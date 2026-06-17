Cứ nghĩ là món ăn chơi, khoai mì luộc hóa ra lại có công dụng bất ngờ

Dinh dưỡng 17/06/2026 11:39

Củ khoai mì nhiều nơi có tên gọi khác là củ sắn là một trong những loại củ quen thuộc với nhiều người Việt Nam. Khoai mì có chứa các thành phần mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết.

Củ khoai mì là nguồn cung cấp calo và carbohydrate dồi dào, thường được dùng làm thực phẩm của người dân ở những quốc gia nghèo. Chúng ta có thể ăn được toàn bộ củ khoai mì bằng cách luộc/hấp chín, nấu chè, nấu xôi hoặc cũng có thể nghiền thành bột để làm bánh… Ít người biết rằng, củ khoai mì là nguyên liệu chính trong việc sản xuất bột năng dùng trong ẩm thực.

Cứ nghĩ là món ăn chơi, khoai mì luộc hóa ra lại có công dụng bất ngờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Công dụng của cây khoai mì đối với sức khỏe

Hỗ trợ giảm cân và cải thiện vóc dáng

Củ khoai mì không chỉ làm đẹp da mà còn giúp duy trì vóc dáng thon gọn. Với thành phần chính gồm nước, chất xơ và các dưỡng chất thiết yếu, nhưng lại chứa ít calo, củ khoai mì giúp bạn cảm thấy no lâu và kiểm soát cơn thèm ăn hiệu quả. Đây là một lựa chọn lý tưởng cho những ai đang trong quá trình giảm cân.

Tăng cường sức khỏe xương khớp

Củ khoai mì chứa hàm lượng cao các khoáng chất như: Kali, phốt pho... rất cần thiết cho sự phát triển và duy trì sức khỏe của xương. Việc bổ sung củ khoai mì thường xuyên sẽ góp phần giúp xương khớp chắc khỏe, giảm nguy cơ mắc các vấn đề về loãng xương hay đau khớp.

Cải thiện hệ tiêu hóa và chống táo bón

Chất xơ trong củ khoai mì là trợ thủ đắc lực giúp cải thiện chức năng tiêu hóa và giảm tình trạng táo bón. Hơn nữa, loại thực phẩm này còn có khả năng điều hòa chỉ số đường huyết, giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

Cứ nghĩ là món ăn chơi, khoai mì luộc hóa ra lại có công dụng bất ngờ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bảo vệ dạ dày

Củ khoai mì chứa các thành phần có tính kiềm, giúp làm dịu và giảm tiết axit dạ dày. Nhờ đó, củ khoai mì có tác dụng hỗ trợ phòng ngừa các bệnh lý như: Trào ngược axit, viêm loét dạ dày. Nếu muốn sở hữu một hệ tiêu hóa khỏe mạnh, bạn đừng quên bổ sung củ khoai mì vào chế độ ăn uống của mình nhé!

Chế biến củ khoai mì không đúng cách làm giảm giá trị dinh dưỡng

Nhiều người không biết rằng, việc chế biến sai cách có thể làm giảm giá trị dinh dưỡng của củ khoai mì. Nếu bạn gọt vỏ, cắt nhỏ rồi đem nấu thì giá trị dinh dưỡng của khoai sẽ giảm đi đáng kể. Điều này là do nhiều vitamin và khoáng chất có trong khoai mì sẽ bị phá hủy khi bạn chế biến sai cách. Không những thế, các chất xơ và chất kháng tinh bột cũng gặp phải tình trạng tương tự. Do đó, các dạng thực phẩm được chế biến từ khoai mì, như bột năng và bột garri, có giá trị dinh dưỡng không cao. Trong khoảng 30g trân châu không cung cấp gì ngoài calo và một lượng rất ít khoáng chất.

Cứ nghĩ là món ăn chơi, khoai mì luộc hóa ra lại có công dụng bất ngờ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Luộc chín được chứng minh là phương pháp chế biến tốt nhất, giữ lại được hầu hết các chất dinh dưỡng có trong khoai mì, ngoại trừ vitamin C vì vitamin C nhạy cảm với nhiệt và rất dễ hòa tan trong nước.

