Trở lại sau biến cố, Triệu Lộ Tư gây bất ngờ với 14 hợp đồng trong 6 tháng

Tuy nhiên, cuối năm 2024, khi đang tham gia ghi hình bộ phim "Người yêu" cùng Bành Quán Anh, nữ diễn viên bất ngờ gặp vấn đề về sức khỏe . Sau đó, Triệu Lộ Tư xác nhận mắc chứng lo âu và trầm cảm, buộc phải tạm dừng toàn bộ hoạt động nghệ thuật để điều trị. Thông tin này từng khiến công chúng không khỏi lo lắng, bởi trước đó cô luôn xuất hiện với hình ảnh tích cực và tràn đầy năng lượng.

Sở hữu ngoại hình ngọt ngào, lối diễn xuất tự nhiên cùng lượng người hâm mộ đông đảo, Triệu Lộ Tư nhiều năm liền được xem là một trong những nữ diễn viên trẻ có sức ảnh hưởng nổi bật của màn ảnh Hoa ngữ.

Sau một thời gian nghỉ ngơi, Triệu Lộ Tư trở lại làm việc vào đầu năm 2025. Tuy nhiên, giai đoạn này cô tiếp tục đối mặt với những thay đổi lớn trong sự nghiệp khi phát sinh mâu thuẫn với công ty quản lý cũ, dẫn đến nhiều ảnh hưởng trong hoạt động nghệ thuật. Đáng chú ý, nữ diễn viên còn quyết định đóng tài khoản Weibo cá nhân – nơi từng có hàng chục triệu người theo dõi.

Giữa thời điểm sự nghiệp nhiều biến động, bộ phim "Hãy để tôi tỏa sáng" do Triệu Lộ Tư và Trần Vỹ Đình đóng chính lên sóng vào tháng 9 năm ngoái đã tạo hiệu ứng tích cực, giúp tên tuổi cô nhanh chóng lấy lại sức hút. Thành công của tác phẩm không chỉ mang lại bước ngoặt nghề nghiệp mà còn giúp cô chấm dứt hợp đồng với công ty cũ, ký kết với đơn vị quản lý mới và thành lập phòng làm việc riêng.

Theo truyền thông Trung Quốc, từ sau giai đoạn chuyển mình này, nguồn tài nguyên thương mại của Triệu Lộ Tư tăng trưởng đáng kể. Thống kê từ Up Media cho biết chỉ trong vòng 6 tháng gần đây, nữ diễn viên đã ký thêm 14 hợp đồng quảng cáo. Bên cạnh đó, nhiều nguồn tin trong ngành cho hay cô đang được cân nhắc trở thành gương mặt đại diện cho hai thương hiệu xa xỉ quốc tế là Valentino và Chanel.

Không chỉ hoạt động trong lĩnh vực phim ảnh và quảng cáo, Triệu Lộ Tư còn được cho là đang nhận lời mời tham gia chương trình tạp kỹ mới của Mango TV mang tên "Thứ sáu không muốn ngủ". Chương trình khai thác đời sống về đêm của giới trẻ tại nhiều thành phố, hứa hẹn mang đến hình ảnh mới mẻ của nữ diễn viên trên truyền hình