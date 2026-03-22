Khoai lang ăn cả vỏ: Thói quen nhỏ mang lại lợi ích lớn cho hệ tiêu hóa và tim mạch

Dinh dưỡng 22/03/2026 11:00

Nhiều người có thói quen gọt sạch vỏ khoai lang trước khi ăn vì sợ bẩn hoặc không ngon miệng. Tuy nhiên, việc ăn cả vỏ không chỉ giúp giữ trọn vẹn giá trị dinh dưỡng mà còn mang lại những tác động tích cực không ngờ cho cơ thể.

Đông y cho rằng, củ khoai lang có vị ngọt, tính bình, đi vào hai kinh tỳ và thận. Khoai lang có tác dụng nhuận tràng, bổ hư tổn, ích khí lực, mạnh tỳ thận. Khoai lang có tác dụng bồi bổ cơ thể, ích khí, cường thân, kiện vị, tiêu viêm, thanh can, lợi mật, sáng mắt; chữa vàng da, ung nhọt, viêm tuyến vú, phụ nữ kinh nguyệt không đều (dùng trước kỳ kinh), nam giới di tinh, trẻ em cam tích, lỵ…

Khoai lang ăn cả vỏ: Thói quen nhỏ mang lại lợi ích lớn cho hệ tiêu hóa và tim mạch - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ít người biết rằng, vỏ khoai lang, phần thường bị loại bỏ, lại chứa nhiều giá trị dinh dưỡng và có nhiều lợi ích sức khỏe đáng kinh ngạc. Hàm lượng chất xơ trong khoai lang chủ yếu là ở vỏ, do đó bỏ vỏ có thể làm giảm lượng chất dinh dưỡng và chất chống oxy hóa bạn nhận được khi ăn loại củ này. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, những củ khoai có đốm đen, có nốt ong châm hoặc khi nướng có vết cháy cần loại bỏ vỏ trước khi ăn để đảm bảo an toàn.

Lợi ích khi ăn khoai lang cả vỏ 

Nguồn cung cấp chất xơ dồi dào cho hệ tiêu hóa

Vỏ khoai lang là nơi tập trung phần lớn lượng chất xơ không hòa tan của cả củ khoai. Chất xơ đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy nhu động ruột, ngăn ngừa táo bón và tạo môi trường thuận lợi cho lợi khuẩn phát triển. Việc ăn khoai lang cả vỏ giúp hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru hơn, hỗ trợ quá trình đào thải độc tố và giúp bạn cảm thấy no lâu hơn, rất có lợi cho việc kiểm soát cân nặng.

Khoai lang ăn cả vỏ: Thói quen nhỏ mang lại lợi ích lớn cho hệ tiêu hóa và tim mạch - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chứa hàm lượng chất chống oxy hóa cực cao

Lớp vỏ mỏng manh của khoai lang, đặc biệt là các loại có vỏ màu tím hoặc đỏ, rất giàu anthocyanins và beta-carotene. Đây là những chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp bảo vệ tế bào khỏi sự tấn công của các gốc tự do, từ đó ngăn ngừa lão hóa sớm và giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính. Các nghiên cứu cho thấy nồng độ các hợp chất này ở vỏ cao gấp nhiều lần so với phần thịt bên trong, biến lớp vỏ thành "lá chắn" bảo vệ sức khỏe tự nhiên.

Bảo vệ sức khỏe tim mạch và huyết áp

Trong vỏ khoai lang chứa một lượng đáng kể kali và các khoáng chất thiết yếu khác. Kali giúp cơ thể đào thải lượng natri dư thừa, từ đó làm giảm áp lực lên thành mạch và ổn định huyết áp. Ngoài ra, các hợp chất thực vật có trong vỏ còn giúp giảm hàm lượng cholesterol xấu (LDL), góp phần ngăn ngừa các bệnh lý nguy hiểm như xơ vữa động mạch và bảo vệ trái tim luôn khỏe mạnh.

Khoai lang ăn cả vỏ: Thói quen nhỏ mang lại lợi ích lớn cho hệ tiêu hóa và tim mạch - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tăng cường thị lực và hệ miễn dịch

Lượng beta-carotene (tiền vitamin A) dồi dào trong vỏ khoai lang là dưỡng chất vàng cho đôi mắt. Vitamin A không chỉ giúp cải thiện thị lực, ngăn ngừa chứng quáng gà mà còn đóng vai trò then chốt trong việc duy trì màng nhầy khỏe mạnh, ngăn chặn sự xâm nhập của vi khuẩn qua đường hô hấp. Việc duy trì thói quen ăn khoai lang cả vỏ là cách đơn giản và tiết kiệm nhất để bạn nâng cao sức đề kháng cho cơ thể mỗi ngày.

Các lưu ý khi ăn cả vỏ khoai lang để đảm bảo an toàn

Vỏ khoai lang chứa dưỡng chất tốt cho sức khỏe, nhưng khi ăn khoai lang cả vỏ, bạn cần lưu ý những điều sau để đảm bảo an toàn:

Chọn khoai tươi: Chỉ nên ăn vỏ khi khoai còn tươi mới, không có dấu hiệu nhiễm bẩn hay hư hỏng. Nếu thấy đốm nâu hoặc nâu sẫm trên vỏ, có thể khoai đã bị nhiễm vi khuẩn và không nên ăn.

Khoai lang ăn cả vỏ: Thói quen nhỏ mang lại lợi ích lớn cho hệ tiêu hóa và tim mạch - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Rửa sạch: Trước khi chế biến, hãy rửa sạch khoai để loại bỏ bụi bẩn và hóa chất độc hại có thể bám trên vỏ.

Cẩn thận với alkaloid: Vỏ khoai lang có chứa một lượng alkaloid, nếu ăn quá nhiều có thể gây kích ứng đường tiêu hóa. Do đó, cần tiêu thụ với mức độ hợp lý.

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