Cứ nghĩ là món ăn chơi, khoai mì luộc hóa ra lại có công dụng chấn động cho sức khỏe

Dinh dưỡng 17/06/2026 11:39

Củ khoai mì nhiều nơi có tên gọi khác là củ sắn là một trong những loại củ quen thuộc với nhiều người Việt Nam. Khoai mì có chứa các thành phần mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết.

Củ khoai mì là nguồn cung cấp calo và carbohydrate dồi dào, thường được dùng làm thực phẩm của người dân ở những quốc gia nghèo. Chúng ta có thể ăn được toàn bộ củ khoai mì bằng cách luộc/hấp chín, nấu chè, nấu xôi hoặc cũng có thể nghiền thành bột để làm bánh… Ít người biết rằng, củ khoai mì là nguyên liệu chính trong việc sản xuất bột năng dùng trong ẩm thực.

Cứ nghĩ là món ăn chơi, khoai mì luộc hóa ra lại có công dụng chấn động cho sức khỏe - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Công dụng của cây khoai mì đối với sức khỏe

Hỗ trợ giảm cân và cải thiện vóc dáng

Củ khoai mì không chỉ làm đẹp da mà còn giúp duy trì vóc dáng thon gọn. Với thành phần chính gồm nước, chất xơ và các dưỡng chất thiết yếu, nhưng lại chứa ít calo, củ khoai mì giúp bạn cảm thấy no lâu và kiểm soát cơn thèm ăn hiệu quả. Đây là một lựa chọn lý tưởng cho những ai đang trong quá trình giảm cân.

Tăng cường sức khỏe xương khớp

Củ khoai mì chứa hàm lượng cao các khoáng chất như: Kali, phốt pho... rất cần thiết cho sự phát triển và duy trì sức khỏe của xương. Việc bổ sung củ khoai mì thường xuyên sẽ góp phần giúp xương khớp chắc khỏe, giảm nguy cơ mắc các vấn đề về loãng xương hay đau khớp.

Cải thiện hệ tiêu hóa và chống táo bón

Chất xơ trong củ khoai mì là trợ thủ đắc lực giúp cải thiện chức năng tiêu hóa và giảm tình trạng táo bón. Hơn nữa, loại thực phẩm này còn có khả năng điều hòa chỉ số đường huyết, giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

Cứ nghĩ là món ăn chơi, khoai mì luộc hóa ra lại có công dụng chấn động cho sức khỏe - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bảo vệ dạ dày

Củ khoai mì chứa các thành phần có tính kiềm, giúp làm dịu và giảm tiết axit dạ dày. Nhờ đó, củ khoai mì có tác dụng hỗ trợ phòng ngừa các bệnh lý như: Trào ngược axit, viêm loét dạ dày. Nếu muốn sở hữu một hệ tiêu hóa khỏe mạnh, bạn đừng quên bổ sung củ khoai mì vào chế độ ăn uống của mình nhé!

Chế biến củ khoai mì không đúng cách làm giảm giá trị dinh dưỡng

Nhiều người không biết rằng, việc chế biến sai cách có thể làm giảm giá trị dinh dưỡng của củ khoai mì. Nếu bạn gọt vỏ, cắt nhỏ rồi đem nấu thì giá trị dinh dưỡng của khoai sẽ giảm đi đáng kể. Điều này là do nhiều vitamin và khoáng chất có trong khoai mì sẽ bị phá hủy khi bạn chế biến sai cách. Không những thế, các chất xơ và chất kháng tinh bột cũng gặp phải tình trạng tương tự. Do đó, các dạng thực phẩm được chế biến từ khoai mì, như bột năng và bột garri, có giá trị dinh dưỡng không cao. Trong khoảng 30g trân châu không cung cấp gì ngoài calo và một lượng rất ít khoáng chất.

Cứ nghĩ là món ăn chơi, khoai mì luộc hóa ra lại có công dụng chấn động cho sức khỏe - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Luộc chín được chứng minh là phương pháp chế biến tốt nhất, giữ lại được hầu hết các chất dinh dưỡng có trong khoai mì, ngoại trừ vitamin C vì vitamin C nhạy cảm với nhiệt và rất dễ hòa tan trong nước.

Sự thật ngỡ ngàng về loại củ dại ở Việt Nam hóa ra sở hữu "quyền năng" sức khỏe cực khủng

Sự thật ngỡ ngàng về loại củ dại ở Việt Nam hóa ra sở hữu "quyền năng" sức khỏe cực khủng

Cây củ mài mọc nhiều trên rừng khu vực miền Bắc. Tuy nhiên, cây củ mài có công dụng gì đối với lợi ích, sức khỏe của con người thì chắc hẳn là thắc mắc chung của nhiều người.

