Ăn khoai tây mỗi ngày: Lợi ích và tác hại, bạn đã biết chưa?

Dinh dưỡng 30/06/2026 11:30

Khoai tây là một loại thực phẩm giàu carb, cung cấp các loại vitamin, khoáng chất và các hợp chất thực vật tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, việc thường xuyên ăn khoai tây sẽ ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe của chúng ta?

Khoai tây giàu vitamin C, B6, kali và cung cấp một lượng chất xơ, đặc biệt khi ăn cả vỏ. Kali trong khoai tây góp phần duy trì huyết áp bình thường trong khi vitamin C hỗ trợ hệ miễn dịch và quá trình hình thành collagen. Khoai tây gần như không chứa chất béo và có hàm lượng calo tương đối thấp nếu được luộc hoặc nướng. 

Ăn khoai tây mỗi ngày: Lợi ích và tác hại, bạn đã biết chưa? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ăn khoai tây có tốt không? Công dụng của khoai tây

Khoai tây có tác dụng gì cho sức khỏe? Đây là một loại thực phẩm giàu chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Những lợi ích của khoai tây với sức khỏe gồm:

Cải thiện tim mạch: Khoai tây có thể giúp cải thiện sức khỏe tim mạch bằng cách kiểm soát lượng cholesterol trong máu. Loại củ này cũng có chứa vitamin C và quercetin, hai chất chống oxy hóa có khả năng ngăn ngừa các tổn thương mạch máu do các gốc tự do.

Kiểm soát lượng đường trong máu: Trong khoai có chứa chất xơ và axit alpha-lipoic, hai hoạt chất có khả năng chuyển hóa glucose và giúp kiểm soát lượng đường trong máu.

Hỗ trợ tiêu hóa: Chất xơ có trong loại khoai này giúp kích thích tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón và giảm cholesterol. Chất xơ cũng giúp cân bằng hệ vi sinh vật trong đường ruột, giúp ngăn ngừa các bệnh viêm đại tràng và ung thư đại tràng.

Ăn khoai tây mỗi ngày: Lợi ích và tác hại, bạn đã biết chưa? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ngăn ngừa thoái hóa: Khoai tây có thể ngăn ngừa thoái hóa bằng cách cung cấp các chất chống oxy hóa như carotenoid, flavonoid và axit caffeic, có thể bảo vệ các tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do. Gốc tự do là những phân tử không ổn định có thể gây ra các dấu hiệu lão hóa, viêm và ung thư.

Tăng cường hệ miễn dịch: Lượng vitamin C và quercetin có trong khoai tây có khả năng chống oxy hóa và tăng cường hệ miễn dịch, phòng ngừa các bệnh nhiễm trùng và bệnh viêm nhiễm.

Tuy nhiên, ăn quá nhiều khoai tây, đặc biệt là khi chiên hoặc ăn kèm thực phẩm giàu chất béo như phô mai có thể gây ra những tác dụng phụ không mong muốn. Nhất là khi kết hợp khoai tây với những thực phẩm dưới đây.

Tác hại khi ăn khoai tây sai cách

Khoai tây kết hợp với trứng gà dễ bị béo phì

Thói quen kết hợp ăn khoai tây và trứng gà sẽ dễ làm tăng hàm lượng cholesterol xấu gây ra tình trạng béo phì, cũng là nguyên nhân chính làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Ăn khoai tây mỗi ngày: Lợi ích và tác hại, bạn đã biết chưa? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ăn nhiều khoai tây chiên làm tăng huyết áp

So với những người ít ăn hoặc không ăn khoai tây chiên thì người ăn nhiều khoai tây chiên sẽ có nguy cơ bị tăng huyết áp cao hơn 11%.

Khoai tây xào với cà chua

Các bà nội trợ thường có thói quen xào khoai tây cùng cà chua. Đây là cách ăn sai vì sự kết hợp này sẽ tạo nên những cục vón gây hại cho dạ dày.

Cách ăn khoai tây đúng cách

Chọn khoai còn nguyên củ, không mọc mầm hay có màu xanh. Mầm và vỏ màu xanh của khoai tây có thể chứa nhiều chất solanine gây ngộ độc. Cách khắc phục là bạn nên gọt bỏ phần vỏ có mầm và màu xanh và ngâm khoai trong nước muối để giảm lượng solanine.

Ăn khoai tây mỗi ngày: Lợi ích và tác hại, bạn đã biết chưa? - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Trước khi chế biến, bạn nên gọt vỏ và ngâm khoai trong nước để giảm hàm lượng acrylamide, một chất gây ung thư được sản sinh ra trong nhiệt độ cao khi bạn chiên hoặc nướng khoai.

Để cung cấp năng lượng cho cơ thể, bạn có thể ăn khoai vào buổi sáng hoặc buổi trưa. Nếu ăn khoai vào buổi tối thì có thể gây đầy bụng và tích tụ mỡ.

Nên ăn khoai tây kết hợp với các loại rau xanh hoặc trái cây để cung cấp vitamin và chất xơ cho cơ thể, giúp cân bằng lượng đường trong máu đồng thời kiểm soát cân nặng hiệu quả.

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