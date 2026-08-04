Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt có nhiều công dụng nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 04/08/2026 11:40

Không chỉ là một món ăn ngon miệng, khoai lang tím còn được biết đến với khả năng chống viêm, tăng cường hệ miễn dịch và bảo vệ tim mạch.

Khoai lang tím còn có tên gọi khác là khoai lang Pêru vì nó có nguồn gốc từ Nam Mỹ, tên khoa học là Solanum andigenum.Khoai lang tím còn có tên gọi khác là khoai lang Pêru vì nó có nguồn gốc từ Nam Mỹ, tên khoa học là Solanum andigenum.

Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt có nhiều công dụng nhưng không phải ai cũng biết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khoai lang tím thuộc loài thân thảo dạng dây leo sống lâu năm, có lá mọc so le hình trái tim hay xẻ thùy chân vịt. Củ hình thuôn dài, lớp vỏ nhẵn nhụi có màu tím (cũng có màu khác là đen, nâu, trắng hay vàng) và có tới hàng trăm loài khác nhau. Tùy theo giống khoai mà củ của nó có kích thước, độ ngọt và mùi thơm khác nhau. Khoai lang tím giống Nhật Bản được trồng nhiều ở các huyện Tam Bình, Bình Tân... tỉnh Vĩnh Long. Gần đây, khoai lang tím trở thành món ăn được nhiều người ưa thích.

Công dụng của khoai lang tím 

Nguồn cung cấp chất chống oxy hóa cực mạnh

Sắc tím đậm của loại khoai này bắt nguồn từ Anthocyanin – một loại sắc tố thực vật có khả năng chống oxy hóa mạnh mẽ. Chất này giúp bảo vệ tế bào khỏi sự tấn công của các gốc tự do, từ đó ngăn ngừa tình trạng viêm nhiễm và giảm thiểu nguy cơ mắc các bệnh mãn tính. So với khoai lang trắng hay vàng, khoai lang tím có hàm lượng Anthocyanin cao hơn gấp nhiều lần, giúp cơ thể trẻ hóa từ bên trong và tăng cường hệ miễn dịch tự nhiên.

Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt có nhiều công dụng nhưng không phải ai cũng biết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ kiểm soát huyết áp hiệu quả

Các nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng khoai lang tím có tác dụng tương tự như một số loại thuốc hạ huyết áp nhờ chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa và hàm lượng Kali dồi dào. Kali giúp cân bằng điện giải và giảm áp lực lên thành mạch máu. Việc bổ sung khoai lang tím vào thực đơn hàng ngày một cách hợp lý có thể giúp giảm huyết áp tâm thu và tâm trương, đặc biệt tốt cho những người đang đối mặt với tình trạng cao huyết áp mãn tính.

Hỗ trợ giảm cân và duy trì vóc dáng

Nếu bạn đang trong chế độ ăn kiêng, khoai lang tím là lựa chọn thay thế tinh bột tuyệt vời. Nhờ lượng chất xơ cao và chỉ số đường huyết (GI) ở mức trung bình, loại củ này tạo cảm giác no lâu hơn, giúp kiểm soát cơn thèm ăn hiệu quả. Ăn khoai lang tím không gây tăng đường huyết đột ngột, giúp cơ thể sử dụng năng lượng bền bỉ và hạn chế việc tích tụ mỡ thừa ở vùng bụng và đùi.

Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt có nhiều công dụng nhưng không phải ai cũng biết - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Phòng chống ung thư và bảo vệ gan

Nhiều nghiên cứu trong ống nghiệm đã cho thấy chiết xuất từ khoai lang tím có khả năng ức chế sự phát triển của các tế bào ung thư, đặc biệt là ung thư đại trực tràng và ung thư vú. Bên cạnh đó, các hợp chất trong khoai lang tím còn giúp giảm nồng độ men gan cao và bảo vệ gan khỏi các tổn thương do độc tố hoặc rượu bia gây ra. Đây là "lá chắn" tự nhiên giúp thanh lọc cơ thể và duy trì chức năng thải độc của gan một cách bền vững.

Những lưu ý khi ăn khoai lang tím

Khoai lang tím là một thực phẩm bổ dưỡng, nhưng để tận dụng tối đa lợi ích sức khỏe và tránh những tác dụng không mong muốn, bạn nên lưu ý một số điểm sau:

Nên hấp hoặc nướng: Các phương pháp chế biến như hấp hoặc nướng giúp giữ nguyên hàm lượng dinh dưỡng và tránh việc sử dụng quá nhiều dầu mỡ. Tránh chiên khoai lang tím, vì điều này có thể làm tăng lượng calo và chất béo không cần thiết.

Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt có nhiều công dụng nhưng không phải ai cũng biết - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Không sử dụng quá nhiều gia vị: Nên hạn chế sử dụng các gia vị có hàm lượng natri cao, như muối hoặc bột ngọt, để tránh ảnh hưởng đến huyết áp.

Kiểm soát khẩu phần: Khoai lang tím có nhiều carbohydrates, vì vậy bạn nên kiểm soát khẩu phần để tránh tăng lượng calo quá mức, đặc biệt là đối với những người đang giảm cân hoặc mắc bệnh tiểu đường.

Kết hợp với các thực phẩm khác: Nên kết hợp khoai lang tím với các nguồn protein và chất béo lành mạnh để tạo ra một bữa ăn cân bằng, cung cấp đầy đủ dinh dưỡng.

Bảo quản nơi khô ráo: Khoai lang tím nên được bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp để giữ được độ tươi ngon và chất lượng.

3 nhóm người nên hạn chế ăn khoai lang

3 nhóm người nên hạn chế ăn khoai lang

Có phải mọi người đều có thể ăn khoai lang một cách an toàn và ngon miệng? Thực tế không hoàn toàn như vậy, dù khoai lang là thực phẩm bổ dưỡng nhưng vẫn có một số người nên hạn chế.

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