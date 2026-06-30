Trong vòng 7 ngày đầu tháng 7 (7/7/2026), 3 con giáp "nước đẩy thuyền lên", cầu được ước thấy, tiền vào như nước

Trong vòng 7 ngày đầu tháng 7 (7/7/2026), Chính Ấn phù trợ, bản chất của người tuổi Tuất là thông minh, nhân từ, không ham danh lợi nhưng đừng để điều đó biến bạn trở thành một người không có chí tiến thủ, dễ dàng bằng lòng với thực tại. Nếu cứ giậm chân tại chỗ, bạn sẽ bị người khác vượt qua.

Bạn nhận được sự yêu mến của mọi người xung quanh và đây cũng là cơ hội tốt để mở rộng các mối quan hệ, giúp bạn gặp gỡ được quý nhân. Hãy trân trọng những người thực sự đối tốt với mình, đồng thời bỏ ngoài tai những lời điều tiếng.

Con giáp tuổi Dần

Trong vòng 7 ngày đầu tháng 7 (7/7/2026), nhờ Tam Hội tụ khí mang đến cho con giáp tuổi Dần nhiều may mắn trên con đường tình cảm. Người có đôi tìm lại được những cảm xúc ngọt ngào của tình yêu, khám phá thêm nhiều điều mới lạ từ phía đối phương.

Ảnh minh họa: Internet

Cát thần Thiên Ấn cũng giúp đỡ phần nào cho vận trình sự nghiệp trong thời gian này của những chú Hổ. Những sự cố bất ngờ khiến bản mệnh không khỏi bối rối, nhưng sau đó đã bình tĩnh và khôn khéo sử dụng tài năng của mình để giúp cho mọi chuyện tốt hơn, tình hình dần khả quan lên trông thấy.

Con giáp tuổi Thân

Trong vòng 7 ngày đầu tháng 7 (7/7/2026), cục diện bán hợp, công việc của tuổi Thân sẽ có những bước tiến triển tốt đẹp. Năng lực làm việc của con giáp này được khẳng định, cấp trên nhìn ra được tiềm năng phát triển của bản mệnh. Tài tinh trợ mệnh, tuổi Thân còn được đón những tin vui bất ngờ về tiền bạc. Con giáp này nhận được một khoản tiền kha khá từ công việc phụ của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Trên phương diện tình cảm, Thổ Kim tương sinh, tuổi Thân có một ngày yên bình bên những người thân yêu. Bản mệnh và nửa kia luôn dành cho nhau những sự quan tâm chăm sóc chu đáo. Đây là lý do tình cảm giữa cả hai ngày càng bền chặt.

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