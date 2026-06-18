Tống Tổ Nhi gây thương nhớ với tạo hình cổ trang thanh nhã trong phim mới

Sao quốc tế 18/06/2026 17:05

Loạt ảnh hậu trường mới của Tống Tổ Nhi đang thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội Trung Quốc. Trong tạo hình cổ trang, nữ diễn viên gây ấn tượng với vẻ đẹp thanh tú, đường nét hài hòa cùng thần thái dịu dàng đậm chất phương Đông.

Những hình ảnh hậu trường mới của Tống Tổ Nhi đang nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng Trung Quốc. Xuất hiện trong tạo hình cổ trang với phong cách thanh nhã, nữ diễn viên gây ấn tượng nhờ nhan sắc trong trẻo cùng khí chất dịu dàng đậm chất phương Đông.

Trong loạt ảnh được chia sẻ, Tống Tổ Nhi diện trang phục có tông màu nhẹ nhàng, kết hợp cùng chiếc ô giấy dầu truyền thống. Tổng thể tạo nên khung hình giàu chất thơ, mang đậm nét cổ điển. Kiểu tóc đơn giản cùng lớp trang điểm tự nhiên giúp tôn lên những đường nét thanh tú trên gương mặt, đồng thời làm nổi bật vẻ đẹp mong manh nhưng không kém phần cuốn hút của nữ diễn viên.

Tống Tổ Nhi gây thương nhớ với tạo hình cổ trang thanh nhã trong phim mới - Ảnh 1Tống Tổ Nhi gây thương nhớ với tạo hình cổ trang thanh nhã trong phim mới - Ảnh 2

Không cần những tạo dáng cầu kỳ, Tống Tổ Nhi vẫn thu hút ánh nhìn nhờ thần thái điềm tĩnh và phong thái thanh lịch. Nhiều khán giả nhận xét hình ảnh nữ diễn viên bước đi dưới chiếc ô giấy dầu gợi cảm giác như một mỹ nhân bước ra từ tranh thủy mặc, vừa mềm mại vừa mang đậm dấu ấn văn hóa Á Đông.

Trên các diễn đàn phim ảnh, phần tạo hình của Tống Tổ Nhi nhận được nhiều phản hồi tích cực. Khán giả đánh giá cao sự tiết chế trong thiết kế phục trang khi ưu tiên tính hài hòa thay vì phô trương. Sự kết hợp giữa trang phục, phụ kiện và bối cảnh giúp nhân vật toát lên vẻ đẹp cổ điển, trang nhã. Trong đó, chiếc ô giấy dầu được xem là điểm nhấn quan trọng, góp phần hoàn thiện hình tượng nữ nhân cổ trang dịu dàng và tinh tế.

Tống Tổ Nhi gây thương nhớ với tạo hình cổ trang thanh nhã trong phim mới - Ảnh 3

Tống Tổ Nhi từ lâu được xem là một trong những nữ diễn viên trẻ có ngoại hình phù hợp với dòng phim cổ trang. Gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt giàu cảm xúc cùng thần thái linh hoạt giúp cô dễ dàng hóa thân vào nhiều dạng vai khác nhau. Dù dự án mới chưa tiết lộ nhiều thông tin, loạt ảnh hậu trường lần này vẫn tạo hiệu ứng tích cực, làm tăng sự kỳ vọng của khán giả đối với màn tái xuất sắp tới của nữ diễn viên trên màn ảnh nhỏ.

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Gần đây, nhiều ảnh hậu trường của nữ diễn viên Tống Tổ Nhi trong thời gian quay bộ phim mới “Tư cung lệnh” tại Hoành Điếm (Trung Quốc) đã lan truyền trên mạng xã hội, khiến thân hình gầy quá mức của cô trở thành chủ đề bàn tán rộng rãi.

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