phía sau sự hy sinh của nhiều cán bộ, chiến sĩ công an là những gia đình và những đứa trẻ lớn lên trong sự thiếu vắng người cha. Theo Trung tá Vũ Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Biên tập An ninh Thủ đô, việc chăm lo cho con em liệt sĩ công an, con cán bộ chiến sĩ công an mồ côi không chỉ là sự tri ân đối với những người đã hy sinh mà còn là hành trình đồng hành lâu dài, tiếp thêm động lực để các em vững bước trưởng thành.

Lan tỏa giá trị nhân văn

Từ năm 2025, chương trình nhận được sự đồng hành của Tập đoàn Tân Hiệp Phát thông qua dự án “Cùng em vững bước tương lai” với tổng kinh phí gần 1 tỷ đồng, triển khai đến năm 2031.

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Cuộc gặp là dịp để gửi gắm sự quan tâm, động viên tới các em và gia đình

Với sự hỗ trợ này, mức trợ cấp hàng tháng dành cho mỗi em đều được nâng lên, góp phần chia sẻ khó khăn với các gia đình và tạo điều kiện để các em yên tâm học tập, phát triển.

Đại diện Tân Hiệp Phát cho biết doanh nghiệp mong muốn không chỉ hỗ trợ các em vượt qua khó khăn trước mắt mà còn đồng hành lâu dài, tiếp thêm động lực để các em nuôi dưỡng ước mơ và vững bước trưởng thành.

Đây cũng là cách doanh nghiệp hiện thực hóa triết lý “Sống trách nhiệm” thông qua các chương trình hỗ trợ cộng đồng bền vững, góp phần lan tỏa giá trị nhân văn và tinh thần đền ơn đáp nghĩa.

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Hành trình trưởng thành của em gắn liền với sự đồng hành bền bỉ của chương trình

Tại buổi gặp mặt, chị Đỗ Thu Quỳnh, vợ đồng chí Vũ Phương Đông (nguyên cán bộ Công an phường Thanh Lương), xúc động nhớ lại những ngày chồng mất khi con trai mới 10 tháng tuổi. Sự đồng hành của Báo An ninh Thủ đô và các đơn vị hỗ trợ đã trở thành điểm tựa để hai mẹ con vượt qua khó khăn.

Hiện con trai chị đã học hết lớp 8 với thành tích học tập xuất sắc. Với chị Quỳnh, đó là thành quả của sự nỗ lực cùng tình cảm và sự sẻ chia mà gia đình đã nhận được trong nhiều năm qua.

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Trao quà nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6 cùng con em Liệt sĩ Công an Thủ đô, cán bộ công an từ trần

Không chỉ chị Quỳnh, nhiều người mẹ khác cũng đã vượt qua mất mát bằng nghị lực và sự sẻ chia từ những người xung quanh. Chị Tô Thùy Vân mất chồng khi đang mang thai con gái ở tháng thứ tám. Trong những năm tháng khó khăn nhất, sự quan tâm của gia đình, đồng đội và CBCS Báo An ninh Thủ đô đã trở thành điểm tựa giúp hai mẹ con tích cực hơn.

Nhiều năm sau, con gái chị, em Kiều Tâm Anh, đã trở thành học sinh giỏi. Với chị Vân, điều quý giá nhất là mẹ con mình luôn nhận được sự sẻ chia và đồng hành trên hành trình trưởng thành của con.

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Trao hỗ trợ cho gia đình đồng chí Vũ Phương Đông – nguyên là cán bộ Công an Phường Thanh Lương

Cuộc gặp diễn ra trong không khí ấm áp và thân tình. Điều đọng lại không chỉ là những phần quà được trao mà còn là sự đồng hành bền bỉ được gìn giữ qua năm tháng, để những gia đình từng trải qua mất mát luôn cảm nhận được sự sẻ chia và quan tâm từ cộng đồng.

Và có lẽ, món quà ý nghĩa nhất chính là niềm tin rằng phía trước vẫn luôn có những vòng tay yêu thương đồng hành, để các em vững vàng hướng về tương lai.

Thông qua chương trình “Cùng em vững bước tương lai”, Tập đoàn Tân Hiệp Phát phối hợp cùng Báo An ninh Thủ đô hỗ trợ con em liệt sĩ công an, con cán bộ chiến sĩ công an mồ côi có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình được triển khai từ năm 2025 đến năm 2031 với mong muốn góp phần tiếp thêm điều kiện học tập, động viên tinh thần và đồng hành cùng các em trên hành trình trưởng thành.

Đây cũng là một trong những hoạt động thể hiện tinh thần “Sống trách nhiệm” mà Tân Hiệp Phát kiên trì theo đuổi. Thông qua những chương trình đồng hành dài hạn với cộng đồng, doanh nghiệp mong muốn lan tỏa các giá trị nhân văn, góp phần thực hiện hiệu quả truyền thống đền ơn đáp nghĩa và xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho thế hệ trẻ.

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