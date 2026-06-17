Củ khoai mì là nguồn cung cấp calo và carbohydrate dồi dào, thường được dùng làm thực phẩm của người dân ở những quốc gia nghèo. Chúng ta có thể ăn được toàn bộ củ khoai mì bằng cách luộc/hấp chín, nấu chè, nấu xôi hoặc cũng có thể nghiền thành bột để làm bánh… Ít người biết rằng, củ khoai mì là nguyên liệu chính trong việc sản xuất bột năng dùng trong ẩm thực.

Củ khoai mì không chỉ làm đẹp da mà còn giúp duy trì vóc dáng thon gọn. Với thành phần chính gồm nước, chất xơ và các dưỡng chất thiết yếu, nhưng lại chứa ít calo, củ khoai mì giúp bạn cảm thấy no lâu và kiểm soát cơn thèm ăn hiệu quả. Đây là một lựa chọn lý tưởng cho những ai đang trong quá trình giảm cân.

Tăng cường sức khỏe xương khớp

Củ khoai mì chứa hàm lượng cao các khoáng chất như: Kali, phốt pho... rất cần thiết cho sự phát triển và duy trì sức khỏe của xương. Việc bổ sung củ khoai mì thường xuyên sẽ góp phần giúp xương khớp chắc khỏe, giảm nguy cơ mắc các vấn đề về loãng xương hay đau khớp.

Cải thiện hệ tiêu hóa và chống táo bón

Chất xơ trong củ khoai mì là trợ thủ đắc lực giúp cải thiện chức năng tiêu hóa và giảm tình trạng táo bón. Hơn nữa, loại thực phẩm này còn có khả năng điều hòa chỉ số đường huyết, giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

Ảnh minh họa: Internet

Bảo vệ dạ dày

Củ khoai mì chứa các thành phần có tính kiềm, giúp làm dịu và giảm tiết axit dạ dày. Nhờ đó, củ khoai mì có tác dụng hỗ trợ phòng ngừa các bệnh lý như: Trào ngược axit, viêm loét dạ dày. Nếu muốn sở hữu một hệ tiêu hóa khỏe mạnh, bạn đừng quên bổ sung củ khoai mì vào chế độ ăn uống của mình nhé!

Chế biến củ khoai mì không đúng cách làm giảm giá trị dinh dưỡng

Nhiều người không biết rằng, việc chế biến sai cách có thể làm giảm giá trị dinh dưỡng của củ khoai mì. Nếu bạn gọt vỏ, cắt nhỏ rồi đem nấu thì giá trị dinh dưỡng của khoai sẽ giảm đi đáng kể. Điều này là do nhiều vitamin và khoáng chất có trong khoai mì sẽ bị phá hủy khi bạn chế biến sai cách. Không những thế, các chất xơ và chất kháng tinh bột cũng gặp phải tình trạng tương tự. Do đó, các dạng thực phẩm được chế biến từ khoai mì, như bột năng và bột garri, có giá trị dinh dưỡng không cao. Trong khoảng 30g trân châu không cung cấp gì ngoài calo và một lượng rất ít khoáng chất.

Ảnh minh họa: Internet

Luộc chín được chứng minh là phương pháp chế biến tốt nhất, giữ lại được hầu hết các chất dinh dưỡng có trong khoai mì, ngoại trừ vitamin C vì vitamin C nhạy cảm với nhiệt và rất dễ hòa tan trong nước.