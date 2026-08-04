Dai-ichi Life Việt Nam triển khai chương trình tri ân nhân dịp 20 năm hoạt động

Hướng tới kỷ niệm 20 năm thành lập (18/1/2007 - 18/1/2027), Dai-ichi Life Việt Nam vừa triển khai chương trình khuyến mại quay số may mắn mang tên “20 năm đồng hành bảo vệ triệu yêu thương”.

Sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 1/8/2026 đến hết ngày 31/1/2027. Chương trình được triển khai trên phạm vi toàn quốc với tổng cộng 2.000 giải thưởng, tổng giá trị gần 12 tỷ đồng.

Theo doanh nghiệp, chương trình là hoạt động tri ân khách hàng đã đồng hành cùng công ty trong gần hai thập kỷ phát triển tại thị trường Việt Nam. Chương trình được chia thành ba đợt quay số theo từng giai đoạn phát hành hợp đồng bảo hiểm và một đợt quay số tổng kết vào tháng 2/2027.

Cơ cấu giải thưởng gồm một giải đặc biệt là xe ô tô Mazda CX-8 cùng nhiều giải thưởng như xe máy Honda SH Mode 125, điện thoại iPhone 17 Pro, robot hút bụi, máy lọc không khí và máy làm sữa hạt.

Chương trình áp dụng đối với các hợp đồng bảo hiểm được phát hành trong thời gian khuyến mại và đáp ứng đầy đủ điều kiện theo thể lệ. Với mỗi 20 triệu đồng phí bảo hiểm thực đóng định kỳ đầu tiên, khách hàng sẽ được cấp một mã số dự thưởng để tham gia quay số.

Ông Đặng Hồng Hải - Tổng Giám đốc Dai-ichi Life Việt Nam, cho biết chương trình không chỉ là hoạt động tri ân khách hàng mà còn hướng tới việc gia tăng các giá trị bảo vệ tài chính, chăm sóc sức khỏe và đồng hành cùng các gia đình Việt Nam trong thời gian tới.

Công ty tiếp tục theo đuổi chiến lược lấy khách hàng làm trọng tâm, duy trì cam kết “Gắn bó dài lâu” trong hoạt động kinh doanh.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp cho biết trong gần 20 năm hoạt động tại Việt Nam đã triển khai nhiều chương trình trách nhiệm xã hội thông qua Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp, tập trung vào các lĩnh vực giáo dục, y tế, môi trường và an sinh xã hội với tổng kinh phí đóng góp hơn 93 tỷ đồng.

Từ đầu năm 2026 đến nay, doanh nghiệp cũng được ghi nhận tại nhiều bảng xếp hạng và giải thưởng uy tín về đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững, chuyển đổi số.

Thành lập năm 2007, Dai-ichi Life Việt Nam là thị trường quốc tế đầu tiên được Tập đoàn Dai-ichi Life đầu tư 100% vốn. Sau hơn 19 năm hoạt động, doanh nghiệp hiện phục vụ hơn 5,2 triệu khách hàng thông qua mạng lưới hơn 200 văn phòng và tổng đại lý trên cả nước.

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