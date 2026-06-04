3 nhóm người nên hạn chế ăn khoai lang

Có phải mọi người đều có thể ăn khoai lang một cách an toàn và ngon miệng? Thực tế không hoàn toàn như vậy, dù khoai lang là thực phẩm bổ dưỡng nhưng vẫn có một số người nên hạn chế.

Khoai lang, một loại thực phẩm phổ biến và phong phú dinh dưỡng, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, cũng có một số người có thể gặp phản ứng tiêu cực khi tiêu thụ khoai lang. Ảnh minh họa: Internet 3 nhóm người nên ăn khoai lang có kiểm soát

Người bị thận: Những người mắc bệnh thận tuyệt đối không nên ăn khoai lang vì trong khoai chứa nhiều chất xơ, kali, vitamin A…, khi thận yếu chức năng loại bỏ lượng kali dư thừa bị hạn chế, sẽ gây ra những tác hại nguy hiểm như rối loạn nhịp tim, yếu tim. Người có hệ tiêu hóa không tốt: Những người có hệ tiêu hóa không tốt, thường xuyên bị đầy hơi, trướng bụng không nên ăn nhiều khoai lang vì lúc ăn sẽ làm tăng tiết dịch vị, gây nóng ruột, ợ chua, càng sinh hơi trướng bụng.

Người có bệnh về dạ dày: Nếu ăn khoai lang khi đói bụng rất dễ làm kích thích tiết axit dạ dày, ảnh hưởng đến chức năng tiêu hóa của dạ dày. Đặc biệt, những người mắc các bệnh liên quan đến dạ dày, hoặc người có chức năng tiêu hóa yếu, dễ dẫn đến đau bụng, viêm loét dạ dày, bệnh nhân viêm dạ dày mãn tính nên tránh việc ăn khoai lang để không làm cho tình trạng đau trở nên tồi tệ hơn. Ảnh minh họa: Internet Cách hạn chế các tác dụng phụ khi ăn khoai lang Ăn với lượng vừa phải: chỉ nên ăn 1-2 củ khoai lang cỡ vừa (khoảng 200-300g) mỗi ngày. Nên ăn khoai lang 2-3 lần mỗi tuần thay vì ăn hằng ngày. Không nên ăn khoai lang khi đói: Ăn khoai lang khi đói có thể gây ợ chua, đầy bụng do tăng tiết acid dạ dày. Không ăn vào buổi tối muộn: Quá trình trao đổi chất vào buổi tối chậm hơn, có thể gây khó tiêu và tích tụ năng lượng. Nên ăn trước 8 giờ tối. Kết hợp khoai lang với protein và chất béo lành mạnh: Giúp cân bằng dinh dưỡng và hỗ trợ hấp thu vitamin A tốt hơn. Ảnh minh họa: Internet Ăn khoai lang luộc thay vì chiên: Cách ăn khoai lang lành mạnh nhất là nên luộc hoặc hấp, tránh chiên rán hoặc thêm đường. Ăn khoai lang chiên dẫn đến nạp vào cơ thể quá nhiều calo và làm tăng lượng đường trong máu.

Lỡ ăn khoai lang mọc mầm có sao không? Đừng chủ quan kẻo rước họa vào thân mà không biết Bảo quản khoai lang trong môi trường ẩm thấp là nguyên nhân hàng đầu khiến chúng nhanh chóng mọc mầm. Liệu những củ khoai 'già' do bảo quản sai cách này có đang âm thầm biến thành thuốc độc? Ăn vào là tiết kiệm hay đang trực tiếp gây hại cho sức khỏe của cả gia đình?

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