Thông tin MỚI vụ đoàn xe ba bánh đưa dâu ở Đồng Tháp

Đời sống 29/06/2026 11:30

Ngày 29/6, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã hoàn tất việc xác minh, xử lý 4 tài xế điều khiển xe mô tô ba bánh vi phạm trật tự, an toàn giao thông sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân trên mạng xã hội Facebook.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ngày 29/6, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã hoàn tất việc xác minh, xử lý 4 tài xế điều khiển xe mô tô ba bánh vi phạm trật tự, an toàn giao thông sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân trên mạng xã hội Facebook.

Trước đó, Cục CSGT chuyển đến Phòng CSGT Đồng Tháp thông tin kèm video ghi cảnh 4 xe mô tô ba bánh chở đoàn đưa dâu lưu thông trên Quốc lộ 1, đoạn qua xã Mỹ Đức Tây, tỉnh Đồng Tháp, theo hướng từ Trung Lương đến Mỹ Thuận. Hình ảnh cho thấy các phương tiện có dấu hiệu chở quá số người quy định, nhiều người trên xe không đội mũ bảo hiểm.

Thông tin MỚI vụ đoàn xe ba bánh đưa dâu ở Đồng Tháp - Ảnh 1
Hình ảnh đoàn đưa dâu bằng xe mô tô ba bánh vi phạm giao thông trên Quốc lộ 1, đoạn qua tỉnh Đồng Tháp - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, tiếp nhận chỉ đạo, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp giao Đội CSGT đường bộ số 4 xác minh, mời 4 tài xế đến làm việc. Tại cơ quan công an, cả 4 người đều thừa nhận hành vi vi phạm.

Trong đó, tài xế H.P.C. (53 tuổi) bị lập biên bản về các lỗi chở người không đội mũ bảo hiểm và chở từ 3 người trở lên trên xe mô tô ba bánh. Với các vi phạm này, ông C. bị phạt 1,2 triệu đồng và bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Ba tài xế còn lại gồm N.V.M.H. (48 tuổi), Đ.T.V. (25 tuổi) và Đ.V.S. (47 tuổi) ngoài hai lỗi trên còn bị xác định điều khiển phương tiện không có giấy phép lái xe và không có giấy chứng nhận đăng ký xe. Mỗi người bị phạt 10,7 triệu đồng và bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp, cả ba tài xế khai các phương tiện đều không có giấy tờ hợp lệ. Vì vậy, cơ quan chức năng đã áp dụng hình thức tịch thu phương tiện theo quy định.

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