Xem thêm
Từ khóa:   khoai mì cũ sắn dinh dưỡng

TIN MỚI NHẤT

Cây điều bật gốc trong lốc xoáy, đè người đàn ông đang ngồi trong nhà tử vong

Cây điều bật gốc trong lốc xoáy, đè người đàn ông đang ngồi trong nhà tử vong

Đời sống 42 phút trước
Liên tiếp từ ngày 5/5 đến 15/5 âm lịch, 3 con giáp đầu bảng may mắn, tiền bạc chặt ví, chuyển mình rực rỡ, vượng khí tràn trề

Liên tiếp từ ngày 5/5 đến 15/5 âm lịch, 3 con giáp đầu bảng may mắn, tiền bạc chặt ví, chuyển mình rực rỡ, vượng khí tràn trề

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Cứ nghĩ là món ăn chơi, khoai mì luộc hóa ra lại có công dụng chấn động cho sức khỏe

Cứ nghĩ là món ăn chơi, khoai mì luộc hóa ra lại có công dụng chấn động cho sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 17 phút trước
Nghẹt thở giải cứu hai ông bà và bé gái 4 tuổi mắc kẹt trong ngôi nhà cháy lúc rạng sáng

Nghẹt thở giải cứu hai ông bà và bé gái 4 tuổi mắc kẹt trong ngôi nhà cháy lúc rạng sáng

Đời sống 1 giờ 27 phút trước
Đắp lá thuốc chữa bỏng, người đàn ông ở Tây Ninh phải cắt 3 ngón chân

Đắp lá thuốc chữa bỏng, người đàn ông ở Tây Ninh phải cắt 3 ngón chân

Tin y tế 1 giờ 37 phút trước
Từ giờ đến ngày mùng 5/5 âm lịch, 3 con giáp có tài lộc bao la, làm ăn đại thắng, may mắn bứt phá, tương lai xán lạn

Từ giờ đến ngày mùng 5/5 âm lịch, 3 con giáp có tài lộc bao la, làm ăn đại thắng, may mắn bứt phá, tương lai xán lạn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Khánh Hòa: Khởi tố 2 người sản xuất hàng chục tấn phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả

Khánh Hòa: Khởi tố 2 người sản xuất hàng chục tấn phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả

Đời sống 1 giờ 57 phút trước
Thần Tài đẩy lùi vận xui sau ngày 17/6/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', phúc vận vô biên, phát tài phát đạt không ai sánh bằng

Thần Tài đẩy lùi vận xui sau ngày 17/6/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', phúc vận vô biên, phát tài phát đạt không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Tử vi 4 ngày liên tiếp (17, 18, 19 và 20/6), 3 con giáp lộc lá đầy nhà, tiền vàng bùng nổ, giàu nhanh chóng mặt, vượng phát vô cùng

Tử vi 4 ngày liên tiếp (17, 18, 19 và 20/6), 3 con giáp lộc lá đầy nhà, tiền vàng bùng nổ, giàu nhanh chóng mặt, vượng phát vô cùng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp thăng tiến thần tốc sau ngày 17/6/2026

3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp thăng tiến thần tốc sau ngày 17/6/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Bộ Y tế thu hồi toàn quốc 45 mỹ phẩm, có sữa rửa mặt Hadalabo, kem chống nắng Anessa

Bộ Y tế thu hồi toàn quốc 45 mỹ phẩm, có sữa rửa mặt Hadalabo, kem chống nắng Anessa

Tử vi thứ Tư 17/6/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tài lộc tấn tới, tiền bạc vào nhà liên tục, Mão - Thìn cẩn thận tiền mất tật mang, công việc trắc trở không ngừng

Tử vi thứ Tư 17/6/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tài lộc tấn tới, tiền bạc vào nhà liên tục, Mão - Thìn cẩn thận tiền mất tật mang, công việc trắc trở không ngừng

Loại quả màu tím rẻ bèo ngoài chợ Việt hóa ra là "thần dược" bổ não, ngừa ung thư

Loại quả màu tím rẻ bèo ngoài chợ Việt hóa ra là "thần dược" bổ não, ngừa ung thư

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Loại quả màu tím rẻ bèo ngoài chợ Việt hóa ra là "thần dược" bổ não, ngừa ung thư

Loại quả màu tím rẻ bèo ngoài chợ Việt hóa ra là "thần dược" bổ não, ngừa ung thư

Sự thật ngỡ ngàng về cải ngồng: Loại rau bình dân sở hữu "quyền năng" ít ai ngờ tới

Sự thật ngỡ ngàng về cải ngồng: Loại rau bình dân sở hữu "quyền năng" ít ai ngờ tới

Đừng ăn mãng cầu gai theo cảm tính: Ăn đúng cách để kích hoạt 5 "quyền năng" sức khỏe này!

Đừng ăn mãng cầu gai theo cảm tính: Ăn đúng cách để kích hoạt 5 "quyền năng" sức khỏe này!

Không ngờ loại rau "nhà nghèo" vài nghìn một bó hóa ra là vua dinh dưỡng ngày hè!

Không ngờ loại rau "nhà nghèo" vài nghìn một bó hóa ra là vua dinh dưỡng ngày hè!

Lý do quả khế được ví như "vũ khí bí mật" cho sức khỏe mà người Việt đang bỏ lỡ

Lý do quả khế được ví như "vũ khí bí mật" cho sức khỏe mà người Việt đang bỏ lỡ

Cứ nghĩ là món ăn nghèo nàn, đậu phụ thực chất là "vua dinh dưỡng" bấy lâu nay bạn bỏ lỡ

Cứ nghĩ là món ăn nghèo nàn, đậu phụ thực chất là "vua dinh dưỡng" bấy lâu nay bạn bỏ lỡ