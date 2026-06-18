Quan Hiểu Đồng ghi điểm nhờ diễn xuất, nhưng 'Diệu Nhãn' vẫn gây nhiều ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 18/06/2026 17:10

"Diệu Nhãn" đang nhận được sự chú ý của khán giả khi đánh dấu màn kết hợp giữa Quan Hiểu Đồng và Lý Quân Nhuệ. Trong đó, Quan Hiểu Đồng được đánh giá là một trong những điểm sáng của tác phẩm nhờ diễn xuất tự nhiên và hình tượng phù hợp với nhân vật. Song, bộ phim vẫn gây tranh cãi bởi nhịp kể chuyện và cách phát triển tình tiết chưa thực sự thuyết phục.

Một trong những yếu tố được nhắc đến nhiều nhất của "Diệu Nhãn" là tạo hình nhân vật nữ chính Thanh Dã do Quan Hiểu Đồng đảm nhận. Nhân vật này có xuất thân từ một gia đình giàu có ở Bắc Kinh nhưng buộc phải chuyển đến làng chài ven biển để tránh biến cố.

Sự thay đổi môi trường sống giúp hình tượng nhân vật trở nên giàu chiều sâu và được đánh giá khá phù hợp với ngoại hình lẫn khí chất của Quan Hiểu Đồng.

Quan Hiểu Đồng ghi điểm nhờ diễn xuất, nhưng 'Diệu Nhãn' vẫn gây nhiều ý kiến trái chiều - Ảnh 1Quan Hiểu Đồng ghi điểm nhờ diễn xuất, nhưng 'Diệu Nhãn' vẫn gây nhiều ý kiến trái chiều - Ảnh 2

Bên cạnh đó, nam chính Hình Vũ do Lý Quân Nhuệ thể hiện cũng nhận được nhiều phản hồi tích cực. Nhân vật được xây dựng theo hướng chân thành, chăm chỉ và giàu trách nhiệm với gia đình, mang lại cảm giác đáng tin cậy. Sự kết hợp giữa hai diễn viên trẻ giúp tuyến tình cảm trung tâm của phim tạo được sức hút nhất định với khán giả.

Ngoài diễn xuất, phần hình ảnh của "Diệu Nhãn" cũng là điểm cộng đáng chú ý. Bối cảnh làng chài, bờ biển, những con đường nhỏ hay cánh đồng hoa đều được xử lý giàu tính thẩm mỹ, tạo nên tổng thể nhẹ nhàng, trong trẻo. Nhiều khán giả nhận xét bộ phim giống như một “album du lịch” với những khung hình lãng mạn, dễ tạo hiệu ứng lan truyền trên mạng xã hội.

Quan Hiểu Đồng ghi điểm nhờ diễn xuất, nhưng 'Diệu Nhãn' vẫn gây nhiều ý kiến trái chiều - Ảnh 3Quan Hiểu Đồng ghi điểm nhờ diễn xuất, nhưng 'Diệu Nhãn' vẫn gây nhiều ý kiến trái chiều - Ảnh 4

Tuy nhiên, bên cạnh yếu tố hình ảnh, nội dung phim vẫn vấp phải không ít tranh luận. Một số ý kiến cho rằng cách xây dựng sự đối lập giữa người thành phố và người dân làng chài còn khá gượng ép, thiếu tự nhiên. Các tình huống khai thác chênh lệch đời sống đôi khi chưa đủ thuyết phục, khiến mâu thuẫn chưa tạo được sức nặng như kỳ vọng.

Dù vậy, "Diệu Nhãn" vẫn duy trì sức hút nhờ dàn diễn viên trẻ cùng những khoảnh khắc tình cảm nhẹ nhàng. Nếu các tập tiếp theo khai thác sâu hơn hành trình trưởng thành của nhân vật và bối cảnh địa phương, tác phẩm vẫn còn cơ hội bứt phá trong thời gian tới.

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