Tống Tổ Nhi gây chú ý khi xuất hiện với ngoại hình gầy guộc, làm dấy lên lo ngại về sức khỏe

Sao quốc tế 25/01/2026 08:30

Tống Tổ Nhi gần đây xuất hiện với ngoại hình gầy guộc tại một sự kiện, làm dấy lên nhiều lo ngại về tình trạng sức khỏe. Những hình ảnh và video ghi lại cho thấy sự khác biệt rõ rệt so với loạt ảnh đã qua chỉnh sửa được ê-kíp công bố.

Trước đó, khi tham dự lễ khai máy phim Biểu muội vạn phúc, cô được nhận xét là gầy hơn rõ rệt so với thời điểm quảng bá phim Vô ưu độ trước đó. Một bộ phận cư dân mạng bày tỏ lo lắng, thậm chí đặt nghi vấn nữ diễn viên gặp vấn đề liên quan đến rối loạn ăn uống.

Theo truyền thông Trung Quốc, trong quá khứ, Tống Tổ Nhi từng chịu áp lực ngoại hình vì gương mặt bầu bĩnh. Khi tham gia dự án Chiết yêu vào năm 2023, cô đã giảm khoảng gần 10 kg. Nữ diễn viên cũng từng chia sẻ việc áp dụng chế độ ăn kiêng như sử dụng sữa chua ít calo thay cho đồ ngọt, ăn lượng nhỏ rau củ sấy để hạn chế đồ ăn vặt. Bên cạnh đó, cô còn bị tiết lộ từng thử các phương pháp giảm cân mang tính cực đoan, bao gồm nhịn ăn trong nhiều ngày.

 

Tống Tổ Nhi gây chú ý khi xuất hiện với ngoại hình gầy guộc, làm dấy lên lo ngại về sức khỏe - Ảnh 1

Tống Tổ Nhi sinh năm 1998, bắt đầu đóng phim từ năm 7 tuổi và nhanh chóng được khán giả biết đến qua vai Na Tra trong Bảo Liên Đăng tiền truyện (2009).

Sau giai đoạn tạm rời màn ảnh để tập trung học tập, Tống Tổ Nhi quay lại showbiz với hình ảnh trưởng thành hơn, dần khẳng định vị trí trong lứa diễn viên trẻ của truyền hình Hoa ngữ.

Tống Tổ Nhi từng “ở ẩn” từ năm 2023 sau khi vướng bê bối trốn thuế với số tiền khoảng 45 triệu NDT. Đến tháng 4/2025, cô chính thức trở lại làng giải trí và nhanh chóng lấy lại độ nhận diện nhờ bộ phim Chiết yêu. Kể từ đó, nữ diễn viên liên tục xuất hiện trong các hoạt động quảng bá và nhận nhiều hợp đồng quảng cáo.

Tống Tổ Nhi gây chú ý khi xuất hiện với ngoại hình gầy guộc, làm dấy lên lo ngại về sức khỏe - Ảnh 2Tống Tổ Nhi gây chú ý khi xuất hiện với ngoại hình gầy guộc, làm dấy lên lo ngại về sức khỏe - Ảnh 3

Khác với sự chú ý dành cho sự nghiệp, đời tư của Tống Tổ Nhi khá kín kẽ. Cô hiếm khi chia sẻ về gia đình hay chuyện tình cảm, chủ yếu xuất hiện trước công chúng với vai trò diễn viên.

Xem thêm
Từ khóa:   Tống Tổ Nhi sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