Công dụng của củ mài

Công dụng của củ mài

Cây củ mài mọc nhiều trên rừng khu vực miền Bắc. Tuy nhiên, cây củ mài có công dụng gì đối với lợi ích, sức khỏe của con người thì chắc hẳn là thắc mắc chung của nhiều người.

Xem thêm
Từ khóa:   khoai mì cũ sắn dinh dưỡng

TIN MỚI NHẤT

Xe bồn va chạm với xe máy khiến 3 người tử vong thương tâm

Xe bồn va chạm với xe máy khiến 3 người tử vong thương tâm

Video 55 phút trước
Đòi bỏ 10 năm nghĩa vợ chồng để theo nhân tình, người chồng ngã ngửa khi xem vật này

Đòi bỏ 10 năm nghĩa vợ chồng để theo nhân tình, người chồng ngã ngửa khi xem vật này

Tâm sự 1 giờ 10 phút trước
Trước đêm ra tòa, vợ nghẹn ngào thấy chồng thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé

Trước đêm ra tòa, vợ nghẹn ngào thấy chồng thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé

Tâm sự 1 giờ 18 phút trước
Chồng chuyển nóng 1 tỷ mừng bồ đẻ con trai, vợ cười ngất hé lộ bí mật "đổ vỏ"

Chồng chuyển nóng 1 tỷ mừng bồ đẻ con trai, vợ cười ngất hé lộ bí mật "đổ vỏ"

Tâm sự gia đình 1 giờ 25 phút trước
Vận đỏ như son đúng ngày 18/9/2026, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Vận đỏ như son đúng ngày 18/9/2026, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Chồng bỏ đi ở với nhân tình cả tháng, vợ chỉ gửi đúng 3 chữ khiến gã cuốn gói về ngay

Chồng bỏ đi ở với nhân tình cả tháng, vợ chỉ gửi đúng 3 chữ khiến gã cuốn gói về ngay

Tâm sự gia đình 1 giờ 40 phút trước
Mua vòng vàng ở chợ trời, tài xế xe ôm mang đi kiểm tra thì sốc nặng khi biết giá trị thật sự

Mua vòng vàng ở chợ trời, tài xế xe ôm mang đi kiểm tra thì sốc nặng khi biết giá trị thật sự

Video 1 giờ 55 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng 12 giờ ngày mai (18/9/2026), 3 con giáp 'tiền rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, nhận vạn điều may, sự nghiệp đạt đỉnh

Trúng độc đắc vào đúng 12 giờ ngày mai (18/9/2026), 3 con giáp 'tiền rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, nhận vạn điều may, sự nghiệp đạt đỉnh

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Đi lặn biển, nam thanh niên vô tình phát hiện sứa khổng lồ dài 12 mét

Đi lặn biển, nam thanh niên vô tình phát hiện sứa khổng lồ dài 12 mét

Video 2 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Khoai mỡ có nhiều lợi ích, nhưng 4 đối tượng này không nên ăn quá nhiều

Khoai mỡ có nhiều lợi ích, nhưng 4 đối tượng này không nên ăn quá nhiều

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Không ngờ, loại gia vị rẻ bèo bán đầy chợ Việt lại có 5 công dụng tốt cho sức khỏe

Không ngờ, loại gia vị rẻ bèo bán đầy chợ Việt lại có 5 công dụng tốt cho sức khỏe

Bất ngờ với lợi ích sức khỏe toàn diện từ loại rau có sắc màu rực rỡ quen thuộc

Bất ngờ với lợi ích sức khỏe toàn diện từ loại rau có sắc màu rực rỡ quen thuộc

Loại quả bình dân bán đầy chợ Việt, có gì đặc biệt mà được xem là thực phẩm tốt cho sức khỏe?

Loại quả bình dân bán đầy chợ Việt, có gì đặc biệt mà được xem là thực phẩm tốt cho sức khỏe?

Muốn bổ sung omega-3, đừng bỏ qua 4 loại cá thơm ngon và quen thuộc này

Muốn bổ sung omega-3, đừng bỏ qua 4 loại cá thơm ngon và quen thuộc này