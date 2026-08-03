Ngày 2/8, UBND phường Long Khánh (TP Đồng Nai) thông tin phối hợp với các đơn vị liên quan truy tìm con chó thả rông tấn công một bé trai 6 tuổi tại khu phố Bàu Trâm, đồng thời xác minh chủ sở hữu để xử lý theo quy định.

Theo thông tin từ VnExpress, ngày 2/8, UBND phường Long Khánh huy động hàng chục người truy tìm con chó tấn công bé trai. Nạn nhân đang điều trị ở Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM.

Sáng 1/8, bé trai ngồi trước dãy nhà trọ ở khu phố Bàu Trâm, phường Long Khánh, bất ngờ bị con chó màu đen, nặng khoảng 20 kg lao tới cắn. Nghe tiếng kêu cứu, người dân chạy đến xua đuổi con vật, đưa cháu bé đi cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng ở đầu và tai.

Sau khi gây thương tích, con chó bỏ chạy khỏi hiện trường. Trích xuất camera cho thấy con vật chạy tự do trên đường trước khi bất ngờ lao vào tấn công cháu bé. Thời điểm xảy ra vụ việc, chó không rọ mõm, không được xích và chưa xác định được chủ nuôi.

Hình ảnh con chó tấn công bé trai 6 tuổi - Ảnh: VnExpress

Theo thông tin từ VTC News, sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo UBND phường Long Khánh chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp xác minh vụ việc, đồng thời thăm hỏi, hỗ trợ kinh phí để gia đình đưa nạn nhân đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM tiêm vắc-xin và huyết thanh kháng dại theo chỉ định của cơ sở y tế.

Trong sáng 2/8, các lực lượng đã tổ chức khoanh vùng, rà soát tại khu vực xảy ra vụ việc và các tuyến đường lân cận nhưng vẫn chưa phát hiện con chó. Chính quyền địa phương phát thông báo cảnh báo người dân nâng cao cảnh giác, đồng thời rà soát các hộ nuôi chó trên địa bàn để xác minh chủ nuôi và xử lý theo quy định.

Nghi rò rỉ khí gas và phát nổ, 2 người bị thương, 3 căn nhà hư hỏng Người dân sống trong hẻm 261 đường Hà Huy Giáp, phường An Phú Đông (cách Bến xe Ngã tư ga khoảng 200m) cho biết, khoảng 4h ngày 2/8 nghe một tiếng nổ lớn phát ra trong hẻm.

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