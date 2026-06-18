Tống Tổ Nhi gây thương nhớ với tạo hình cổ trang thanh nhã trong phim mới

Sao quốc tế 18/06/2026 17:05

Loạt ảnh hậu trường mới của Tống Tổ Nhi đang thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội Trung Quốc. Trong tạo hình cổ trang, nữ diễn viên gây ấn tượng với vẻ đẹp thanh tú, đường nét hài hòa cùng thần thái dịu dàng đậm chất phương Đông.

Những hình ảnh hậu trường mới của Tống Tổ Nhi đang nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng Trung Quốc. Xuất hiện trong tạo hình cổ trang với phong cách thanh nhã, nữ diễn viên gây ấn tượng nhờ nhan sắc trong trẻo cùng khí chất dịu dàng đậm chất phương Đông.

Trong loạt ảnh được chia sẻ, Tống Tổ Nhi diện trang phục có tông màu nhẹ nhàng, kết hợp cùng chiếc ô giấy dầu truyền thống. Tổng thể tạo nên khung hình giàu chất thơ, mang đậm nét cổ điển. Kiểu tóc đơn giản cùng lớp trang điểm tự nhiên giúp tôn lên những đường nét thanh tú trên gương mặt, đồng thời làm nổi bật vẻ đẹp mong manh nhưng không kém phần cuốn hút của nữ diễn viên.

Tống Tổ Nhi gây thương nhớ với tạo hình cổ trang thanh nhã trong phim mới - Ảnh 1Tống Tổ Nhi gây thương nhớ với tạo hình cổ trang thanh nhã trong phim mới - Ảnh 2

Không cần những tạo dáng cầu kỳ, Tống Tổ Nhi vẫn thu hút ánh nhìn nhờ thần thái điềm tĩnh và phong thái thanh lịch. Nhiều khán giả nhận xét hình ảnh nữ diễn viên bước đi dưới chiếc ô giấy dầu gợi cảm giác như một mỹ nhân bước ra từ tranh thủy mặc, vừa mềm mại vừa mang đậm dấu ấn văn hóa Á Đông.

Trên các diễn đàn phim ảnh, phần tạo hình của Tống Tổ Nhi nhận được nhiều phản hồi tích cực. Khán giả đánh giá cao sự tiết chế trong thiết kế phục trang khi ưu tiên tính hài hòa thay vì phô trương. Sự kết hợp giữa trang phục, phụ kiện và bối cảnh giúp nhân vật toát lên vẻ đẹp cổ điển, trang nhã. Trong đó, chiếc ô giấy dầu được xem là điểm nhấn quan trọng, góp phần hoàn thiện hình tượng nữ nhân cổ trang dịu dàng và tinh tế.

Tống Tổ Nhi gây thương nhớ với tạo hình cổ trang thanh nhã trong phim mới - Ảnh 3

Tống Tổ Nhi từ lâu được xem là một trong những nữ diễn viên trẻ có ngoại hình phù hợp với dòng phim cổ trang. Gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt giàu cảm xúc cùng thần thái linh hoạt giúp cô dễ dàng hóa thân vào nhiều dạng vai khác nhau. Dù dự án mới chưa tiết lộ nhiều thông tin, loạt ảnh hậu trường lần này vẫn tạo hiệu ứng tích cực, làm tăng sự kỳ vọng của khán giả đối với màn tái xuất sắp tới của nữ diễn viên trên màn ảnh nhỏ.

Tống Tổ Nhi lộ vóc dáng gầy gò, người hâm mộ không khỏi lo ngại

Tống Tổ Nhi lộ vóc dáng gầy gò, người hâm mộ không khỏi lo ngại

Gần đây, nhiều ảnh hậu trường của nữ diễn viên Tống Tổ Nhi trong thời gian quay bộ phim mới “Tư cung lệnh” tại Hoành Điếm (Trung Quốc) đã lan truyền trên mạng xã hội, khiến thân hình gầy quá mức của cô trở thành chủ đề bàn tán rộng rãi.

Xem thêm
Từ khóa:   Tống Tổ Nhi sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Tống Tổ Nhi lộ vóc dáng gầy gò, người hâm mộ không khỏi lo ngại

Tống Tổ Nhi lộ vóc dáng gầy gò, người hâm mộ không khỏi lo ngại

Lưu Vũ Ninh có tuyên bố cứng rắn trước hàng loạt tin đồn anh hẹn hò với Tống Tổ Nhi

Lưu Vũ Ninh có tuyên bố cứng rắn trước hàng loạt tin đồn anh hẹn hò với Tống Tổ Nhi

'Na tra' Tống Tổ Nhi nặng chưa tới 40kg khiến khán giả không khỏi lo lắng

'Na tra' Tống Tổ Nhi nặng chưa tới 40kg khiến khán giả không khỏi lo lắng

Tống Tổ Nhi gây chú ý khi xuất hiện với ngoại hình gầy guộc, làm dấy lên lo ngại về sức khỏe

Tống Tổ Nhi gây chú ý khi xuất hiện với ngoại hình gầy guộc, làm dấy lên lo ngại về sức khỏe

Tống Tổ Nhi mất dự án phim cổ trang lớn chỉ vì cân nặng?

Tống Tổ Nhi mất dự án phim cổ trang lớn chỉ vì cân nặng?

Tống Tổ Nhi khiến khán giả ngỡ ngàng với tạo hình hôn phục trong phim mới

Tống Tổ Nhi khiến khán giả ngỡ ngàng với tạo hình hôn phục trong phim mới

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 19/6/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 19/6/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng ngày mai, thứ Sáu 19/6/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Sáu 19/6/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Năm 18/6/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, túi tiền nặng trịch, sự nghiệp phất lên 'như rồng ngẩng đầu'

Sau ngày mai, thứ Năm 18/6/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, túi tiền nặng trịch, sự nghiệp phất lên 'như rồng ngẩng đầu'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiêu Chiến được kỳ vọng làm nên lịch sử tại Bạch Ngọc Lan 2026

Tiêu Chiến được kỳ vọng làm nên lịch sử tại Bạch Ngọc Lan 2026

Quan Hiểu Đồng ghi điểm nhờ diễn xuất, nhưng 'Diệu Nhãn' vẫn gây nhiều ý kiến trái chiều

Quan Hiểu Đồng ghi điểm nhờ diễn xuất, nhưng 'Diệu Nhãn' vẫn gây nhiều ý kiến trái chiều

Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Diệc Phi vắng mặt trong danh sách sơ khảo đề cử Bách Hoa 2026

Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Diệc Phi vắng mặt trong danh sách sơ khảo đề cử Bách Hoa 2026

Đổng Khiết tỏa sáng trong 'Mạc Ly', thu hút sự chú ý không kém Bạch Lộc

Đổng Khiết tỏa sáng trong 'Mạc Ly', thu hút sự chú ý không kém Bạch Lộc

Lưu Diệc Phi tiết lộ lý do vắng bóng gần 3 năm không tham gia phim ảnh

Lưu Diệc Phi tiết lộ lý do vắng bóng gần 3 năm không tham gia phim ảnh

Trở lại sau biến cố, Triệu Lộ Tư gây bất ngờ với 14 hợp đồng trong 6 tháng

Trở lại sau biến cố, Triệu Lộ Tư gây bất ngờ với 14 hợp đồng trong 6 tháng